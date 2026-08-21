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St James' Park
team-logoAFC Bournemouth
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Newcastle United - Bournemouth maçının biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League bilet fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

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Tickets
Premier Lig
Newcastle United
AFC Bournemouth

Newcastle’ın sahasında oynayacağı bir sonraki heyecan verici Premier League karşılaşmasını izlemek için bilmeniz gereken her şey

Newcastle'ın St James' Park'ta Liverpool'a karşı oynadığı sezon açılış maçı, kaçırılmaması gereken bir karşılaşma olarak lanse edilmişti ve yorumcuların maç öncesi değerlendirmeleri de tam isabet çıktı. Newcastle United 3 puanı ellerinin arasından kaçırsa da, Liverpool'un son dakikalarda penaltı noktasından bulduğu eşitlik golüyle taraftarlar baştan sona nefes kesen bir heyecana tanıklık etti.

Siyah-beyazlı ekibi kuzeydoğudaki evinde sırada, 3. hafta kapsamında 5 Eylül Cumartesi günü Bournemouth maçı bekliyor.

İki takım arasında St James' Park'ta oynanan son üç maçta 12 gol çıkmış olması, bugün biletinizi almanız halinde yine nefes kesen bir karşılaşma izleyebileceğiniz anlamına geliyor. GOAL, Newcastle United ile Bournemouth arasındaki maçın biletlerini satın alma sürecine dair bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınabileceği ve ne kadar tuttuğu da dahil olmak üzere sizin için derledi.

Newcastle United - Bournemouth Premier League maçı ne zaman?

Newcastle United, 5 Eylül Cumartesi günü Newcastle'daki St James' Park'ta Bournemouth ile karşı karşıya gelecek. Maçın başlama saati BST ile 12.30 olarak planlandı.

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Premier Lig - Hafta 3
St James' Park

Newcastle United - Bournemouth Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk bilet ve ağırlama paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunuyor. Bunların satışı her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yürütülüyor.

Dünya genelindeki yoğun talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnike sistemi nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

  • Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığıyla işleyen çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyelerine yönelik rastgele kura çekilişleri aldı (ör. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada yer bulamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri liste fiyatından satın alabilir.
  • Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satışlar neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Newcastle United - Bournemouth Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine göre büyük ölçüde değişiklik gösteriyor:

  • Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma uygular; ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma farklılık gösterir.
  • Maç kategorizasyonu: Kulüpler fikstürleri kategorilere ayırır (ör. Kategori A, B veya C). İlk altı sıra rakiplerine ya da derbi rakiplerine karşı öne çıkan maçlar Kategori A'ya girer ve en yüksek liste fiyatlarına sahip olur.
  • Koltuk konumu: Orta hat boyunca bulunan merkezi koltuklar ile alt katman koltukları daha yüksek fiyatlıdır, kalelerin arkasındaki üst katman koltukları ise daha bütçe dostu seçenekler sunar.
  • Resmi üyelik gerekliliği: Ev sahibi takım biletlerini liste fiyatından satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına girebilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu boyunca resmi olarak uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar süreceğini doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda temin edilmesi en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en üst kademedeki sezonluk bilet sahiplerine, maksimum sadakat puanına sahip olanlara satılır; neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik kuralarına düşmez.

Form durumu

NEW

NEW - Form

B04
K1-2
STR
K1-1
LIV
B2-2
WBA
K3-2
TOT
K0-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5
BOU

BOU - Form

GEN
K10-1
BET
B2-2
M05
K2-1
MCI
K2-1
EVE
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
15/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
5/5

Son karşılaşmalardaki rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

Newcastle UnitedÇizimAFC Bournemouth
1
2
2
Premier Lig
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
1
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
2
MS
FA Kupası
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
3
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
3
MS
Premier Lig
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
0
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
0
MS
Premier Lig
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
1
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
4
MS
Premier Lig
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
1
MS
4Attığı Gol8
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı4/5

Takım haberleri ve kadrolar

Newcastle United vs AFC Bournemouth kadroları

4-2-3-1
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
Diziliş
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
4-2-3-1
L. HornicekL. HornicekL. HallL. HallS. BotmanS. BotmanM. ThiawM. ThiawA. DedicA. DedicJ. WillockJ. WillockA. ElangaA. ElangaN. GonzalezN. GonzalezH. BarnesH. BarnesL. MileyL. MileyY. WissaY. WissaD. PetrovicD. Petrovicteam-logoA. SilvaA. TruffertA. TruffertA. SmithA. SmithJ. HillJ. HillT. AdamsT. AdamsRayanRayanA. ScottA. ScottJ. KluivertJ. KluivertM. TavernierM. TavernierEvanilsonEvanilson
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
4-2-3-1
Newcastle United

İlk 11

AFC Bournemouth

Yedekler

Teknik direktör

  • M. Jaissle
  • M. Rose
Newcastle United

Sakatlıklar ve Cezalar

AFC Bournemouth

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
5500135+815
K
K
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
K
K
B
K
K
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
K
B
B
B
K
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
B
K
B
B
K
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
K
B
K
B
B
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
K
B
B
B
K
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
B
B
K
K
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
K
K
B
K
B
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
B
K
K
K
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
K
K
K
K
12
M. UnitedM. UnitedMUN
51228805
B
K
B
K
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
K
B
B
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
B
K
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
B
K
K
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
K
K
B
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
B
B
B
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
K
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
B
B
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
B
B
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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