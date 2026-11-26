Neom SC, 26 Kasım 2026 Perşembe günü Tabuk'taki Kral Halid Spor Şehri Stadyumu'nda Al-Taawoun'u ağırlayacak.

İki takımın Mart 2026'daki son lig karşılaşması, Kral Halid Spor Şehri Stadyumu'nda 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Al-Taawoun'dan Mohammed Al Kuwaykibi'nin son dakikalarda attığı beraberlik golü, maçtaki etkileyici geri dönüşün ardından puanların paylaşılmasını sağladı.

Neom SC ile Al-Taawoun maçının biletlerini nereden ve ne kadara alabileceğiniz dahil bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatsın.

Neom SC-Al-Taawoun Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Neom SC-Al-Taawoun maçı, 26 Kasım 2026 Perşembe günü Tabuk'taki Kral Halid Spor Şehri Stadyumu'nda başlayacak.

Premier Lig - Hafta 15 12 Ara 2026 - 07:40 King Khalid Sport City Stadium

Neom SC-Al-Taawoun Suudi Pro Ligi maçına bilet nasıl alınır?

Yaklaşan maçın bilet satış bilgilerine göre Neom SC-Al-Taawoun karşılaşması için bilet alabileceğiniz seçenekler şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Biletler ağırlıklı olarak ev sahibi NEOM SC'nin resmî bilet satış platformları veya fiziki gişeleri aracılığıyla dağıtılıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Suudi Pro Ligi maçları için bilet alıp satmasına imkân tanıyor.

Neom SC-Al-Taawoun Suudi Pro Ligi maçının biletleri ne kadar?

Neom SC ile Al-Taawoun arasındaki Suudi Pro Ligi maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Standart / Genel giriş: 30-100 SAR.

30-100 SAR. Premium ve saha kenarı koltuklar: 250-600 SAR.

250-600 SAR. VIP ve ağırlama paketleri: 1.200 SAR ve üzeri.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirleniyor:

Kale arkası üst tribün yeniden satış: Yaklaşık 1.800-2.400+ SAR .

Yaklaşık . Kale arkası alt tribün yeniden satış: Yaklaşık 2.300-2.800+ SAR .

Yaklaşık . Yan tribün ve premium tribün yeniden satış: 3.000+ SAR.

Neom SC-Al-Taawoun Suudi Pro Ligi maçı hakkında bilmeniz gerekenler

Neom SC ve Al-Taawoun'un form durumu

Neom SC, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı; sekiz gol atıp beş gol yedi. Son maçında Suudi Pro Ligi'nde Abha'yı evinde 2-0 yenerek üst üste iki maçlık mağlubiyet serisine son verdi. Ondan önce Al Nassr'a ve Al-Ettifaq'a 1-0 yenilmişti. Eylül ayında Al Fateh karşısında aldığı 4-2'lik galibiyet ise iyi gününde hücumda neler yapabileceğini gösterdi. Galtier'nin takımı rahatlıkla gol atabildiğini gösterse de savunmada istikrarsız bir görüntü çizdi.

Al-Taawoun'un son beş maçlık tablosu daha karanlık. Bu süreçte bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet alırken yedi gol yedi. Son maçında Al Riyadh'a 2-1 yenildi; bir önceki hafta da Al Qadsiah'a 1-0 mağlup olmuştu. Tek olumlu sonuç, AFC Şampiyonlar Ligi 2'de Al-Rayyan karşısında alınan 2-1'lik galibiyetti. Ancak ligdeki sıkıntıları düşünüldüğünde bu galibiyet pek teselli olmadı. Rasovic'in takımı, söz konusu beş maçta yalnızca beş gol attı ve düşüşünü durdurmak için gereken savunma istikrarını henüz bulamadı.

Neom SC-Al-Taawoun: Son karşılaşmalar

İki kulübün Mart 2026'da Kral Halid Spor Şehri Stadyumu'nda oynadığı son maç 2-2 berabere bitti. Bu sonuç, takımlar arasındaki mevcut farka rağmen karşılaşmanın ne kadar çekişmeli geçebileceğini gösterdi. Ondan önce, Kasım 2025'te Al-Taawoun'un Neom SC'yi ağırladığı maç 1-1 sona ermişti. Kayıtlardaki son iki karşılaşmada iki taraf da galip gelemedi ve dört golü eşit şekilde paylaştı.