Nice, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü Rennes'i Nice'teki Allianz Riviera'da ağırlayacak.

İki takımın 8 Mart 2026'daki son lig karşılaşmasında Rennes, aynı statta deplasmanda 4-0'lık farklı bir galibiyet almıştı. Bu sonuç, son karşılaşmaları açısından Rennes'e psikolojik üstünlük sağlıyor. İki takım arasındaki son beş resmî maçta Rennes üç, Nice ise iki galibiyet aldı.

GOAL, Nice-Rennes maçının biletlerini nereden satın alabileceğiniz ve bilet fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi aktarıyor.

Nice-Rennes Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Nice-Rennes maçı, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü Nice'teki Allianz Riviera'da başlayacak.

1. Lig - Hafta 9 31 Eki 2026 - 12:15 Allianz Riviera

Nice-Rennes Ligue 1 maçının biletleri nasıl alınır?

OGC Nice ile Stade Rennais arasında oynanacak Ligue 1 maçının biletlerini satın almak için başlıca seçenekler şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

OGC Nice'in resmî bilet satış kanalı: Allianz Riviera'da ev sahibi takımın taraftarlarına ayrılan tribünlerde oturmak istiyorsanız biletleri kulübün resmî internet sitesinden doğrudan satın almak, biletleri satış fiyatından edinmenin en güvenli ve doğrudan yoludur.

Stade Rennais'nin resmî internet sitesi: Rennes, deplasman taraftarlarına ayrılan tribünlerin biletlerini zaman zaman kendi resmî bilet satış portalı üzerinden satışa sunuyor.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Ligue 1 maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Nice-Rennes Ligue 1 maçının biletleri ne kadar?

OGC Nice ile Stade Rennais (Rennes) arasındaki Ligue 1 maçının bilet fiyatları, genellikle oturma yeri kategorisine ve satın alınan kanala göre değişiyor:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Üst tribünlerdeki veya kale arkasındaki standart koltukların fiyatları genellikle yaklaşık 20 avro ile 25 avro arasında başlıyor.

Orta bölümdeki tribün koltukları ve 1. kategori koltukların fiyatları genellikle 45 avro ile 90 avro veya daha fazlası arasında değişiyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin ilk satışında resmî biletler tükenirse Ticombogibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre belirlenen fiyatlarla listeliyor:

Temel giriş biletlerinin fiyatları genellikle yaklaşık 30 avro ile 40 avro arasında başlıyor.

İyi görüş açısı sunan veya yüksek talep gören koltukların fiyatları, bulunabilirlik durumuna göre önemli ölçüde yükseliyor.

Nice-Rennes Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey

Nice ve Rennes'in form durumu

Nice, son beş Ligue 1 maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında 20 Eylül'de Lille'i 2-1 yendi; bundan önce ise Auxerre'e 1-0 mağlup oldu. Bu serinin önceki maçlarında Paris FC'ye 3-0 yenilen ve Le Mans ile 1-1 berabere kalan Nice'in beş maçlık tablosunu Lorient karşısındaki 0-0'lık beraberlik tamamlıyor.

Rennes, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son olarak 19 Eylül'de Ligue 1'de Lyon'a 4-0 mağlup oldu ancak bundan önce ligde Marseille'i 1-0, Angers'ı da 2-1 yendi. Avrupa Ligi'nde Sturm Graz ile 0-0 berabere kalması ve Le Mans'ı 3-2 yenmesi de Rennes'in güçlü rakiplere karşı sonuç alabileceğini gösteren bu seriyi tamamlıyor.

Nice-Rennes: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 8 Mart 2026'da karşılaştı. Rennes, Allianz Riviera'daki Ligue 1 maçını 4-0 kazandı. Aralarındaki son beş maçta Rennes üç, Nice ise iki galibiyet aldı; bu karşılaşmalarda toplam 16 gol atıldı. Nice'in bu serideki tek galibiyeti, Ocak 2025'te evinde aldığı 3-2'lik sonuçtu. Rennes ise Ekim 2025'te sahasında 2-0 kazandı.