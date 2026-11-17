NK Celje, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Celje'deki Stadion Z'dezele'de Olympiacos'u ağırlayacak.

NK Celje ile Olympiacos daha önce resmî bir maçta karşılaşmadı. Bu nedenle lig aşamasındaki mücadele, iki kulüp için de Avrupa kupalarında yeni bir eşleşme olacak. Slovenya temsilcisi Celje, Avrupa kupalarında deneyimli rakibi karşısında dikkat çekici bir sonuç almak için taraftarlarının önünde oynamanın avantajından yararlanmaya çalışacak.

GOAL, NK Celje-Olympiacos maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve bilet fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi aktarıyor.

NK Celje-Olympiacos Avrupa Ligi maçı ne zaman başlayacak?

NK Celje-Olympiacos maçı, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Celje'deki Stadion Z'dezele'de oynanacak.

Ligi Europa - Hafta 6 10 Ara 2026 - 15:00 Stadion Z'dezele

NK Celje-Olympiacos Avrupa Ligi maçına bilet nasıl alınır?

Yaklaşan NK Celje-Olympiacos Avrupa Ligi maçı için mevcut bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Ev sahibi takımın taraftarları ve Stadion Z'dežele'deki genel seyirci bölümleri için biletler, doğrudan NK Celje'nin resmî bilet portalı ve kulüp ofisi aracılığıyla satın alınabilir.

Ev sahibi takımın taraftarları ve Stadion Z'dežele'deki genel seyirci bölümleri için biletler, doğrudan NK Celje'nin resmî bilet portalı ve kulüp ofisi aracılığıyla satın alınabilir. Resmî deplasman tribünü: Maça gitmek isteyen Olympiacos taraftarları, UEFA'nın deplasman taraftarlarına ilişkin düzenlemeleri uyarınca Olympiacos'un resmî bilet sistemi üzerinden ayrılan kontenjandan bilet satın alabilir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel seyirci biletleri, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Avrupa Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

NK Celje-Olympiacos Avrupa Ligi maçının biletleri ne kadar?

NK Celje-Olympiacos Avrupa Ligi maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Genel seyirci / standart kategori: Fiyatlar yaklaşık 86 €dan başlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirleniyor:

Standart yeniden satış biletleri (kale arkası / yan tribün): Fiyatlar genellikle 105 € ile 118 € arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. Premium / yoğun talep gören ilanlar: Fiyatlar 243 €ya kadar çıkabiliyor.

NK Celje-Olympiacos Avrupa Ligi maçı: Bilmeniz gerekenler

NK Celje ve Olympiacos'un form durumu

NK Celje, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi alarak iyi bir form yakaladı. Son maçında Prva Liga'da Radomlje deplasmanından 1-2'lik galibiyetle döndü. Ondan önce ise Avrupa Ligi'nde Sturm Graz'ı 3-2 yendi. Bu süreçte Avrupa'da Salzburg ile 2-2 berabere kaldı, ligde de Nafta'yı 4-0 mağlup etti. Celje, söz konusu beş maçta 10 gol atıp altı gol yedi.

Olympiacos, üç galibiyet ve iki beraberlik aldığı son beş maçında yenilmedi. Son olarak Süper Lig'de PAOK Thessaloniki ile 1-1 berabere kaldı. Öncesinde ise Avrupa Ligi'nde Rennes ile 0-0 berabere kaldı. Daha önce Kifisia, GS Marko ve Kalamata karşısında aldığı galibiyetler, iç sahadaki öz güvenini gösteriyor. Olympiacos, bu beş maçta sekiz gol atıp bir gol yedi.

NK Celje-Olympiacos: Önceki karşılaşmalar

NK Celje ile Olympiacos'un daha önceki karşılaşmalarına ilişkin veri bulunmuyor.