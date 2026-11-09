UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç, Galler'i Oslo'daki Ullevaal Stadion'da ağırlıyor. İki Avrupa ülkesi de gruptaki konumunu güçlendirecek kritik puanları almak için bu karşılaşmaya çıkıyor.

GOAL, maçın resmî bilgilerini, bilet fiyatlarını ve biletinizi nasıl alacağınızı aktarıyor.

Norveç-Galler UEFA Uluslar A Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Norveç-Galler maçı Oslo'daki Ullevaal Stadion'da oynanacak. Kesin başlama saati, bölgenizdeki yayıncı kuruluş aracılığıyla duyurulacak.

UEFA Nations League A - Hafta 5 14 Kas 2026 - 12:00 Ullevaal

Norveç-Galler maçının biletleri nereden alınır?

Tek maçlık resmî biletler ağırlıklı olarak Norveç Futbol Federasyonu'nun resmî bilet satış ortağı Ticketmaster Norway üzerinden dağıtılıyor. Ticketmaster Norway, Oslo'daki iç saha maçlarının halka açık ilk satışını yürütüyor. Taraftarların portala kaydolması ve genel satış kontenjanı açıldığında biletlerini erkenden alması gerekiyor.

İlk satıştaki biletler tükenirse veya resmî platformda standart koltuk kalmazsa StubHub gibi ikinci el bilet platformlarına başvurabilirsiniz.

Norveç-Galler maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet portalında Ullevaal Stadion'un kale arkasındaki genel satış koltukları için standart tek maçlık bilet fiyatları yaklaşık 40-50 €'dan başlıyor.

İlk satıştaki standart biletler tükendiğinde StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında başlangıç fiyatları yaklaşık 161 € oluyor.

Norveç-Galler UEFA Uluslar A Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Norveç ve Galler'in form durumu

Norveç, son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı; sekiz gol atıp dokuz gol yedi. Son maçında Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere'ye 2-1 mağlup oldu. Bundan önce, grup aşamasında Fransa'ya 4-1 yenildikten sonra Brezilya'yı ve Fildişi Sahili'ni 2-1'lik skorlarla mağlup ederek üst üste iki eleme maçı kazanmıştı. Norveç, bu beş maçlık seriye Senegal karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetle başlamıştı.

Galler, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı; 11 gol atıp sekiz gol yedi. Son maçında haziran ayında Romanya'ya hazırlık maçında 2-1 yenildi. Ondan önce Gana ve Kuzey İrlanda ile 1-1 berabere kaldı, Dünya Kupası elemelerinde ise Bosna-Hersek'e toplam skorda mağlup oldu. Bu süreçteki tek galibiyetini Kasım 2025'te Kuzey Makedonya'yı 7-1 yenerek aldı.

Norveç-Galler: Son karşılaşmalar

İki takım en son Kasım 2011'de karşılaştı. Galler, Cardiff City Stadium'da oynanan hazırlık maçını 4-1 kazandı. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada Galler iki, Norveç bir galibiyet aldı; iki maç berabere bitti. İki takım arasındaki rekabet dengeli geçiyor ve Norveç, Galler'i son dört karşılaşmanın hiçbirinde yenemedi.