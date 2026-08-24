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Nice - Le Mans maçının biletleri nasıl alınır: Ligue 1 fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Nice
Le Mans
1. Lig

Le Mans’ın Ligue 1’deki çıkışına güzel bir bakış: İşte biletlerinizi nasıl alabilirsiniz

Nice'in 5 Eylül 2026 Cumartesi günü Nice'teki Allianz Riviera'da Le Mans'ı ağırlayacağı maç.

Her iki kulüp de iç sahadaki sezona erken ivme kazandırmak için kritik puanlar almayı hedefleyerek bu maça çıkıyor. Tarihsel olarak iki takım en son Ekim 2019'da Coupe de la Ligue'de resmi bir maçta karşı karşıya geldi ve Le Mans sahasında 3-2 kazandı.  

GOAL, Nice - Le Mans maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Nice - Le Mans Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Nice, resmi Ligue 1 fikstür listesine göre belirlenen başlama saatinde Nice'teki Allianz Riviera'da Le Mans'ı konuk edecek.

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1. Lig - Hafta 3
Allianz Riviera

Nice - Le Mans Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

Allianz Riviera'da oynanacak OGC Nice - Le Mans FC maçı için biletleri birkaç resmi ve ikincil seçenek üzerinden satın alabilirsiniz:

1. Resmi kulüp bilet gişesi

Stadyumda mobil tarama için doğrudan gerçek e-bilet almak adına resmi biletleri OGC Nice Resmi Bilet Gişesi üzerinden satın alın.

2. İkincil ve yeniden satış platformları

Ana internet sitesinde birincil koltuklar tükenirse, StubHub gibi platformlardaki ikincil veya yeniden satış seçeneklerine bakın.

Nice - Le Mans Ligue 1 biletleri ne kadar?

Allianz Riviera'da 5 Eylül 2026 tarihinde oynanacak OGC Nice - Le Mans FC maçının bilet fiyatları şu şekilde:

1. Resmi kulüp bilet gişesi

Doğrudan resmi OGC Nice Bilet Gişesi üzerinden satın alınan standart liste fiyatlı biletler, tribüne bağlı olarak genellikle £13 ila £35 (€15 ila €40) arasında değişiyor.   

2. İkincil ve yeniden satış platformları

StubHub gibi ikincil pazar yeri platformlarında fiyatlar, giriş seviyesi koltuklar için genellikle yaklaşık £23 ila £30 ($30 ila $39) seviyesinden başlıyor ve stadyumun en iyi görüş açılarını sunan yerler için ortalama yaklaşık £70 ($92) oluyor.  

Nice - Le Mans Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Nice - Le Mans form durumu

Nice, yeni Ligue 1 sezonuna beş hazırlık maçı oynayarak giriyor ve bu süreçte iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında 15 Ağustos'ta Hull City ile 0-0 berabere kalan ekip, bundan bir hafta önce de Cagliari ile golsüz berabere kalmıştı. Sezon öncesinin öne çıkan sonucu ise temmuz sonlarında Marsilya karşısında alınan 3-0'lık galibiyet oldu. Nice, beş hazırlık maçında yedi gol atarken iki gol yedi; tek yenilgisini ise Juventus karşısında yaşadı.

Le Mans ise sezon öncesini beş maçta üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle tamamladı. Takımın son maçı 15 Ağustos'ta Le Havre'a 1-0 yenildiği karşılaşma oldu. Sezon öncesinde daha önce Angers'yi 3-2 ve Nantes'ı 1-0 yenen Le Mans, Versailles'ı da 3-1 mağlup etti. Le Mans, hazırlık maçlarının tamamında toplam dokuz gol attı ve beş gol yedi.

NCE

NCE - Form

JUV
K2-0
CGL
B0-0
HUL
B0-0
FCL
B0-0
PAR
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
0/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
0/5
LEM

LEM - Form

FCN
K1-0
SCO
K2-3
LEH
K0-1
B29
B2-2
REN
K3-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Nice - Le Mans: Son maçların karşılıklı rekabet karnesi

Bu iki kulüp arasındaki en son karşılaşma Mart 2010'da oynandı ve Nice, Ligue 1'de Le Mans deplasmanında 1-0 kazandı. Kayıtlara geçen beş karşılaşmada Nice, Le Mans'ın bir galibiyetine karşılık iki galibiyetle üstün durumda; iki maç da berabere bitti. Taraflar, 2010'daki o karşılaşmadan bu yana resmi bir maçta karşı karşıya gelmedi.

Kafa Kafaya

NiceÇizimLe Mans
3
2
0
1. Lig
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
Nice badge
Nice
NCE
1
MS
1. Lig
Nice badge
Nice
NCE
1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
MS
1. Lig
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
Nice badge
Nice
NCE
2
MS
1. Lig
Nice badge
Nice
NCE
2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
2
MS
1. Lig
Nice badge
Nice
NCE
0
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
MS
6Attığı Gol3
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı2/5

Nice - Le Mans puan durumu

Güncel Ligue 1 puan durumunda Le Mans altıncı, Nice ise on ikinci sırada yer alıyor.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AS MonacoAS MonacoASM
541083+513
K
B
K
K
K
2
LyonLyonOL
5320102+811
K
B
K
B
K
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
K
B
K
K
B
4
LilleLilleLIL
531184+410
K
K
K
B
K
5
RennesRennesREN
531189-110
K
K
K
K
B
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
K
K
K
B
B
7
AngersAngersSCO
521265+17
K
B
K
K
K
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
K
B
K
K
K
9
Le MansLe MansLEM
51319906
K
B
B
K
B
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
K
K
K
K
K
11
BrestBrestB29
512278-15
K
K
K
B
B
12
LorientLorientFCL
512256-15
K
B
K
K
B
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
K
B
K
B
K
14
NiceNiceNCE
512236-35
K
K
B
K
B
15
LensLensRCL
51139904
K
B
K
K
K
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
K
K
K
K
B
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
K
K
K
K
K
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
K
B
K
B
K
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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