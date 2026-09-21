19 Eylül 2026 Cumartesi günü Nice'teki Allianz Riviera'da Lille'i ağırlayacak Nice için önemli bir karşılaşma.

İki takımın Nisan 2026'daki bir önceki lig buluşması, Stade Pierre-Mauroy'da çekişmeli geçen 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Tarihsel olarak Nice, Lille ile oynanan ikili rekabette 11 galibiyetle rakibine karşı hafif bir üstünlük kurmuş durumda. Lille'in ise 7 galibiyeti bulunuyor.

GOAL, Nice-Lille maçı için bilet alırken bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınabileceğini ve fiyatlarını sizin için derledi.

Nice - Lille Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Nice - Lille maçı, Nice'teki Allianz Riviera'da oynanacak. Bu Ligue 1 karşılaşmasının onaylanan başlama saatini aşağıda kontrol edebilirsiniz.

1. Lig - Hafta 5 20 Eyl 2026 - 11:15 Allianz Riviera

Nice - Lille Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

OGC Nice ile LOSC Lille arasındaki Ligue 1 maçı için bilet satın almak adına birkaç seçeneğiniz bulunuyor:

OGC Nice Resmi Bilet Satış Portalı: Maça Allianz Riviera'da OGC Nice ev sahipliği yaptığı için, biletleri doğrudan satın almanın en güvenli ve en güvenilir yolu resmi OGC Nice bilet satış sitesi (billetterie.ogcnice.com) ya da maç günü stadyum gişesi olacak.

LOSC Lille deplasman tribünü: Lille'i destekliyorsanız ve misafir takım bölümünde oturmak istiyorsanız, deplasman biletleri genellikle kayıtlı deplasman taraftarları için resmi LOSC bilet satış portalı (billetterie.losc.fr) üzerinden doğrudan satışa sunuluyor.

Yetkili ikinci el pazar: OGC Nice, kombine sahiplerinin koltuklarını güvenli şekilde yeniden satışa çıkarabilmesi için doğrudan kendi bilet platformuna entegre edilmiş resmi bir ikinci el pazar yeri işletiyor.

Üçüncü taraf bilet platformları: Ticombo gibi ikinci el pazar yerlerinde de biletler listeleniyor, ancak fiyatlar bireysel satıcılar tarafından belirleniyor ve dinamik fiyat artışı ücretleri içerebiliyor.

Nice - Lille Ligue 1 biletleri ne kadar?

Allianz Riviera'daki OGC Nice - LOSC Lille maçı için bilet fiyatları, oturma kategorisine ve satın alma platformuna göre değişiklik gösteriyor:

Resmi satış fiyatlı biletler: OGC Nice gişesinden doğrudan alınan standart biletler, normal oturma kategorilerinde genellikle 15 € ile 40 € arasında değişiyor. Fiyatlar tribünün konumuna göre belirleniyor (örneğin kale arkası ya da merkezi yan tribünler).

İkinci el pazar / yeniden satış: Ticombo gibi üçüncü taraf platformlarda ve bilet takas hizmetlerinde fiyatlar, standart koltuklar için genellikle 25 € ile 30 € seviyesinden başlıyor. Premium görüş açısına sahip ya da merkezi tribündeki koltukların fiyatı ise 45 € ile 90 €+ arasında olabiliyor.

VIP ve hospitality paketleri: Resmi hospitality ya da executive biletlerin fiyatı kişi başı genellikle yaklaşık 250 € ile 300 €+ seviyesinden başlıyor.

Nice - Lille Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Nice - Lille form durumu

Nice son dört maçında berabere kaldı. Buna 22 Ağustos'ta Lorient karşısında alınan 0-0'lık Ligue 1 açılış maçı sonucu da dahil. Takımın son beş maçtaki tek galibiyeti, sezon öncesi hazırlık karşılaşmasında Marsilya'yı 3-0 yendiği maçta geldi. Bu periyottaki tek yenilgi ise Juventus karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetti. Nice bu beş karşılaşmada üç gol atıp iki gol yedi. Bu tablo, sezon öncesi dönemde temkinli ve savunma açısından sağlam bir yaklaşımı yansıtıyor.

Lille son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Takımın en son sonucu, 23 Ağustos'ta Angers deplasmanında elde edilen 2-0'lık Ligue 1 galibiyetiydi ve bu sonuç, söz konusu serideki tek resmi maç olarak öne çıkıyor. Lille ayrıca sezon öncesinde Everton ile 1-1, Hamburger SV ile 2-2 berabere kaldı, OH Leuven'i 6-3 mağlup etti ve Union St. Gilloise'a 2-1 yenildi. Lille bu beş maçta 14 gol atarken yedi gol yedi.

Nice - Lille: Son ikili rekabet karnesi

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma 18 Nisan 2026'da oynandı ve Lille ile Nice, Stade Pierre-Mauroy'daki Ligue 1 maçında 0-0 berabere kaldı. Bundan önce Nice, Ekim 2025'te sahasında Lille'i 2-0 mağlup etmişti. Ligue 1'deki son beş karşılaşmada Nice'in iki galibiyetine karşılık Lille'in bir galibiyeti bulunuyor. İki maç ise beraberlikle bitti. Bunlar arasında Kasım 2024'te Allianz Riviera'da oynanan 2-2'lik beraberlik de yer alıyor.