Nottingham Forest, 18 Ekim 2026 Pazar günü Nottingham'daki City Ground'da Arsenal ile karşı karşıya gelecek.

Tüm kulvarlarda oynanan 109 maçlık geçmişte Arsenal, Nottingham Forest'ın 29 galibiyetine karşılık 56 galibiyetle üstünlüğü elinde bulunduruyor; ayrıca 24 beraberlik var. Arsenal'in tarihsel üstünlüğüne rağmen City Ground, son yıllarda Arsenal için zorlu bir deplasman oldu ve buna, Forest'ın Mayıs 2023'te Arsenal'in şampiyonluk umutlarını bitiren 1-0'lık galibiyeti de örnek gösterilebilir.

Bırakın GOAL Nottingham Forest - Arsenal maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağını ve ne kadar tuttuğunu size anlatsın.

Nottingham Forest - Arsenal Premier League maçının başlama saati ne zaman?

Premier Lig - Hafta 7 18 Eki 2026 - 11:30 City Ground, Nottingham

Nottingham Forest - Arsenal Premier League biletleri nasıl alınır?

Nottingham Forest - Arsenal Premier League maçı için bilet satın almak istiyorsanız, oturmak istediğiniz takım tribününe göre şu temel resmî yöntemleri takip edebilirsiniz:

1. Ev sahibi takım taraftarları (Nottingham Forest tribünleri)

MyForest üyeliği: City Ground'daki iç saha maçlarının biletlerinde öncelik resmî MyForest üyelerine verilir. Nottingham Forest'ın resmî bilet satış portalı üzerinden üyelik oluşturmanız gerekir.

Satış aşamaları: Biletler, geçmiş maç katılımına dayalı sadakat puanı kademelerine göre satışa çıkarılır. Yüksek sadakat kademeleri alımlarını tamamladıktan sonra bilet kalırsa, satış genel MyForest üyelerine iner ve nadir durumlarda genel satışa da açılır.

Resmî ağırlama paketleri: Öncelik puanı olmadan garantili erişim için, resmî maç günü ağırlama paketlerini doğrudan Nottingham Forest'tan veya yetkili ağırlama ortaklarından satın alabilirsiniz.

2. Deplasman taraftarları (Arsenal tribünleri)

Arsenal deplasman bilet kontenjanı: City Ground'daki deplasman biletleri doğrudan Arsenal Football Club'a tahsis edilir.

Üyelik ve deplasman puanları: Deplasman biletleri, Arsenal'in Away Points sistemi temelinde dağıtılır. Satışlar, önceki maçlardan biriktirilen deplasman puanı sayısına göre Kombine Sahipleri (Platinum/Gold) ve Üyeler (Silver/Red) için aşamalı olarak açılır.

Deplasman Bilet Değişim Sistemi: Deplasman tribünü tükenirse Arsenal, üyelerin biletleri nominal değerinden alıp satabilmesi için resmî bir Away Ticket Exchange işletir.

3. İkincil bilet platformları

StubHub gibi ikincil bilet platformlarında, resmî biletler tükenirse yeniden satıcılar tarafından listelenmiş koltuklar sıkça bulunur; ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir.

Nottingham Forest - Arsenal Premier League biletleri ne kadar?

Nottingham Forest - Arsenal Premier League maçı için resmî nominal bilet fiyatları, biletleri kulüplerin resmî kontenjanları üzerinden mi yoksa ikincil yeniden satış platformları üzerinden mi aldığınıza göre değişir:

1. Resmî nominal fiyatlar

Deplasman tribünü (Arsenal taraftarları): Premier League kuralları uyarınca, City Ground'daki standart yetişkin deplasman bileti üst sınırı £30 'dur. İndirimli fiyatlar (yaşlılar/gençler) ise £18 ile £22 arasında değişir.

Ev sahibi tribünü (Nottingham Forest taraftarları): City Ground'da standart Kategori A Premier League yetişkin biletleri, tribün seçimine bağlı olarak genellikle £42 ile £55 arasında değişirken, indirimli biletler £25 ile £35 arasındadır.

Resmî maç günü ağırlaması: Doğrudan Nottingham Forest üzerinden satın alınan premium ağırlama paketleri, kişi başı yaklaşık £150 ile £250+ 'dan başlar.

2. İkincil ve yeniden satış piyasası fiyatları

Resmî kontenjanlar tükenmişse, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında listelenen biletlerin fiyatları, yüksek talep nedeniyle genellikle değişir:

Başlangıç yeniden satış fiyatları: Bu maç için yeniden satış fiyatları, temel ev sahibi tribünü koltukları için yaklaşık £150 ile £175 'dan başlar.

Ortalama yeniden satış aralığı: Orta seviye görüş noktaları ve deplasman tribünü yeniden satış biletleri ortalama olarak £220 ile £310 arasındadır.

Nottingham Forest - Arsenal Premier League: Bilmeniz gereken her şey

Nottingham Forest - Arsenal form durumu

Nottingham Forest, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son karşılaşması, 5 Eylül'de Premier League'de Tottenham Hotspur ile 0-0 berabere bitti. Forest ayrıca Liverpool ile 2-2 berabere kaldıktan sonra hem Carabao Cup'ta (0-2) hem de Premier League'de (0-1) Leeds United'a yenildi. Bu beş maçlık süreçte Forest iki gol attı ve beş gol yedi.

Arsenal, tüm kulvarlardaki son beş maçının tamamını kazandı. Son sonucu, 9 Eylül'de Napoli'ye karşı Şampiyonlar Ligi'nde alınan 1-0'lık galibiyetti; ayrıca 6 Eylül'de Premier League'de Chelsea'yi 2-1 mağlup etti. Arsenal bu süreçte Aston Villa'yı 1-0, Coventry City'yi 3-0 ve Community Shield'da Manchester City'yi 3-0 yendi. Arsenal bu beş maçta 10 gol attı ve sadece iki gol yedi.

Nottingham Forest - Arsenal: Son maçlardaki ikili rekabet karnesi

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, 17 Ocak 2026'da Premier League'de City Ground'da 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Son beş kafa kafaya maçta Arsenal üç galibiyet aldı ve bu galibiyetlerin ikisi Emirates Stadium'da 3-0'lık skorla geldi. Nottingham Forest, son beş karşılaşmanın hiçbirinde Arsenal'i yenemedi; diğer iki maç da berabere bitti. Arsenal bu dönemde sekiz gol atarken sadece bir gol yedi.