Nice, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü Troyes'u Nice'teki Allianz Riviera'da ağırlayacak.

İki takımın son resmî karşılaşması Nisan 2023'te oynandı. Nice, Stade de l'Aube'da deplasmanda 1-0'lık dar bir galibiyet aldı. Bu maçtan önce ise Ekim 2022'de beş gollü heyecanlı bir mücadelede karşı karşıya geldiler. Allianz Riviera'daki karşılaşmayı Nice 3-2 kazandı.

Nice-Troyes maçı için biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Nice-Troyes Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Nice-Troyes maçı, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü Nice'teki Allianz Riviera'da başlayacak.

1. Lig - Hafta 12 28 Kas 2026 - 14:45 Allianz Riviera

Nice-Troyes Ligue 1 maçı için bilet nasıl alınır?

Yaklaşan Nice-Troyes Ligue 1 maçı için başlıca bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Maç tarihi yaklaştıkça doğrudan satış, kulüp üyelerine ön satış ve standart tek maçlık biletler için OGC Nice'in resmî bilet sitesini (billetterie.ogcnice.com) kontrol edebilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış için ayrılan biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Ligue 1 maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Nice-Troyes Ligue 1 maçı biletleri ne kadar?

Yaklaşan Nice-Troyes Ligue 1 maçı için bilet fiyatı seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları

Standart / üst tribün kategorileri: Temel kategorilerde fiyatlar yaklaşık 40 €'dan başlıyor ve oturma bölümüne göre artıyor.

Temel kategorilerde fiyatlar yaklaşık başlıyor ve oturma bölümüne göre artıyor. Orta fiyatlı kategoriler: Görüş açısına ve sahaya yakınlığa göre fiyatlar genellikle 45 € ile 75 € arasında değişiyor.

Görüş açısına ve sahaya yakınlığa göre fiyatlar genellikle arasında değişiyor. Premium ve ağırlama kategorileri: Bilet başına fiyatlar yaklaşık 70 €'dan başlayıp 95 €'nun üzerine çıkıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satış kanallarındaki resmî biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeliyor:

Alt tribün / ekonomik yeniden satış: Arz ve talebe bağlı olarak fiyatlar yaklaşık 25 € ile 35 € arasında başlıyor.

Arz ve talebe bağlı olarak fiyatlar yaklaşık arasında başlıyor. Orta fiyatlı yeniden satış: Fiyatlar genellikle 40 € ile 80 € arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle ile arasında değişiyor. Premium yeniden satış: Fiyatlar, bulunabilirliğe bağlı olarak genellikle 90 € ile 150 €'nun üzeri arasında değişiyor.

Nice-Troyes Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey

Nice ve Troyes'un form durumu

Nice, son beş Ligue 1 maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında 23 Ekim'de Brest'i deplasmanda 2-1 yendi; bu süreçte Strasbourg'u ve Lille'i de 2-1 mağlup etti. Tek yenilgisini 2-1'lik skorla Lyon karşısında alırken, Eylül ayının başlarında Auxerre'e karşı aldığı mağlubiyet de bu beş maçlık dönemi tamamlıyor.

Troyes, son beş resmî maçında yalnızca bir galibiyet aldı; bir kez berabere kaldı ve üç kez yenildi. Son karşılaşmasında 25 Ekim'de Toulouse ile 0-0 berabere kaldı. Bu maçtan önce Lens'e 3-1, Marsilya'ya ise deplasmanda 2-0 yenildi. Bu dönemdeki tek galibiyeti, Dijon ile oynadığı hazırlık maçındaki 2-2'lik beraberlikti. Troyes ayrıca Eylül ayında Ligue 1'de Angers'e 2-0 mağlup oldu. Son dört lig maçının her birinde gol yedi.

Nice-Troyes: Son karşılaşmalar

İki kulübün son karşılaşması Nisan 2023'te oynandı. Nice, Ligue 1'de Troyes'u deplasmanda 1-0 yendi. Aralarındaki son beş maçta Nice üç, Troyes ise iki galibiyet aldı; beraberlik yaşanmadı. Nice, Ekim 2022 ve Nisan 2022'deki iç saha maçlarını sırasıyla 3-2 ve 1-0 kazanırken Troyes, Ekim 2021 ve Nisan 2018'de galip geldi.