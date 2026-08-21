Newcastle'ın St James' Park'ta Liverpool'a karşı oynadığı sezon açılış maçı, kaçırılmaması gereken bir karşılaşma olarak lanse edilmişti ve yorumcuların maç öncesi değerlendirmeleri de tam isabet çıktı. Newcastle United 3 puanı ellerinin arasından kaçırsa da, Liverpool'un son dakikalarda penaltı noktasından bulduğu eşitlik golüyle taraftarlar baştan sona nefes kesen bir heyecana tanıklık etti.

Siyah-beyazlı ekibi kuzeydoğudaki evinde sırada, 3. hafta kapsamında 5 Eylül Cumartesi günü Bournemouth maçı bekliyor.

İki takım arasında St James' Park'ta oynanan son üç maçta 12 gol çıkmış olması, bugün biletinizi almanız halinde yine nefes kesen bir karşılaşma izleyebileceğiniz anlamına geliyor. GOAL, Newcastle United ile Bournemouth arasındaki maçın biletlerini satın alma sürecine dair bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınabileceği ve ne kadar tuttuğu da dahil olmak üzere sizin için derledi.

Newcastle United - Bournemouth Premier League maçı ne zaman?

Newcastle United, 5 Eylül Cumartesi günü Newcastle'daki St James' Park'ta Bournemouth ile karşı karşıya gelecek. Maçın başlama saati BST ile 12.30 olarak planlandı.

Premier Lig - Hafta 3 5 Eyl 2026 - 07:30 St James' Park

Newcastle United - Bournemouth Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk bilet ve ağırlama paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunuyor. Bunların satışı her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yürütülüyor.

Dünya genelindeki yoğun talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnike sistemi nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığıyla işleyen çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyelerine yönelik rastgele kura çekilişleri aldı (ör. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada yer bulamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri liste fiyatından satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satışlar neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Newcastle United - Bournemouth Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine göre büyük ölçüde değişiklik gösteriyor:

Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma uygular; ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma farklılık gösterir.

Maç kategorizasyonu: Kulüpler fikstürleri kategorilere ayırır (ör. Kategori A, B veya C). İlk altı sıra rakiplerine ya da derbi rakiplerine karşı öne çıkan maçlar Kategori A'ya girer ve en yüksek liste fiyatlarına sahip olur.

Koltuk konumu: Orta hat boyunca bulunan merkezi koltuklar ile alt katman koltukları daha yüksek fiyatlıdır, kalelerin arkasındaki üst katman koltukları ise daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gerekliliği: Ev sahibi takım biletlerini liste fiyatından satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına girebilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu boyunca resmi olarak uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar süreceğini doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda temin edilmesi en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en üst kademedeki sezonluk bilet sahiplerine, maksimum sadakat puanına sahip olanlara satılır; neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik kuralarına düşmez.

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