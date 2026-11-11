Newcastle United, 6 Desember 2026 Pazar günü Sunderland'ı Newcastle upon Tyne'daki St James' Park'ta ağırlayacak.

İki takımın 22 Mart 2026'daki son Premier League karşılaşmasında Sunderland, St James' Park deplasmanında 2-1'lik çarpıcı bir galibiyet elde etti. Bu sonuç, Sunderland'ın 2025–26 sezonunun daha önceki bölümünde Newcastle'ı 1-0 yenmesinin ardından rakibine karşı son dönemdeki üstünlüğünü pekiştirdi.

Newcastle United-Sunderland maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için anlatsın.

Newcastle United-Sunderland Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Newcastle United-Sunderland maçı, 6 Desember 2026 Pazar günü Newcastle upon Tyne'daki St James' Park'ta başlayacak.

Premier Lig - Hafta 14 6 Ara 2026 - 09:00 St James' Park

Newcastle United-Sunderland Premier League maçı için bilet nasıl alınır?

Yaklaşan Leeds United-Ipswich Town Premier League maçı için bilet almak üzere şu seçeneklere göz atabilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Biletler öncelikle ev sahibi taraftarlar için doğrudan Newcastle United'ın resmî bilet satış portalı, deplasman taraftarları içinse Sunderland AFC'nin resmî kanalları üzerinden dağıtılıyor.

2. İkinci el bilet platformları

İkinci el bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satıştaki bilet kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına olanak tanıyor.

Newcastle United-Sunderland Premier League maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Newcastle United-Sunderland Premier League maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Standart genel giriş: Genellikle yaklaşık 45 £ ile 85 £ arasında değişiyor.

Genellikle yaklaşık arasında değişiyor. Resmî ağırlama paketleri: Genellikle 200 £ ile 400 £ ve üzeri fiyatlardan başlıyor.

2. İkinci el bilet platformları

Kulüplerin ilk satışlarında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikinci el bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre satışa çıkarıyor:

Genel giriş koltukları: Genellikle yaklaşık 150 £ ile 280 £ arasındaki fiyatlardan başlıyor.

Genellikle yaklaşık arasındaki fiyatlardan başlıyor. Uzun kenar/üst tribün koltukları: Genellikle 325 £ ile 545 £ arasında değişiyor.

Newcastle United-Sunderland Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Newcastle United ve Sunderland'ın form durumu

Newcastle, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, sıfır beraberlik ve dört mağlubiyet aldı. Son maçında Premier League'de Everton'a evinde 0-1 yenildi; bu sonuç, aynı rakibe karşı Carabao Cup'ta aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından geldi. Bu süreçteki tek olumlu sonucu, Crystal Palace deplasmanındaki 0-2'lik galibiyetti. Beş maçta yalnızca dört gol atıp yedi gol yiyen Newcastle'ın üst üste aldığı mağlubiyetler, hem hücumda hem savunmada istikrar sağlamakta zorlandığını gösteriyor.

Sunderland, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Europa League'de Dinamo Zagreb'e 0-2 yenildi. Bu mağlubiyet, Premier League'de Coventry City deplasmanında alınan 3-1'lik yenilginin ardından geldi. Bu süreçteki tek galibiyetini Carabao Cup'ta Brentford'u 3-2 yenerek elde etti. Sunderland, söz konusu beş maçta altı gol atıp sekiz gol yedi; gol yemediği tek maç ise Leeds United ile oynadığı golsüz beraberlikti.

Newcastle United-Sunderland: Son karşılaşmalar

İki takım en son 22 Mart 2026'da Premier League'de karşılaştı ve Sunderland, St James' Park'ta 1-2 kazandı. Sunderland, bundan önce Aralık 2025'te Newcastle'ı evinde 1-0 yenmişti. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada Sunderland, Newcastle'ın bir galibiyetine karşı iki galibiyet ve bir beraberlikle daha iyi bir performans sergiledi. Bu karşılaşmalar arasında Newcastle'ın Ocak 2024'teki FA Cup maçında aldığı 0-3'lük galibiyet de bulunuyor.