Nice, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü Troyes'u Nice'teki Allianz Riviera'da ağırlayacak.
İki takımın son resmî karşılaşması Nisan 2023'te oynandı. Nice, Stade de l'Aube'da deplasmanda 1-0'lık dar bir galibiyet aldı. Bu maçtan önce ise Ekim 2022'de beş gollü heyecanlı bir mücadelede karşı karşıya geldiler. Allianz Riviera'daki karşılaşmayı Nice 3-2 kazandı.
Nice-Troyes maçı için biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.
Nice-Troyes Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?
Nice-Troyes maçı, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü Nice'teki Allianz Riviera'da başlayacak.
Nice-Troyes Ligue 1 maçı için bilet nasıl alınır?
Yaklaşan Nice-Troyes Ligue 1 maçı için başlıca bilet satın alma seçenekleri şöyle:
1. Kulübün resmî kanalları
- Kulübün resmî bilet satışı: Maç tarihi yaklaştıkça doğrudan satış, kulüp üyelerine ön satış ve standart tek maçlık biletler için OGC Nice'in resmî bilet sitesini (billetterie.ogcnice.com) kontrol edebilirsiniz.
2. İkincil bilet satış platformları
- İkincil bilet platformları: Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış için ayrılan biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Ligue 1 maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.
Nice-Troyes Ligue 1 maçı biletleri ne kadar?
Yaklaşan Nice-Troyes Ligue 1 maçı için bilet fiyatı seçenekleri şöyle:
1. Kulübün resmî kanalları
- Standart / üst tribün kategorileri: Temel kategorilerde fiyatlar yaklaşık 40 €'dan başlıyor ve oturma bölümüne göre artıyor.
- Orta fiyatlı kategoriler: Görüş açısına ve sahaya yakınlığa göre fiyatlar genellikle 45 € ile 75 € arasında değişiyor.
- Premium ve ağırlama kategorileri: Bilet başına fiyatlar yaklaşık 70 €'dan başlayıp 95 €'nun üzerine çıkıyor.
2. İkincil bilet satış platformları
Kulübün ilk satış kanallarındaki resmî biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeliyor:
- Alt tribün / ekonomik yeniden satış: Arz ve talebe bağlı olarak fiyatlar yaklaşık 25 € ile 35 € arasında başlıyor.
- Orta fiyatlı yeniden satış: Fiyatlar genellikle 40 € ile 80 € arasında değişiyor.
- Premium yeniden satış: Fiyatlar, bulunabilirliğe bağlı olarak genellikle 90 € ile 150 €'nun üzeri arasında değişiyor.
Nice-Troyes Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey
Nice ve Troyes'un form durumu
Nice, son beş Ligue 1 maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında 23 Ekim'de Brest'i deplasmanda 2-1 yendi; bu süreçte Strasbourg'u ve Lille'i de 2-1 mağlup etti. Tek yenilgisini 2-1'lik skorla Lyon karşısında alırken, Eylül ayının başlarında Auxerre'e karşı aldığı mağlubiyet de bu beş maçlık dönemi tamamlıyor.
Troyes, son beş resmî maçında yalnızca bir galibiyet aldı; bir kez berabere kaldı ve üç kez yenildi. Son karşılaşmasında 25 Ekim'de Toulouse ile 0-0 berabere kaldı. Bu maçtan önce Lens'e 3-1, Marsilya'ya ise deplasmanda 2-0 yenildi. Bu dönemdeki tek galibiyeti, Dijon ile oynadığı hazırlık maçındaki 2-2'lik beraberlikti. Troyes ayrıca Eylül ayında Ligue 1'de Angers'e 2-0 mağlup oldu. Son dört lig maçının her birinde gol yedi.
Nice-Troyes: Son karşılaşmalar
İki kulübün son karşılaşması Nisan 2023'te oynandı. Nice, Ligue 1'de Troyes'u deplasmanda 1-0 yendi. Aralarındaki son beş maçta Nice üç, Troyes ise iki galibiyet aldı; beraberlik yaşanmadı. Nice, Ekim 2022 ve Nisan 2022'deki iç saha maçlarını sırasıyla 3-2 ve 1-0 kazanırken Troyes, Ekim 2021 ve Nisan 2018'de galip geldi.