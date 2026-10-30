UEFA Uluslar Ligi’nde Norveç, Galler’i Oslo’daki Ullevaal Stadyumu’nda ağırlayacak. İki Avrupa ülkesi de gruptaki konumunu güçlendirecek kritik puanlar almak için bu karşılaşmaya çıkacak.

GOAL, maçın resmî bilgilerini, bilet fiyatlarını ve yerinizi nasıl ayırtabileceğinizi adım adım açıklıyor.

Norveç-Galler UEFA Uluslar Ligi A kategorisi maçı ne zaman başlayacak?

Norveç-Galler maçı Oslo’daki Ullevaal Stadyumu’nda oynanacak. Kesin başlama saati, bölgenizdeki yayıncı kuruluş aracılığıyla duyurulacak.

UEFA Nations League A - Hafta 5 14 Kas 2026 - 12:00 Ullevaal

Norveç-Galler maçının biletleri nereden alınır?

Maçın resmî tek karşılaşmalık biletleri ağırlıklı olarak Norveç Futbol Federasyonu’nun resmî bilet satış ortağı Ticketmaster Norway üzerinden dağıtılıyor. Oslo’daki iç saha maçlarının genel satışını bu platform yürütüyor. Taraftarların platforma kaydolup genel satışa ayrılan biletler satışa çıkar çıkmaz erken davranması gerekiyor.

Resmî platformdaki biletler tükenirse veya standart koltuklar artık bulunamazsa, StubHub gibi ikincil piyasa platformlarına başvurabilirsiniz.

Norveç-Galler maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet satış platformunda tek karşılaşmalık standart biletlerin fiyatı, Ullevaal Stadyumu’nda kalelerin arkasındaki genel seyirci koltukları için yaklaşık 40 ila 50 avrodan başlıyor.

Standart biletler resmî satış kanalında tükendiğinde, ikincil piyasadaki StubHub gibi platformlarda başlangıç fiyatları yaklaşık 161 avro oluyor.

Norveç-Galler UEFA Uluslar Ligi A kategorisi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Norveç ve Galler’in form durumu

Norveç, son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı; sekiz gol atıp dokuz gol yedi. Son maçında Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere’ye 2-1 yenildi. Öncesinde ise Fransa’ya grup aşamasında 4-1 kaybettikten sonra Brezilya’yı ve Fildişi Sahili’ni 2-1’lik skorlarla yenerek üst üste iki eleme maçı kazanmıştı. Norveç, bu beş maçlık seriye Senegal karşısında aldığı 3-2’lik galibiyetle başlamıştı.

Galler, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı; 11 gol atıp sekiz gol yedi. Son maçında haziran ayında Romanya ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını 2-1 kaybetti. Bundan önce Gana ve Kuzey İrlanda ile 1-1 berabere kaldı, Dünya Kupası elemelerinde ise Bosna-Hersek’e toplam skorda yenildi. Bu süreçteki tek galibiyetini Kasım 2025’te Kuzey Makedonya’yı 7-1 yenerek aldı.

Norveç-Galler: Son karşılaşmalar

İki takım en son Kasım 2011’de karşılaştı. Cardiff City Stadyumu’nda oynanan hazırlık maçını Galler 4-1 kazandı. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada Galler iki, Norveç bir galibiyet aldı; iki maç ise berabere bitti. İki takım arasındaki rekabet çekişmeli geçerken Norveç, Galler’i son dört karşılaşmanın hiçbirinde yenemedi.