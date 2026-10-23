Şubat 2026'daki son Premier League karşılaşmalarında Everton, St. James' Park deplasmanında çekişmeli geçen maçı 3-2 kazandı. İki takım daha sonra Ağustos 2026'da sezon öncesi hazırlık maçında karşılaştı. Everton, Thierno Barry, Iliman Ndiaye ve Tyrique George'un golleriyle bu maçı da 3-2 kazandı.

Newcastle United-Everton maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizlere anlatıyor.

Newcastle United-Everton Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Newcastle United-Everton maçı, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü Newcastle upon Tyne'daki St James' Park'ta oynanacak.

Premier Lig - Hafta 9 2 Kas 2026 - 15:00 St James' Park

Aston Villa-Fulham Premier League maçı için bilet nasıl alınır?

Aston Villa-Fulham Premier League maçı için bilet alma seçenekleri, karşılaşmanın Villa Park'ta mı yoksa Craven Cottage'da mı oynandığına bağlı olarak öncelikle kulüplerin resmî kanallarını kapsıyor:

Resmî kulüp üyeliği ve öncelikli satış: Aston Villa ve Fulham, biletleri önce kombine sahiplerine, ardından öncelik dönemlerine veya önceki bilet alım geçmişlerine göre resmî kulüp üyelerine sunuyor. Yoğun talep gören Premier League maçlarında, satıştan kalan biletler yeniden satışa çıkarılmadıkça genel satış nadiren yapılıyor.

Telefonla ve gişeden satış: Biletler genellikle kulüplerin bilet ofisleri aranarak veya hafta içi standart çalışma saatlerinde stadyum gişelerinden doğrudan satın alınabiliyor.

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabiliyor.

Aston Villa-Fulham Premier League maçının biletleri ne kadar?

Aston Villa-Fulham Premier League maçının bilet fiyatları, kulüplerin resmî kanallarından nominal fiyatla mı yoksa ikincil satış pazarından mı satın alındığına göre değişiyor.

1. Kulüplerin resmî kanalları

Standart yetişkin genel giriş bileti: Bilet başına genellikle yaklaşık 45 ila 95 sterlin arasında değişiyor.

İndirimli biletler (ileri yaştakiler ve genç yetişkinler): 66 yaş üstündekiler ve 21 yaş altındaki genç yetişkinler için indirimli biletler, kulüplerin resmî gişelerinde genellikle yaklaşık 30 ila 75 sterlin arasında değişiyor.

Çocuk ve genç biletleri (18 yaş altı / 14 yaş altı): Gençlere ve çocuklara ayrılan resmî biletlerin fiyatı daha düşük; oturma bölümüne bağlı olarak genellikle 15 ila 38 sterlin arasında değişiyor.

Ağırlama paketleri: Kulüplerin doğrudan sunduğu resmî VIP maç günü deneyimleri ve özel salon erişimi paketlerinin fiyatları kişi başı yaklaşık 200 ila 350 sterlin ve üzerinden başlıyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin ilk satışlarında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre satışa sunuyor:

Standart yeniden satış biletleri: Talebin normal olduğu dönemlerde üst tribün veya kısıtlı görüşlü koltuklar için standart giriş biletleri genellikle yaklaşık 60 ila 85 sterlinden başlıyor.

Ortalama yeniden satış fiyatları: Genel satış ilanlarındaki fiyatlar çoğunlukla bilet başına 100 ila 250 sterlin civarında değişiyor.

VIP ve premium yeniden satış paketleri: Premium ağırlama paketlerinin veya alt tribünde özellikle rağbet gören koltukların fiyatları sıklıkla bilet başına 130 sterlinden 500 sterlinin üzerine çıkıyor.

Newcastle United-Everton Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Newcastle United ve Everton'ın form durumu

Newcastle, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Premier League'de Hull City'yi 2-1 yenen Newcastle, bu süreçte Tottenham Hotspur deplasmanından da 0-2'lik galibiyetle döndü. Beş maçta on gol atıp yedi gol yiyen takım, tek yenilgisini Leeds United'a 4-1 kaybederek yaşadı.

Everton ise son beş maçından yedi puan çıkardı; iki galibiyet ve üç beraberlik alırken hiç yenilmedi. Son maçında Premier League'de Ipswich Town'u 1-0 yenen Everton, bu serinin daha önceki bölümünde Manchester United ile de 2-2 berabere kaldı. Beş maçta beş gol atıp iki gol yiyen takımın üç maçta kalesini gole kapatması, savunmada istikrarlı bir dönem geçirdiğini gösteriyor.

Newcastle United-Everton: Son karşılaşmalar

İki takımın son karşılaşmaları çekişmeli geçti. Newcastle, Şubat 2026'da St James' Park'ta oynanan son Premier League karşılaşmasını 2-3 kazandı. Everton ise Mayıs 2025'te aynı statta 1-0 galip geldi. Tüm kulvarlarda kayıtlara geçen son beş karşılaşmada Everton ve Newcastle ikişer galibiyet alırken bir maç berabere bitti. Bu sonuçlar, yaklaşan karşılaşma öncesinde belirgin bir favoriye işaret etmiyor.