Nice, 19 Eylül 2026 Cumartesi günü Nice'teki Allianz Riviera'da Lille'i konuk edecek.

Taraflar arasında Nisan 2026'daki önceki lig karşılaşması, Stade Pierre-Mauroy'da çekişmeli geçen 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Tarihsel olarak Nice, Lille ile olan ikili rekabette 11 galibiyetle Lille'in 7 zaferine karşı hafif bir üstünlüğe sahip.

GOAL, Nice - Lille maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Nice - Lille Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Nice - Lille maçı, Nice'teki Allianz Riviera'da oynanacak. Bu Ligue 1 karşılaşmasının onaylanan başlama saatine aşağıdan göz atın.

1. Lig - Hafta 5 20 Eyl 2026 - 11:15 Allianz Riviera

Nice - Lille Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

OGC Nice ile LOSC Lille arasındaki Ligue 1 maçı için bilet satın almak adına birkaç seçeneğiniz var:

OGC Nice Resmî Bilet Satış Portalı: OGC Nice maça Allianz Riviera'da ev sahipliği yaptığı için, biletleri doğrudan satın almak adına en güvenli ve en güvenilir yer, OGC Nice'in resmî bilet satış sitesi (billetterie.ogcnice.com) ya da maç günü stat gişesidir.

LOSC Lille Deplasman Tribünü: Lille'i destekliyorsanız ve misafir takım tribününde oturmak istiyorsanız, deplasman biletleri genellikle kayıtlı deplasman taraftarları için doğrudan LOSC'nin resmî bilet satış portalı (billetterie.losc.fr) üzerinden satışa sunulur.

Yetkili İkincil Pazar: OGC Nice, kombine sahiplerinin koltuklarını güvenli şekilde yeniden satabilmesi için biletleme platformuna doğrudan entegre edilmiş resmî bir ikincil pazar yeri işletiyor.

Üçüncü Taraf Bilet Platformları: Ticombo gibi ikincil pazar yerlerinde de biletler listelenir, ancak fiyatlar bireysel satıcılar tarafından belirlenir ve değişken ek ücretler içerebilir.

Nice - Lille Ligue 1 biletleri ne kadar?

Allianz Riviera'daki OGC Nice - LOSC Lille maçı için bilet fiyatları, oturma kategorisine ve satın alma platformuna göre değişiklik gösteriyor:

Resmî liste fiyatlı biletler: Doğrudan OGC Nice gişesinden alınan standart biletler, normal oturma kategorileri için genellikle 15 € ile 40 € arasında değişir. Fiyatlar tribünün konumuna göre belirlenir; örneğin kalelerin arkası ya da merkezi yan tribünler gibi.

İkincil pazar / yeniden satış: Ticombo gibi üçüncü taraf platformlarda ve bilet değişim hizmetlerinde fiyatlar standart koltuklar için genellikle 25 € ila 30 € seviyesinden başlarken, premium görüş açısına sahip ya da merkezi tribündeki koltuklar 45 € ile 90 €+ arasında olabilir.

VIP ve hospitality paketleri: Resmî ağırlama veya executive biletler kişi başı genellikle yaklaşık 250 € ile 300 €+ seviyesinden başlar.

Nice - Lille Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Nice - Lille form durumu

Nice son dört maçında berabere kaldı; bunlar arasında 22 Ağustos'ta Lorient karşısında alınan 0-0'lık Ligue 1 açılış maçı da yer alıyor. Son beş maçtaki tek galibiyet, sezon öncesi hazırlık karşılaşmasında Marsilya'ya karşı 3-0'lık skorla geldi. Bu serideki tek yenilgi ise Juventus'a karşı alınan 2-0'lık mağlubiyetti. Nice bu beş maçta üç gol atıp iki gol yedi; bu tablo, sezon öncesi dönemde temkinli ve savunma açısından sağlam bir yaklaşımı yansıtıyor.

Lille, son beş maçından iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi çıkardı. En son sonucu, 23 Ağustos'ta Angers deplasmanında alınan 2-0'lık Ligue 1 galibiyetiydi ve bu, söz konusu serideki tek resmî maçları olarak öne çıkıyor. Ayrıca sezon öncesinde Everton ile 1-1, Hamburger SV ile 2-2 berabere kaldılar, OH Leuven'i 6-3 yendiler ve Union St. Gilloise'a 2-1 kaybettiler. Lille bu beş maçta 14 gol attı ve yedi gol yedi.

Nice - Lille: Son karşılaşmalardaki tablo

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma 18 Nisan 2026'da oynandı ve Lille ile Nice, Stade Pierre-Mauroy'daki Ligue 1 maçında 0-0 berabere kaldı. Bundan önce Nice, Ekim 2025'te sahasında Lille'i 2-0 mağlup etti. Ligue 1'de iki takım arasındaki son beş karşılaşmada Nice'in iki, Lille'in ise bir galibiyeti bulunuyor; iki maç da eşitlikle sona erdi. Bunlar arasında Kasım 2024'te Allianz Riviera'da oynanan 2-2'lik beraberlik de yer alıyor.