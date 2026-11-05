UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, Norveç'in Galler'i Oslo'daki Ullevaal Stadion'da ağırlayacağı maçla sürüyor. İki Avrupa ülkesi de gruptaki konumunu güçlendirecek kritik puanları almak için sahaya çıkacak.

GOAL, maçın resmî bilgilerini, bilet fiyatlarına ilişkin ayrıntıları ve biletlerin nasıl alınacağını aktarıyor.

Norveç-Galler UEFA Uluslar Ligi A maçı saat kaçta başlayacak?

Norveç-Galler maçı Oslo'daki Ullevaal Stadium'da oynanacak. Kesin başlama saati, bölgenizdeki yayıncı kuruluş aracılığıyla duyurulacak.

UEFA Nations League A - Hafta 5 14 Kas 2026 - 12:00 Ullevaal

Norveç-Galler maçının biletleri nereden alınır?

Maçın resmî tek karşılaşmalık biletleri ağırlıklı olarak Norveç Futbol Federasyonu'nun resmî bilet satış ortağı Ticketmaster Norway üzerinden dağıtılıyor. Ticketmaster Norway, Oslo'daki iç saha maçlarının halka açık ilk satışlarını yönetiyor. Taraftarların portala kaydolması ve genel satış kontenjanı açıldığında biletlerini erkenden alması gerekiyor.

İlk satıştaki biletler tükenirse veya resmî platformda standart koltuk kalmazsa StubHub gibi ikinci el bilet platformlarına yönelebilirsiniz.

Norveç-Galler maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet portalında, Ullevaal Stadion'da kalelerin arkasındaki genel seyirci bölümleri için standart tek karşılaşmalık biletlerin fiyatları yaklaşık 40 ila 50 avrodan başlıyor.

İlk satıştaki standart biletler tükendiğinde, StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında fiyatlar yaklaşık 161 avrodan başlıyor.

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Norveç ve Galler'in form durumu

Norveç, son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı; sekiz gol atıp dokuz gol yedi. Son maçında Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere'ye 2-1 yenildi. Bundan önce, grup aşamasında Fransa'ya 4-1 kaybetmesinin ardından eleme turlarında üst üste iki maç kazandı; Brezilya'yı ve Fildişi Sahili'ni 2-1'lik skorlarla mağlup etti. Norveç bu beş maçlık döneme Senegal karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetle başlamıştı.

Galler, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı; 11 gol atıp sekiz gol yedi. Son maçında haziran ayında oynanan hazırlık karşılaşmasında Romanya'ya 2-1 yenildi. Daha önce Gana ve Kuzey İrlanda ile 1-1 berabere kaldı, Dünya Kupası elemelerinde ise Bosna-Hersek'e toplam skorla mağlup oldu. Bu süreçteki tek galibiyetini Kasım 2025'te Kuzey Makedonya'yı 7-1 yenerek aldı.

Norveç-Galler: Son karşılaşmalar

İki takım en son Kasım 2011'de karşılaştı. Galler, Cardiff City Stadium'da oynanan hazırlık maçını 4-1 kazandı. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada Galler iki, Norveç bir galibiyet aldı; iki maç berabere bitti. İki takım arasındaki rekabet başa baş geçiyor ve Norveç, Galler'i son dört karşılaşmanın hiçbirinde yenemedi.