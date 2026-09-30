Newcastle United - Aston Villa biletleri nasıl alınır: Premier League fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Newcastle United, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Newcastle upon Tyne'daki St James' Park'ta Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

Son sezonlarda iki takım arasındaki karşılaşmalar bol gollü geçti ve son altı Premier League buluşmalarında maç başına ortalama üç golün üzerine çıkıldı. İki ekibin son resmi karşılaşması 14 Şubat 2026'da FA Cup dördüncü turunda oynandı ve Newcastle, Villa Park'ta deplasmanda 3-1 kazandı.

Bırakın GOAL, Newcastle United - Aston Villa maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, onları nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tutacakları dahil bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

Newcastle United - Aston Villa Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Newcastle United - Aston Villa maçı, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Newcastle upon Tyne'daki St James' Park'ta oynanacak.

Premier Lig - Hafta 7 17 Eki 2026 - 12:30 St James' Park

Newcastle United - Aston Villa Premier League biletleri nasıl alınır?

Bir Newcastle United - Aston Villa Premier League maçı için bilet almak istiyorsanız, karşılaşmanın St James' Park'ta (Newcastle) oynanmasına bağlı olarak şu temel resmi yolları takip edebilirsiniz:

Doğrudan resmi satın alma

1. Resmi kulüp üyeliği

Yoğun ilgi gören Premier League maçları için neredeyse her zaman iki kulüp adına da aktif resmi üyelik gerekir.

Ev sahibi takım taraftarları: Resmi bir Newcastle United üyeliğine kaydolun (St James' Park maçları için). Üyelik, bilet satış dönemlerine ve kura süreçlerine erişim sağlar. Deplasman taraftarları: Deplasman biletleri, konuk kulübün bilet portalı üzerinden dağıtılır ve genellikle yüksek sadakat kademesindeki üyelere veya yeterli rezervasyon puanına sahip sezonluk kombine sahiplerine ayrılır.



2. Bilet kuraları ve genel satış tarihleri

Newcastle United (St James' Park): Ev sahibi takım biletleri genellikle maç gününden birkaç hafta önce üyeler için kura sistemiyle dağıtılır. Kura aşamasından sonra bilet kalırsa, üyeler için genel satışa ya da yeniden satış portalına açılır.

3. Resmi maç günü ağırlama paketleri

Genel satış biletleri tükenirse ya da üyeliğiniz olmadan yurt dışından geliyorsanız, resmi executive/hospitality paketleri doğrudan iki kulübün resmi internet sitelerinde mevcuttur. Bu paketler standart bir üyelik gerektirmez.

4. İkincil bilet platformları

StubHub gibi ikincil bilet platformlarında, resmi biletler tükenirse yeniden satıcılar tarafından listelenen koltuklar bulunabilir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir.

Newcastle United - Aston Villa Premier League biletleri ne kadar?

Premier League'de Newcastle United - Aston Villa maçının standart maç günü bilet fiyatları, resmi nominal fiyatlı bilet alıp almamanıza ya da hospitality/ikincil piyasa koltuklarını tercih etmenize göre değişir.

1. Resmi nominal fiyatlı maç günü biletleri

Newcastle United, St James' Park'taki iç saha maçlarını kategorilere ayırıyor:

Yetişkin genel giriş: £49 - £80 (tribün kategorisine bağlı olarak, Level 7 / Family Area'dan Kategori 1 koltuklara kadar).

İndirimli biletler (65 yaş üstü ve 18-21 yaş arası genç yetişkinler): £34 - £62 .

Gençler (18 yaş altı): £21 - £33 .

Deplasman taraftarları: Standart Premier League kuralları, deplasman biletlerini yetişkinler için £30 ile sınırlar.

2. Hospitality ve ikincil piyasa seçenekleri

Premier League maçlarına talep yüksek olduğu için, StubHub gibi ikincil bilet platformlarındaki biletler arz odaklı dinamik piyasa fiyatlarıyla işlem görür:

İkincil yeniden satış platformları: Fiyatlar genel oturma alanları için genellikle yaklaşık £75 - £110 seviyesinden başlar ve talebe bağlı olarak ortalama fiyatlar £280 civarında olur.

Resmi maç günü hospitality: Premium maç günü seçenekleri (Bar 1892, Platinum Club veya executive lounge erişimi gibi) kişi başı £105 - £450+ arasında değişir.

Newcastle United - Aston Villa Premier League: Bilmeniz gereken her şey

Newcastle United - Aston Villa form durumu

Newcastle United, son beş maçında tüm kulvarlarda üç galibiyet alırken iki beraberlik yaşadı ve hiç yenilmedi. Takımın son maçı 8 Eylül'de Carabao Cup'ta Millwall karşısında aldığı 1-0'lık dar galibiyetti; bundan önceki Premier League sonucu ise 5 Eylül'de AFC Bournemouth deplasmanında alınan 2-2'lik beraberlikti. Bu serinin daha önceki bölümünde Newcastle, deplasmanda Tottenham Hotspur'u 2-0 mağlup etti ve Liverpool ile 2-2 berabere kaldı; beş maçta toplam 10 gol atıp 6 gol yedi.

Aston Villa'nın son beş sonucu bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet oldu. Takımın son maçı 8 Eylül'de Club Brugge deplasmanında Şampiyonlar Ligi'nde aldığı 3-2'lik galibiyetti ve bunun öncesinde Premier League'de Hull City deplasmanında golsüz berabere kalmıştı. Villa, bundan önce Arsenal'a 1-0, Brighton deplasmanında 4-0 ve sezon öncesi hazırlık maçında Borussia Moenchengladbach'a 2-1 kaybetti. Emery'nin ekibi bu beş maçta 6 gol atarken 9 gol yedi.

Newcastle United - Aston Villa: Son karşılaşmalar

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma 14 Şubat 2026'da FA Cup'ta oynandı ve Newcastle United, Aston Villa'yı Villa Park'ta 3-1 mağlup etti. Taraflar arasındaki kayda geçen son beş maçta Newcastle'ın iki, Villa'nın da iki galibiyeti bulunurken bir maç berabere bitti. Newcastle bu dönemde 8 gol attı, Villa da 8 gol kaydetti. St James' Park'taki son Premier League karşılaşması ise Ocak 2026'da Villa'nın 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.