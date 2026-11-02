Newcastle United, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Newcastle upon Tyne'daki St James' Park'ta Arsenal'ı ağırlayacak.

İki takımın 25 Nisan 2026'daki son lig karşılaşmasında Arsenal, Emirates Stadium'da 1-0'lık zorlu bir galibiyet aldı. Arsenal, Newcastle United'a karşı tüm kulvarlarda oynadığı son altı maçın dördünü kazanarak son dönemdeki karşılaşmalarda genel olarak üstünlük kurdu.

Newcastle United-Arsenal maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Newcastle United-Arsenal Premier Lig maçı ne zaman başlayacak?

Newcastle United-Arsenal maçı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Newcastle upon Tyne'daki St James' Park'ta oynanacak.

Premier Lig - Hafta 11 21 Kas 2026 - 12:30 St James' Park

Newcastle United-Arsenal Premier Lig maçı biletleri nasıl alınır?

St James' Park'ta oynanacak Newcastle United-Arsenal Premier Lig maçı için bilet almak isteyenlerin üyelik durumlarına ve tercihlerine göre başvurabileceği birkaç temel seçenek bulunuyor:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Newcastle United üyeleri ve kombine sahipleri: Ev sahibi tribünü biletleri Newcastle United'ın resmî çevrim içi bilet portalından, telefonla veya St James' Park gişesinden alınabiliyor. Satışlar genellikle üyelik kademelerine göre öncelikli aşamalar hâlinde açılıyor.

Ev sahibi tribünü biletleri Newcastle United'ın resmî çevrim içi bilet portalından, telefonla veya St James' Park gişesinden alınabiliyor. Satışlar genellikle üyelik kademelerine göre öncelikli aşamalar hâlinde açılıyor. Arsenal deplasman kontenjanı: Arsenal taraftarları, kulübün resmî internet sitesi üzerinden bilet başvurusu yapabiliyor. Deplasman biletleri, gerekli deplasman puanları ve Silver ile Red gibi üyelik kademeleri esas alınarak üyelere dağıtılıyor. Başvurusu kabul edilen taraftarlara Leazes Tribünü'nde koltuk tahsis ediliyor.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel seyirci biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier Lig maçları için bilet alıp satmasına imkân tanıyor.

Newcastle United-Arsenal Premier Lig maçı biletleri ne kadar?

Newcastle United ile Arsenal arasında oynanacak Premier Lig maçının bilet fiyatları, kulüplerin resmî satış kanallarından mı yoksa ikincil bilet pazarlarından mı satın alındıklarına göre değişiyor:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart yetişkin biletleri: St James' Park'taki en üst düzey A Kategorisi maçların biletleri, stadyumdaki koltuk konumuna göre genellikle yaklaşık 39 £ ile 75 £ arasında değişiyor.

St James' Park'taki en üst düzey A Kategorisi maçların biletleri, stadyumdaki koltuk konumuna göre genellikle yaklaşık arasında değişiyor. İndirimli ve çocuk biletleri: Çocuklar ve yaşlılar için indirimli biletler sunuluyor. Fiyatlar, yaş grubuna ve tribün bölümüne göre genellikle 21 £ ile 58 £ arasında değişiyor.

Çocuklar ve yaşlılar için indirimli biletler sunuluyor. Fiyatlar, yaş grubuna ve tribün bölümüne göre genellikle arasında değişiyor. Ağırlama paketleri: Kulübün resmî ağırlama seçenekleri daha yüksek fiyatlardan başlıyor; özel salonlara erişim ve minderli koltuklar sunuyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin ilk satışlarında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre satışa çıkarıyor:

Başlangıç fiyatları: Üst kattaki kale arkası koltuklar için yaklaşık 93 £ seviyesinden başlıyor.

Üst kattaki kale arkası koltuklar için yaklaşık seviyesinden başlıyor. Ortalama piyasa fiyatı: Anlık arz ve talebe göre ortalama 332 £ ile 373 £ arasında değişiyor.

Anlık arz ve talebe göre ortalama arasında değişiyor. İkinci el VIP ve ağırlama paketleri: İkincil piyasadaki VIP ve ağırlama paketlerinin fiyatları 283 £ seviyesinden başlayıp yükselebiliyor.

Newcastle United-Arsenal Premier Lig maçı: Bilmeniz gereken her şey

Newcastle United ve Arsenal'ın son dönemdeki formu

Newcastle, tüm kulvarlardaki son beş maçının ikisini kazandı, üçünü kaybetti. Son maçında Premier Lig'de Aston Villa'ya 1-0 yenildi. Bu süreçte Coventry City ve Leeds United'a da 4-1'lik ağır yenilgiler aldı. İki galibiyetini Premier Lig'de Hull City'yi 2-1, Carabao Cup'ta ise Millwall'u 1-0 yenerek elde etti. Newcastle bu beş maçta sekiz gol atıp sekiz gol yedi; bu da sahanın iki tarafında da istikrarsız bir görüntü ortaya koydu.

Arsenal, tüm kulvarlardaki son beş maçının üçünü kazandı, ikisini kaybetti. Şampiyonlar Ligi'nde Lille'i 3-0 yendikten sonra son maçında Premier Lig'de Nottingham Forest'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Bu süreçteki mağlubiyetler arasında Premier Lig'de Brighton'a karşı alınan 3-0'lık yenilgi yer alırken Leeds United karşısındaki 2-1'lik ve Carabao Cup'ta Ipswich Town karşısındaki 4-2'lik galibiyetler de tabloyu tamamlıyor. Arsenal bu beş maçta 10 gol attı.

Newcastle United-Arsenal: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 25 Nisan 2026'da Premier Lig'de karşılaştı. Arsenal, Newcastle United'ı ağırladığı maçı 1-0 kazandı. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada Arsenal üç, Newcastle ise bir galibiyet aldı. Newcastle'ın galibiyeti, Şubat 2025'te St James' Park'ta oynanan Carabao Cup maçındaki 2-0'lık sonuçtu. Diğer karşılaşma ise Eylül 2025'te St James' Park'ta Arsenal'ın 2-1'lik galibiyetiyle bitti.