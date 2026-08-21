Bu sezon henüz futbolun katedrali olarak görülen St James' Park'a gitmediniz mi? O halde çok yakında mükemmel bir fırsatınız var; Newcastle United, 19 Eylül Cumartesi günü Premier League maçında Hull City'yi konuk ediyor. Biletlerinizi bugün alın.

Newcastle taraftarları, St James' Park'ta bu sezon daha yeni başlamış olmasına rağmen şimdiden bol aksiyonlu bazı heyecan verici maçlara tanıklık etti. Newcastle, lige Liverpool karşısında 2-2'lik epik bir beraberlikle başladı, ardından Carabao Cup'ta West Brom'u 3-2 mağlup ederek siyah-beyazlara bürünen taraftarlarını mutlu şekilde evlerine gönderdi.

Newcastle, geçen sezon sahasında lige yeni yükselen Burnley ve Leeds'i sırasıyla 2-1 ve 4-3 mağlup etti. Yaz aylarında teknik direktörlük görevini devralan Matthias Jaissle, Newcastle United'ın Premier League'in yeni ekiplerinden Hull City karşısında bu galibiyet formunu sürdürmesini umuyor.

GOAL, Newcastle United-Hull City maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınabileceği ve ne kadar tuttuğu dahil, sizler için derledi.

Newcastle United-Hull City Premier League maçı ne zaman?

Newcastle United-Hull City maçı, 19 Eylül Cumartesi günü St James' Park'ta (Newcastle) oynanacak ve karşılaşmanın başlama saati BST ile 15.00 olarak planlandı.

Premier Lig - Hafta 5 19 Eyl 2026 - 10:00 St James' Park

Newcastle United-Hull City Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maç biletlerinden sezonluk biletler ve hospitality paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunur. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilir.

Yoğun küresel talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreçle dağıtır:

Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığındaki çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele yapılan kura çekimleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen bir zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange sistemi üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Newcastle United-Hull City Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük ölçüde değişir:

Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorileri için kademeli fiyatlandırma sunar; ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma farklılık gösterir.

Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kademelere ayırır (örneğin A, B veya C Kategorisi). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar, en yüksek nominal fiyatların uygulandığı A Kategorisi'ne girer.

Koltuk konumu: Orta uzun kenar ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gerekli: Ev sahibi takım biletlerini nominal fiyattan satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekimlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu sonuna kadar resmen uzattı ve bunun en az 2027/28 sezonu için de geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, bunlara ulaşmak dünya sporundaki en zor biletlerden biridir. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır; genel satışa veya temel üyelik kuralarına neredeyse hiç düşmez.

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