Nice, 12 Aralık 2026 Cumartesi günü Lens'i Nice'teki Allianz Riviera'da ağırlayacak.

İki takım arasındaki son önemli karşılaşmada RC Lens üstünlük kurdu ve Mayıs 2026'da Stade de France'da oynanan Fransa Kupası finalinde Nice'i 3-1 mağlup etti. Nice için hayal kırıklığıyla sonuçlanan bu kupa maçından önce, takımların Mayıs 2026'da Allianz Riviera'daki son Ligue 1 buluşması çekişmeli bir mücadele sonunda 1-1 bitmişti. Lens ise 2025-26 sezonunun daha önceki karşılaşmasını evinde 2-0 kazanmıştı.

Nice-Lens maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Nice-Lens Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Nice-Lens maçı, 12 Aralık 2026 Cumartesi günü Nice'teki Allianz Riviera'da başlayacak.

Nice-Lens Ligue 1 maçına bilet nasıl alınır?

Nice-Lens Ligue 1 maçı için bilet satın alabileceğiniz seçenekler ve yöntemler şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

OGC Nice'in resmî bilet satış platformu: Özellikle Allianz Riviera'nın ev sahibi tribünlerinde standart bilet arıyorsanız, doğrudan OGC Nice'in resmî internet sitesinden ( ogcnice.com ) satın almak en güvenli ve güvenilir yöntemdir.

Özellikle Allianz Riviera'nın ev sahibi tribünlerinde standart bilet arıyorsanız, doğrudan OGC Nice'in resmî internet sitesinden ( ) satın almak en güvenli ve güvenilir yöntemdir. RC Lens'in resmî bilet satış platformu: Konuk takımı destekliyorsanız veya deplasman tribününden yer arıyorsanız, deplasman taraftarlarına ayrılan biletler ve seyahat paketleri için RC Lens'in resmî internet sitesini ( rclens.fr ) kontrol etmeniz en iyi seçenektir.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse standart biletler, Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında sıklıkla bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Ligue 1 maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Nice-Lens Ligue 1 maçı biletleri ne kadar?

Yaklaşan Nice-Lens Ligue 1 maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Kale arkası / Üst köşeler (Virage Supérieur & Populaire): 15 ila 25 avro.

15 ila 25 avro. Kale arkası / Alt köşeler (Virage Intermédiaire): 25 ila 40 avro.

25 ila 40 avro. Yan tribünlerin üst sıraları (Ray Upper & Garibaldi Upper): 35 ila 60 avro.

35 ila 60 avro. Ana yan tribünler / Alt orta bölüm (Garibaldi Inférieur & Ray Central): 60 ila 110 avro.

60 ila 110 avro. Resmî deplasman tribünü (RC Lens taraftarlarına ayrılan bölüm): 10 ila 15 avro.

10 ila 15 avro. Kulübün resmî VIP ve premium ağırlama paketleri: 120 ila 300 avro ve üzeri.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin ilk satıştaki resmî biletleri tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirlenir:

Kısa kenar / Kale arkası koltukları (Virage / Populaire yeniden satış): 35 ila 55 avro.

35 ila 55 avro. Köşe ve orta kat koltukları (Virage Intermédiaire / Köşe bölümleri): 45 ila 75 avro.

45 ila 75 avro. Yan tribün / Ana yan bölüm koltukları (Doğu ve Batı tribünleri): 75 ila 145 avro.

75 ila 145 avro. Ana tribünün alt bölümü / Orta saha hizasındaki en iyi koltuklar (Garibaldi / Batı alt tribünü): 130 ila 205 avro ve üzeri.

Nice-Lens Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey

Nice ve Lens'in form durumu

Nice, son beş maçının dördünü kazandı ve yalnızca Lyon'a yenildi. Son maçında Ligue 1'de Angers deplasmanından 0-2 galip ayrılan Nice, bu süreçte Rennes'i de 5-2 mağlup etti. Beş maçta 11 gol atıp yedi gol yiyen Nice, son lig karşılaşmalarında üst üste üç galibiyet aldı.

Lens, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet ve dört mağlubiyet aldı. Son olarak Ligue 1'de Marsilya'ya 1-2 yenildi; bu süreçte Şampiyonlar Ligi'nde Como karşısında da 1-9'luk mağlubiyet yaşadı. Tek galibiyetini Ligue 1'de Paris FC'yi 2-1 yenerek aldı. Lens, beş maçta sekiz gol atıp 15 gol yedi.

Nice-Lens: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 22 Mayıs 2026'da Fransa Kupası'nda karşılaştı ve Lens evinde 3-1 kazandı. Aralarındaki son beş maçta Nice iki, Lens de iki galibiyet aldı; bir karşılaşma berabere bitti. Mayıs 2026'da Nice'te oynanan son Ligue 1 maçında takımlar 1-1 berabere kaldı.