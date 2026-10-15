UEFA Uluslar Ligi’nde Norveç, Galler’i Oslo’daki Ullevaal Stadion’da ağırlıyor. İki Avrupa ülkesi de gruptaki konumunu güçlendirecek kritik puanları almak için sahaya çıkacak.

GOAL, maçın resmî bilgilerini, bilet fiyatlarını ve bilet satın almak için izlemeniz gereken adımları paylaşıyor.

Norveç-Galler UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Norveç-Galler maçı Oslo’daki Ullevaal Stadium’da oynanacak. Kesin başlama saati, bulunduğunuz bölgedeki yayıncı kuruluş aracılığıyla duyurulacak.

UEFA Nations League A - Hafta 5 14 Kas 2026 - 12:00 Ullevaal

Norveç-Galler maçının biletleri nereden alınır?

Tek maçlık resmî biletler, ağırlıklı olarak Norveç Futbol Federasyonu’nun resmî bilet satış ortağı Ticketmaster Norway üzerinden dağıtılıyor. Oslo’daki iç saha maçlarının halka açık ilk satışını bu platform yönetiyor. Taraftarların platforma kaydolması ve genel satış kontenjanı açıldığında biletlerini erken alması gerekiyor.

İlk satıştaki biletler tükenirse veya resmî platformda standart koltuk kalmazsa StubHub gibi ikincil piyasa platformlarına başvurabilirsiniz.

Norveç-Galler maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet platformunda, Ullevaal Stadion’daki kale arkası genel giriş koltukları için standart tek maçlık bilet fiyatları yaklaşık 40 ila 50 avrodan başlıyor.

İlk satıştaki standart biletler tükendiğinde, StubHub gibi ikincil piyasa platformlarında başlangıç fiyatları yaklaşık 161 avro oluyor.

Norveç-Galler UEFA Uluslar Ligi A maçı: Bilmeniz gereken her şey

Norveç ve Galler’in form durumu

Norveç, son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı; sekiz gol atıp dokuz gol yedi. Son maçında Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere’ye 2-1 yenildi. Bundan önce eleme turlarında üst üste iki maç kazanarak Brezilya’yı ve Fildişi Sahili’ni 2-1 mağlup etmişti. Bu galibiyetlerin öncesinde ise grup aşamasında Fransa’ya 4-1 kaybetmişti. Norveç, bu beş maçlık seriye Senegal karşısında aldığı 3-2’lik galibiyetle başlamıştı.

Galler, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı; 11 gol atıp sekiz gol yedi. Son maçında, haziran ayında oynanan hazırlık karşılaşmasında Romanya’ya 2-1 yenildi. Öncesinde Gana ve Kuzey İrlanda ile 1-1 berabere kaldı, Dünya Kupası elemelerinde ise Bosna-Hersek’e toplam skorda mağlup oldu. Bu süreçteki tek galibiyetini Kasım 2025’te Kuzey Makedonya’yı 7-1 yenerek aldı.

Norveç-Galler: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Kasım 2011’de karşılaştı. Galler, Cardiff City Stadium’da oynanan hazırlık maçını 4-1 kazandı. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada Galler iki, Norveç bir galibiyet aldı; iki maç berabere bitti. İki takım arasındaki rekabet oldukça çekişmeli ve Norveç, son dört karşılaşmanın hiçbirinde Galler’i yenemedi.



