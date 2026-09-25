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Nice - Strasbourg biletleri nasıl alınır: Ligue 1 fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Strasbourg
1. Lig

Strasbourg’un Ligue 1’deki güzel yükselişi. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

11 Ekim 2026 Pazar günü Nice'teki Allianz Riviera'da Strasbourg'u konuk edecek Nice için değerlendirme.

İki takımın 2025-26 sezonundaki lig karşılaşmaları büyük çekişmeye sahne oldu. Ocak 2026'da Nice'te oynanan maç 1-1 berabere biterken, Strasbourg Nisan 2026'da Stade de la Meinau'da 3-1 kazandı. Nice ise aynı ayın ilerleyen bölümünde Coupe de France yarı finalinde deplasmanda Strasbourg'u 2-0 yenerek rövanşı aldı.

GOAL, Nice ile Strasbourg arasındaki maçın biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Nice - Strasbourg Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Nice - Strasbourg maçı, 11 Ekim 2026 Pazar günü Nice'teki Allianz Riviera'da başlayacak.

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1. Lig - Hafta 6
Allianz Riviera

Nice - Strasbourg Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

11 Ekim 2026 tarihinde Allianz Riviera'da oynanacak OGC Nice - RC Strasbourg Ligue 1 maçı için bilet satın almak istiyorsanız, şu temel seçenekleri takip edebilirsiniz:

1. Resmi OGC Nice bilet satış sitesi

  • En doğrudan yöntem, OGC Nice'in resmi bilet portalı üzerinden satın alma yapmaktır. OGC Nice bilet platformunda bir hesap oluşturun. Strasbourg maçını seçin, Allianz Riviera'nın stat haritasında tercih ettiğiniz blok/koltuğu belirleyin ve ödemenizi çevrim içi olarak tamamlayın.

2. Resmi deplasman taraftarı tribünü (Strasbourg taraftarları için)

  • Strasbourg'u destekliyorsanız ve deplasman tribününde oturmak istiyorsanız, biletler genellikle doğrudan RC Strasbourg'un resmi bilet platformu veya resmi taraftar kulübü kontenjanları üzerinden yönetilir.

Nice - Strasbourg Ligue 1 biletleri ne kadar?

Allianz Riviera'da oynanacak OGC Nice - RC Strasbourg Ligue 1 maçının bilet fiyatları, oturma kategorilerine ve satın alma platformlarına göre değişiklik gösterir:

1. Doğrudan / standart biletler (resmi kanal)

  • Genel giriş: Genel Ligue 1 karşılaşmaları için standart koltuklar, konuma bağlı olarak genellikle 10 € ile 50 € arasında değişir. Buna örnek olarak kale arkası ile ana tribünün merkezi bölümleri verilebilir.

Nice - Strasbourg Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Nice - Strasbourg form durumu

Nice, son beş resmi maçında bir galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Ligue 1'de Le Mans ile 1-1 berabere kalan ekip, bundan önce Paris FC'ye 3-0 kaybetmişti. Bu beş maçta iki gol atan ve kalesinde dört gol gören Nice'in hücumdaki sıkıntıları dikkat çekiyor. Serinin daha önceki bölümündeki üst üste üç beraberlik ise istikrar bulmakta zorlanan bir takıma işaret ediyor.

Strasbourg ise çok daha üretken bir görüntü çizdi ve son beş maçında üç galibiyet ile iki mağlubiyet aldı. Son sonuç, Ligue 1'de Troyes deplasmanında elde edilen etkileyici 6-2'lik galibiyet oldu ve takım bir önceki lig maçında da Lens'i 2-1 mağlup etti. Oliveira'nın ekibi bu beş maçta 10 gol attı, ancak Marseille karşısındaki 4-0'lık yenilgi, üst düzey rakiplerle karşılaştığında kırılgan olabildiğini gösteriyor.

NCE

NCE - Form

FCL
B0-0
PAR
K3-0
LEM
B1-1
AJA
K1-0
LIL
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
3/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5
STR

STR - Form

OM
K4-0
RCL
K2-1
TRO
K2-6
ASM
B1-1
PAR
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Nice - Strasbourg: Son karşılaşmalar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, Nisan 2026'da Coupe de France'ta oynandı ve Nice deplasmanda Strasbourg'u 2-0 mağlup etti. Bundan önce Strasbourg, Nisan 2026'daki bir Ligue 1 maçında sahasında Nice'i 3-1 yenmişti. İki takım arasındaki son beş karşılaşmada Nice iki galibiyet alırken, iki maç berabere bitti ve Strasbourg bir kez kazandı. Takımlar bu karşılaşmalarda toplam 13 gol attı.

Kafa Kafaya

NiceÇizimStrasbourg
2
2
1
Fransa Kupası
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
0
Nice badge
Nice
NCE
2
MS
1. Lig
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
3
Nice badge
Nice
NCE
1
MS
1. Lig
Nice badge
Nice
NCE
1
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
1
MS
1. Lig
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
2
Nice badge
Nice
NCE
2
MS
1. Lig
Nice badge
Nice
NCE
2
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
1
MS
8Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı4/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
AS MonacoAS MonacoASM
541083+513
K
B
K
K
K
2
LyonLyonOL
5320102+811
K
B
K
B
K
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
K
B
K
K
B
4
LilleLilleLIL
531184+410
K
K
K
B
K
5
RennesRennesREN
531189-110
K
K
K
K
B
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
K
K
K
B
B
7
AngersAngersSCO
521265+17
K
B
K
K
K
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
K
B
K
K
K
9
Le MansLe MansLEM
51319906
K
B
B
K
B
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
K
K
K
K
K
11
BrestBrestB29
512278-15
K
K
K
B
B
12
LorientLorientFCL
512256-15
K
B
K
K
B
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
K
B
K
B
K
14
NiceNiceNCE
512236-35
K
K
B
K
B
15
LensLensRCL
51139904
K
B
K
K
K
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
K
K
K
K
B
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
K
K
K
K
K
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
K
B
K
B
K
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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