Nice, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Paris Saint-Germain'i Nice'teki Allianz Riviera'da konuk edecek.

Mart 2026'da ligde oynadıkları son karşılaşmada Paris Saint-Germain, Nice deplasmanında 4-0'lık net bir galibiyet aldı. İki kulüp yeni maçlarına hazırlanırken Nice, son karşılaşmanın sonucunu tersine çevirmek ve ligdeki güçlü rakibi karşısında bu kez kazanmak isteyecek.

Nice ile Paris Saint-Germain maçı için biletlerin nereden alınabileceği ve fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Nice ile Paris Saint-Germain arasındaki Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Nice ile Paris Saint-Germain arasındaki maç, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Nice'teki Allianz Riviera'da oynanacak.

1. Lig - Hafta 11 21 Kas 2026 - 11:15 Allianz Riviera

Nice ile Paris Saint-Germain arasındaki Ligue 1 maçının biletleri nasıl alınır?

OGC Nice ile Paris Saint-Germain arasında Allianz Riviera'da oynanacak Ligue 1 maçının biletlerini almak için başlıca seçenekler şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: En doğrudan ve güvenli yol, OGC Nice veya Paris Saint-Germain'in resmî internet sitelerini kontrol etmek. Ev sahibi ve deplasman taraftarlarına ayrılan biletler, müsaitlik durumuna ve üyelik kategorilerine göre bu sitelerden satışa sunuluyor.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel seyirci biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Ligue 1 maçları için bilet alıp satmasına olanak tanıyor.

Nice ile Paris Saint-Germain arasındaki Ligue 1 maçının biletleri ne kadar?

OGC Nice ile Paris Saint-Germain arasında Allianz Riviera'da oynanacak Ligue 1 maçının bilet fiyatları ve seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart kategori koltuklar: Doğrudan OGC Nice'ten alınan resmî biletlerin satış fiyatları, üst tribün veya kale arkası bölümleri için genellikle 25 ila 40 avro civarından başlıyor. PSG gibi üst düzey rakiplere karşı oynanan yüksek profilli maçlarda fiyatlar yükseliyor.

Doğrudan OGC Nice'ten alınan resmî biletlerin satış fiyatları, üst tribün veya kale arkası bölümleri için genellikle civarından başlıyor. PSG gibi üst düzey rakiplere karşı oynanan yüksek profilli maçlarda fiyatlar yükseliyor. Orta tribün ve saha kenarı koltukları: Taç çizgisi boyunca yer alan alt ve orta tribünlerdeki yüksek kategorili koltuklar, bulundukları kat ve bloğa bağlı olarak kulübün ilk satışında genellikle 70 ila 150 avro arasında değişiyor.

Taç çizgisi boyunca yer alan alt ve orta tribünlerdeki yüksek kategorili koltuklar, bulundukları kat ve bloğa bağlı olarak kulübün ilk satışında genellikle arasında değişiyor. VIP ve ağırlama paketleri: Minderli koltuk, özel salona erişim ve yiyecek içecek hizmetini içeren kulübün resmî VIP maç günü paketlerinin fiyatı kişi başı 250 avrodan başlayıp 500 avronun üzerine çıkıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışındaki resmî biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre şu fiyatlardan listeleniyor:

Üst tribün / ekonomik seçenek: Fiyatlar yaklaşık 90 ila 100 avrodan başlıyor.

Fiyatlar yaklaşık başlıyor. Standart alt tribün: Saha kenarındaki ve alt tribündeki standart koltukların fiyatı genellikle ortalama 115 ila 160 avro arasında.

Saha kenarındaki ve alt tribündeki standart koltukların fiyatı genellikle ortalama arasında. Yüksek kategorili ve yan yana koltuklar: Biletler, müsaitlik durumuna ve bölümün gördüğü talebe bağlı olarak sıklıkla 180 ila 300 avro ve üzerinde fiyatlarla listeleniyor.

Nice ile Paris Saint-Germain arasındaki Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey

Nice ve Paris Saint-Germain'in form durumu

Nice, son beş Ligue 1 maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi alarak istikrarsız bir performans sergiledi. Son maçında evinde Lyon'a 2-1 kaybetti; aynı dönemde Auxerre deplasmanından da 1-0'lık yenilgiyle döndü. Strasbourg ve Lille karşısındaki iki galibiyetini de 2-1'lik skorlarla aldı. Bu sonuçlar, Nice'in zorlanarak da olsa maç kazanabildiğini ancak doğrudan rakiplerine karşı puan kaybetmeye yatkın olduğunu gösteriyor.

PSG ise Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi'ndeki son beş maçının tamamını kazanarak güçlü bir form grafiğiyle geliyor. Ligdeki son maçında Strasbourg deplasmanında 3-1 kazandı. Bu karşılaşma, Manchester City ve Barcelona'ya karşı aldığı Avrupa galibiyetlerinin arasında oynandı. PSG, söz konusu beş maçta 13 gol atıp yedi gol yedi. Bu serinin en son ve en dikkat çekici sonucu, Barcelona karşısındaki 4-2'lik galibiyetti.

Nice ile Paris Saint-Germain'in son karşılaşmaları

İki kulübün son karşılaşması Mart 2026'da oynandı. PSG, bu maça da ev sahipliği yapacak Allianz Riviera'da 4-0 kazandı. Ligue 1'de aralarında oynanan son beş maçta PSG'nin Nice'in bir galibiyetine karşı üç galibiyeti bulunuyor; bir maç ise berabere bitti. Bu beş maçta PSG 10 gol atarken Nice beş golle karşılık verdi.