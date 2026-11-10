Newcastle United, 2 Desember 2026 Çarşamba günü Manchester United'ı Newcastle upon Tyne'daki St James' Park'ta ağırlayacak.

İki takımın Mart 2026'daki son lig karşılaşmasında Newcastle, sahasında Manchester United'ı zorlu bir mücadelenin ardından 2-1 mağlup etti. Bu maçtan önce ise Manchester United, Aralık 2025'te Old Trafford'da 1-0'lık galibiyet almıştı.

Newcastle United ile Manchester United maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Newcastle United - Manchester United Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Newcastle United ile Manchester United arasındaki maç, 2 Desember 2026 Çarşamba günü Newcastle upon Tyne'daki St James' Park'ta başlayacak.

Premier Lig - Hafta 13 2 Ara 2026 - 15:15 St James' Park

Newcastle United - Manchester United Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Newcastle United - Manchester United Premier League maçı için bilet almak istiyorsanız şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Biletleri doğrudan Newcastle United veya Manchester United'ın resmî bilet satış portallarından alabilirsiniz. Biletler genellikle önce kulüp üyelerine ve kombine bilet sahiplerine sunulur.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satışa sunulan biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Newcastle United - Manchester United Premier League maçının biletleri ne kadar?

Newcastle United - Manchester United Premier League maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Yetişkinler için standart biletler: Genellikle 45 ila 80 sterlin arasında değişiyor.

Genellikle arasında değişiyor. İndirimli ve çocuk biletleri: Genellikle 20 ila 35 sterlin civarından başlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformları fiyatları piyasa talebine göre belirliyor:

Genel giriş biletlerinin yeniden satışı: Üst tribündeki koltuklar için fiyatlar yaklaşık 100 ila 150 sterlinden başlıyor.

Üst tribündeki koltuklar için fiyatlar yaklaşık başlıyor. Premium ve uzun kenar koltukları: Fiyatlar 200 sterlinden başlayıp 400 sterlinin üzerine çıkıyor.

Newcastle United - Manchester United Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Newcastle United ve Manchester United'ın form durumu

Newcastle, son beş Premier League maçında iki galibiyet, iki mağlubiyet ve bir beraberlik aldı; bu süreçte yedi gol atıp yedi gol yedi. Son maçında Crystal Palace'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Bu beş maçlık dönemin önceki karşılaşmalarından birinde de Hull City'yi 2-1 yendi. Leeds United ve Aston Villa karşısında art arda aldığı yenilgiler bir düşüşe işaret etse de Jaissle'ın takımı olumlu bir sonuçla karşılık verdi.

Manchester United, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç yenilgi ve iki beraberlik aldı; bu maçların hiçbirini kazanamadı. Son maçında Bournemouth'a sahasında 3-0 yenildi. Ayrıca Champions League'de Como'ya 4-1, Atletico Madrid'e 2-0 mağlup oldu; Premier League'de Leeds United ve Tottenham ile oynadığı iki maçtan ise beraberlikle ayrıldı. United, bu beş maçta yalnızca iki gol atarken on gol yedi.

Newcastle United - Manchester United: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Mart 2026'da karşılaştı ve Newcastle, St James' Park'taki maçı 2-1 kazandı. Aralarındaki son beş maçta Newcastle iki, Manchester United da iki galibiyet aldı; bir maç ise berabere bitti. Bu beş maçta Newcastle on, Manchester United dokuz gol attı. Son dönemdeki karşılaşmalar böylece oldukça dengeli geçti.