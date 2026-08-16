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St James' Park
team-logoLiverpool
Book Newcastle United vs Liverpool Tickets
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Newcastle United - Liverpool biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Newcastle United
Liverpool

Premier League'in açılış haftasının öne çıkan maçlarından birine bilet rezervasyonu hakkında bilmeniz gereken her şey

Newcastle ile Liverpool arasındaki karşılaşma, her Premier League sezonunun en çok beklenen eşleşmelerinden biri olmayı sürdürüyor ve iki kulübün taraftarlarının yanı sıra tarafsız futbolseverler için de sevindirici şekilde, ekipler 23 Ağustos Pazar günü sezonun açılış haftasında St James' Park'ta karşı karşıya gelecek. Bugün yerinizi ayırtma fırsatını kaçırmayın.

Heyecanı artıran bir diğer unsur da Newcastle ve Liverpool'un, Eddie Howe'un kısa süre önceki şaşırtıcı ayrılığı ve Arne Slot'un mayısta görevden alınmasının ardından yeni teknik direktörlerle sahaya çıkacak olması.

Oyuncu cephesinde ise iki takım da Mo Salah ve Anthony Gordon gibi tanınmış isimlerin hizmetlerinden mahrum kaldı; Bazoumana Touré (Newcastle) ve Jérémy Jacquet (Liverpool) dahil olmak üzere çok sayıda genç transfer yapıldı.

Her iki taraf da yeni sezona olumlu bir başlangıç yapmaya istekli olduğundan, bu karşılaşma bir kez daha unutulmaz bir eşleşme olmaya aday. GOAL, Newcastle United ile Liverpool arasındaki maçın biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttuğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Newcastle United - Liverpool Premier League maçı ne zaman?

Newcastle United ile Liverpool arasındaki karşılaşmanın, 23 Ağustos Pazar günü Newcastle'daki St James' Park'ta BST 16.30'da başlaması planlanıyor.

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Premier Lig - Hafta 1
St James' Park

Newcastle United - Liverpool Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maç biletlerinden sezonluk kombinelere ve ağırlama paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Küresel ölçekteki yoğun talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

  • Kombine sahipleri & debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmadıkları maçları kulübe iade eder.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esasına dayalı online kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, çekilişe katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen süre içinde kayıt yaptırır.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.
  • Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yapılmaz.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Newcastle United - Liverpool Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuk konumuna ve maç kategorisine göre büyük farklılık gösterir:

  • Yaş & indirim kademeleri: Kulüplerin çoğu, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar; ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.
  • Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kademelere ayırır (örneğin A, B veya C kategorisi). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar A kategorisine girer ve en yüksek nominal fiyatlara sahip olur.
  • Koltuk konumu: Orta hat boyunca yer alan merkezi tribün koltukları ile alt katman koltukları premium fiyatlandırmaya sahiptir; kalelerin arkasındaki üst katman koltukları ise daha uygun bütçeli seçenekler sunar.
  • Resmi üyelik gereklidir: Ev sahibi takımın biletlerini nominal fiyatla satın almak için Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı, her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması & erişilebilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu sonuna kadar resmen uzattı ve bunun en az 2027/28 için de geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da küresel spordaki erişilmesi en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey kombine sahiplerine satılır; neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik çekilişlerine düşmez.

Form durumu

NEW

NEW - Form

BRC
K4-1
VAL
K1-2
EVE
K3-1
B04
K1-2
STR
K1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
5/5
LIV

LIV - Form

WRE
K1-0
LEE
K2-4
ASM
K2-3
COM
B0-0
COM
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Son karşılıklı maçlar

Kafa Kafaya

Newcastle UnitedÇizimLiverpool
1
1
3
Premier Lig
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
1
MS
Premier Lig
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
MS
Lig Kupası
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
2
MS
Premier Lig
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
0
MS
Premier Lig
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
MS
8Attığı Gol13
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı4/5

Takım haberleri & kadrolar

Newcastle United vs Liverpool kadroları

4-2-3-1
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
Diziliş
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
L. HornicekL. HornicekL. HallL. HallA. DedicA. DedicM. ThiawM. ThiawS. BotmanS. BotmanL. MileyL. MileyS. SteurS. SteurA. ElangaA. ElangaY. WissaY. WissaH. BarnesH. BarnesW. OsulaW. OsulaA. BeckerA. BeckerJ. JacquetJ. JacquetJ. FrimpongJ. FrimpongV. van DijkV. van DijkM. KerkezM. KerkezD. SzoboszlaiD. SzoboszlaiR. NgumohaR. NgumohaF. WirtzF. WirtzR. GravenberchR. GravenberchC. GakpoC. GakpoA. IsakA. Isak
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
Newcastle United

İlk 11

Liverpool

Yedekler

Teknik direktör

  • M. Jaissle
  • A. Iraola
Newcastle United

Sakatlıklar ve Cezalar

Liverpool

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
5500135+815
K
K
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
K
K
B
K
K
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
K
B
B
B
K
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
B
K
B
B
K
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
K
B
K
B
B
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
K
B
B
B
K
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
B
B
K
K
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
K
K
B
K
B
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
B
K
K
K
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
K
K
K
K
12
M. UnitedM. UnitedMUN
51228805
B
K
B
K
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
K
B
B
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
B
K
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
B
K
K
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
K
K
B
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
B
B
B
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
K
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
B
B
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
B
B
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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