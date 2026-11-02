Newcastle United-Arsenal maçına bilet nasıl alınır? Premier League bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Newcastle United, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Arsenal'ı Newcastle upon Tyne'daki St James' Park'ta ağırlayacak.

İki takımın 25 Nisan 2026'daki son lig karşılaşmasında Arsenal, Emirates Stadyumu'nda 1-0'lık galibiyet elde etti. Arsenal, Newcastle United'a karşı tüm kulvarlardaki son altı maçın dördünü kazanarak son dönemdeki karşılaşmalarda genel olarak üstünlük sağladı.

Newcastle United-Arsenal maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve bilet fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL size anlatsın.

Newcastle United-Arsenal Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Newcastle United-Arsenal maçı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Newcastle upon Tyne'daki St James' Park'ta oynanacak.

Premier Lig - Hafta 11 21 Kas 2026 - 12:30 St James' Park

Newcastle United-Arsenal Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

Newcastle United ile Arsenal arasında St James' Park'ta oynanacak Premier League maçı için bilet almak isteyenlerin üyelik durumlarına ve tercihlerine göre değerlendirebileceği birkaç temel seçenek bulunuyor:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Newcastle United üyeleri/kombine sahipleri: Ev sahibi tribünü biletleri, genellikle üyelik kademelerine göre öncelikli satış aşamalarıyla, Newcastle United'ın resmî çevrim içi bilet satış portalından, telefonla veya St James' Park gişesinden doğrudan alınabilir.

Ev sahibi tribünü biletleri, genellikle üyelik kademelerine göre öncelikli satış aşamalarıyla, Newcastle United'ın resmî çevrim içi bilet satış portalından, telefonla veya St James' Park gişesinden doğrudan alınabilir. Arsenal'a ayrılan deplasman biletleri: Arsenal taraftarları, kulübün resmî internet sitesi üzerinden bilet başvurusunda bulunabilir. Deplasman biletleri, gerekli deplasman puanlarına ve üyelik kademelerine göre üyelere dağıtılır. Silver ve Red üyelikleri bu kademeler arasındadır. Başvurusu kabul edilen taraftarlara Leazes Tribünü'nde koltuk tahsis edilir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri, StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında sıklıkla bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Newcastle United-Arsenal Premier League maçının biletleri ne kadar?

Newcastle United ile Arsenal arasında oynanacak Premier League maçının bilet fiyatları, kulüplerin resmî satış kanallarından veya ikincil bilet satış platformlarından alınmalarına göre değişiyor:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart yetişkin biletleri: St James' Park'taki en üst kategori olan A kategorisi maçlar için biletlerin nominal fiyatları, stadyumdaki koltuk konumuna bağlı olarak genellikle yaklaşık 39 sterlin ile 75 sterlin arasında değişiyor.

St James' Park'taki en üst kategori olan A kategorisi maçlar için biletlerin nominal fiyatları, stadyumdaki koltuk konumuna bağlı olarak genellikle yaklaşık arasında değişiyor. İndirimli ve çocuk biletleri: Çocuklar ve yaşlılar için indirimli biletler sunuluyor. Fiyatlar, yaş grubuna ve tribün bölümüne göre genellikle 21 sterlin ile 58 sterlin arasında değişiyor.

Çocuklar ve yaşlılar için indirimli biletler sunuluyor. Fiyatlar, yaş grubuna ve tribün bölümüne göre genellikle arasında değişiyor. Ağırlama paketleri: Kulübün resmî ağırlama seçenekleri daha yüksek fiyatlardan başlıyor; özel salon erişimi ve minderli koltuklar sunuyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satışlarında biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirleniyor:

Başlangıç fiyatları: Üst kattaki kale arkası koltukları için yaklaşık 93 sterlinden başlıyor.

Üst kattaki kale arkası koltukları için yaklaşık başlıyor. Ortalama piyasa fiyatı: Anlık arz ve talebe göre ortalama 332 sterlin ile 373 sterlin arasında değişiyor.

Anlık arz ve talebe göre ortalama arasında değişiyor. İkinci el VIP/ağırlama paketleri: İkincil piyasadaki VIP ve ağırlama paketlerinin fiyatları 283 sterlinden başlayıp daha yüksek seviyelere çıkabiliyor.

Newcastle United-Arsenal Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Newcastle United ve Arsenal'ın form durumu

Newcastle United, tüm kulvarlardaki son beş maçının ikisini kazandı, üçünü kaybetti. Son maçında Premier League'de Aston Villa'ya 1-0 yenildi. Bu süreçte Coventry City ve Leeds United'a da 4-1'lik ağır yenilgiler aldı. İki galibiyeti ise Premier League'de Hull City'ye karşı 2-1, Carabao Cup'ta Millwall'a karşı 1-0'lık skorlarla geldi. Newcastle United bu beş maçta sekiz gol atıp sekiz gol yedi; bu da sahanın iki ucundaki istikrarsızlığını yansıtıyor.

Arsenal, tüm kulvarlardaki son beş maçının üçünü kazandı, ikisini kaybetti. Son olarak, Şampiyonlar Ligi'nde Lille'i 3-0 yendikten sonra Premier League'de Nottingham Forest'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Bu süreçteki mağlubiyetleri arasında Premier League'de Brighton'a karşı alınan 3-0'lık sonuç yer alırken Leeds United karşısındaki 2-1'lik ve Carabao Cup'ta Ipswich Town karşısındaki 4-2'lik galibiyetler de tabloyu tamamlıyor. Arsenal, bu beş maçta 10 gol attı.

Newcastle United-Arsenal: Son karşılaşmaların sonuçları

İki takım son olarak 25 Nisan 2026'da Premier League'de karşılaştı. Arsenal'ın ev sahipliği yaptığı maçı Londra ekibi 1-0 kazandı. Kaydedilen son beş karşılaşmada Arsenal üç, Newcastle United ise bir galibiyet aldı. Newcastle United'ın galibiyeti, Şubat 2025'te St James' Park'ta oynanan Carabao Cup maçındaki 2-0'lık sonuçla geldi. Diğer karşılaşma ise Eylül 2025'te St James' Park'ta Arsenal'ın 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.