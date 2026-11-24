Newcastle United, 6 Aralık 2026 Pazar günü Newcastle upon Tyne'daki St James' Park'ta Sunderland'i ağırlayacak.

İki takımın Premier Lig'deki son karşılaşmasında Sunderland, 22 Mart 2026'da St James' Park deplasmanında 2-1'lik dramatik bir galibiyet aldı. Sunderland, 2025–26 sezonunun daha önceki bölümünde Newcastle'ı 1-0 yenmesinin ardından bu sonuçla rakibine karşı son dönemdeki üstünlüğünü sürdürdü.

Newcastle United ile Sunderland arasındaki maçın biletlerini nereden ve ne kadara alabileceğiniz de dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Newcastle United-Sunderland Premier Lig maçı ne zaman başlayacak?

Newcastle United-Sunderland maçı, 6 Aralık 2026 Pazar günü Newcastle upon Tyne'daki St James' Park'ta başlayacak.

Premier Lig - Hafta 14 6 Ara 2026 - 09:00 St James' Park

Newcastle United-Sunderland Premier Lig maçının biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Leeds United-Ipswich Town Premier Lig maçının biletlerini almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Biletler öncelikle ev sahibi taraftarlar için Newcastle United'ın resmî bilet satış portalı, deplasman taraftarları için Sunderland AFC'nin resmî kanalları üzerinden dağıtılıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier Lig maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Newcastle United-Sunderland Premier Lig maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Newcastle United-Sunderland Premier Lig maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart genel giriş: Genellikle yaklaşık 45 ila 85 sterlin arasında.

Genellikle yaklaşık arasında. Resmî ağırlama paketleri: Genellikle 200 ila 400+ sterlinden başlayan fiyatlarla.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeliyor:

Genel giriş koltukları: Genellikle yaklaşık 150 ila 280 sterlinden başlıyor.

Genellikle yaklaşık başlıyor. Uzun kenar/üst tribün koltukları: Genellikle 325 ila 545 sterlin arasında.

Newcastle United-Sunderland Premier Lig maçı: Bilmeniz gereken her şey

Newcastle United ve Sunderland'in form durumu

Newcastle, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, sıfır beraberlik ve dört mağlubiyet aldı. Son maçında Premier Lig'de Everton'a evinde 1-0 yenildi. Bu sonuç, aynı rakibe karşı Carabao Cup'ta alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından geldi. Bu süreçteki tek olumlu sonucu, Crystal Palace deplasmanındaki 2-0'lık galibiyetti. Newcastle, beş maçta yalnızca dört gol atarken yedi gol yedi. Üst üste gelen mağlubiyetler, takımın hem hücumda hem savunmada istikrar sağlamakta zorlandığını gösteriyor.

Sunderland, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son olarak Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 2-0 yenildi. Bu maçtan önce Premier Lig'de Coventry City deplasmanında 3-1 kaybetmişti. Bu süreçteki tek galibiyetini Carabao Cup'ta Brentford'ı 3-2 yenerek aldı. Sunderland, söz konusu beş maçta altı gol atıp sekiz gol yerken gol yemediği tek maç Leeds United ile golsüz berabere kaldığı karşılaşmaydı.

Newcastle United-Sunderland: Son karşılaşmalar

İki takım en son 22 Mart 2026'da Premier Lig'de karşılaştı ve Sunderland, St James' Park'ta 2-1 kazandı. Sunderland, bundan önce Aralık 2025'te Newcastle'ı evinde 1-0 yenmişti. Kaydedilen son beş karşılaşmada Sunderland, Newcastle'ın bir galibiyetine karşılık iki galibiyet ve bir beraberlikle daha iyi bir karneye sahip. Bu maçlar arasında Newcastle'ın Ocak 2024'teki FA Cup karşılaşmasında aldığı 3-0'lık galibiyet de bulunuyor.