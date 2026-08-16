Newcastle United - Liverpool biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

Newcastle ile Liverpool arasındaki karşılaşma, her Premier League sezonunun en çok beklenen eşleşmelerinden biri olmayı sürdürüyor ve iki kulübün taraftarlarının yanı sıra tarafsız futbolseverler için de sevindirici şekilde, ekipler 23 Ağustos Pazar günü sezonun açılış haftasında St James' Park'ta karşı karşıya gelecek. Bugün yerinizi ayırtma fırsatını kaçırmayın.

Heyecanı artıran bir diğer unsur da Newcastle ve Liverpool'un, Eddie Howe'un kısa süre önceki şaşırtıcı ayrılığı ve Arne Slot'un mayısta görevden alınmasının ardından yeni teknik direktörlerle sahaya çıkacak olması.

Oyuncu cephesinde ise iki takım da Mo Salah ve Anthony Gordon gibi tanınmış isimlerin hizmetlerinden mahrum kaldı; Bazoumana Touré (Newcastle) ve Jérémy Jacquet (Liverpool) dahil olmak üzere çok sayıda genç transfer yapıldı.

Her iki taraf da yeni sezona olumlu bir başlangıç yapmaya istekli olduğundan, bu karşılaşma bir kez daha unutulmaz bir eşleşme olmaya aday. GOAL, Newcastle United ile Liverpool arasındaki maçın biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttuğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Newcastle United - Liverpool Premier League maçı ne zaman?

Newcastle United ile Liverpool arasındaki karşılaşmanın, 23 Ağustos Pazar günü Newcastle'daki St James' Park'ta BST 16.30'da başlaması planlanıyor.

Premier Lig - Hafta 1 23 Ağu 2026 - 11:30 St James' Park

Newcastle United - Liverpool Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maç biletlerinden sezonluk kombinelere ve ağırlama paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Küresel ölçekteki yoğun talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

Kombine sahipleri & debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmadıkları maçları kulübe iade eder.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esasına dayalı online kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, çekilişe katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen süre içinde kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yapılmaz.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Newcastle United - Liverpool Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuk konumuna ve maç kategorisine göre büyük farklılık gösterir:

Yaş & indirim kademeleri: Kulüplerin çoğu, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar; ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.

Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kademelere ayırır (örneğin A, B veya C kategorisi). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar A kategorisine girer ve en yüksek nominal fiyatlara sahip olur.

Koltuk konumu: Orta hat boyunca yer alan merkezi tribün koltukları ile alt katman koltukları premium fiyatlandırmaya sahiptir; kalelerin arkasındaki üst katman koltukları ise daha uygun bütçeli seçenekler sunar.

Resmi üyelik gereklidir: Ev sahibi takımın biletlerini nominal fiyatla satın almak için Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı, her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması & erişilebilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu sonuna kadar resmen uzattı ve bunun en az 2027/28 için de geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da küresel spordaki erişilmesi en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey kombine sahiplerine satılır; neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik çekilişlerine düşmez.

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