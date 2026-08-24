Nice'in 5 Eylül 2026 Cumartesi günü Nice'teki Allianz Riviera'da Le Mans'ı ağırlayacağı maç.

Her iki kulüp de iç sahadaki sezona erken ivme kazandırmak için kritik puanlar almayı hedefleyerek bu maça çıkıyor. Tarihsel olarak iki takım en son Ekim 2019'da Coupe de la Ligue'de resmi bir maçta karşı karşıya geldi ve Le Mans sahasında 3-2 kazandı.

GOAL, Nice - Le Mans maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Nice - Le Mans Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Nice, resmi Ligue 1 fikstür listesine göre belirlenen başlama saatinde Nice'teki Allianz Riviera'da Le Mans'ı konuk edecek.

1. Lig - Hafta 3 5 Eyl 2026 - 14:45 Allianz Riviera

Nice - Le Mans Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

Allianz Riviera'da oynanacak OGC Nice - Le Mans FC maçı için biletleri birkaç resmi ve ikincil seçenek üzerinden satın alabilirsiniz:

1. Resmi kulüp bilet gişesi

Stadyumda mobil tarama için doğrudan gerçek e-bilet almak adına resmi biletleri OGC Nice Resmi Bilet Gişesi üzerinden satın alın.

2. İkincil ve yeniden satış platformları

Ana internet sitesinde birincil koltuklar tükenirse, StubHub gibi platformlardaki ikincil veya yeniden satış seçeneklerine bakın.

Nice - Le Mans Ligue 1 biletleri ne kadar?

Allianz Riviera'da 5 Eylül 2026 tarihinde oynanacak OGC Nice - Le Mans FC maçının bilet fiyatları şu şekilde:

1. Resmi kulüp bilet gişesi

Doğrudan resmi OGC Nice Bilet Gişesi üzerinden satın alınan standart liste fiyatlı biletler, tribüne bağlı olarak genellikle £13 ila £35 (€15 ila €40) arasında değişiyor.

2. İkincil ve yeniden satış platformları

StubHub gibi ikincil pazar yeri platformlarında fiyatlar, giriş seviyesi koltuklar için genellikle yaklaşık £23 ila £30 ($30 ila $39) seviyesinden başlıyor ve stadyumun en iyi görüş açılarını sunan yerler için ortalama yaklaşık £70 ($92) oluyor.

Nice - Le Mans Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Nice - Le Mans form durumu

Nice, yeni Ligue 1 sezonuna beş hazırlık maçı oynayarak giriyor ve bu süreçte iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında 15 Ağustos'ta Hull City ile 0-0 berabere kalan ekip, bundan bir hafta önce de Cagliari ile golsüz berabere kalmıştı. Sezon öncesinin öne çıkan sonucu ise temmuz sonlarında Marsilya karşısında alınan 3-0'lık galibiyet oldu. Nice, beş hazırlık maçında yedi gol atarken iki gol yedi; tek yenilgisini ise Juventus karşısında yaşadı.

Le Mans ise sezon öncesini beş maçta üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle tamamladı. Takımın son maçı 15 Ağustos'ta Le Havre'a 1-0 yenildiği karşılaşma oldu. Sezon öncesinde daha önce Angers'yi 3-2 ve Nantes'ı 1-0 yenen Le Mans, Versailles'ı da 3-1 mağlup etti. Le Mans, hazırlık maçlarının tamamında toplam dokuz gol attı ve beş gol yedi.

Nice - Le Mans: Son maçların karşılıklı rekabet karnesi

Bu iki kulüp arasındaki en son karşılaşma Mart 2010'da oynandı ve Nice, Ligue 1'de Le Mans deplasmanında 1-0 kazandı. Kayıtlara geçen beş karşılaşmada Nice, Le Mans'ın bir galibiyetine karşılık iki galibiyetle üstün durumda; iki maç da berabere bitti. Taraflar, 2010'daki o karşılaşmadan bu yana resmi bir maçta karşı karşıya gelmedi.

Nice - Le Mans puan durumu

Güncel Ligue 1 puan durumunda Le Mans altıncı, Nice ise on ikinci sırada yer alıyor.