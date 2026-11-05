Neom SC-Al-Taawoun maçı için bilet nasıl alınır? Suudi Pro Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Neom SC, 26 Kasım 2026 Perşembe günü Al-Taawoun'u Tebük'teki Kral Halid Spor Şehri Stadyumu'nda ağırlayacak.

İki takımın Mart 2026'daki son lig karşılaşması, Kral Halid Spor Şehri Stadyumu'nda 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Al-Taawoun'dan Mohammed Al Kuwaykibi'nin son bölümde attığı beraberlik golüyle tamamlanan maçta, son dakikalarda heyecan verici bir geri dönüş yaşandı ve puanlar paylaşıldı.

Neom SC ile Al-Taawoun maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL size anlatsın.

Neom SC ile Al-Taawoun arasındaki Suudi Arabistan Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Neom SC ile Al-Taawoun arasındaki maç, 26 Kasım 2026 Perşembe günü Tebük'teki Kral Halid Spor Şehri Stadyumu'nda başlayacak.

Premier Lig - Hafta 15 26 Kas 2026 - 12:00 King Khalid Sport City Stadium

Neom SC ile Al-Taawoun arasındaki Suudi Arabistan Pro Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan maçın bilet satış bilgilerine göre Neom SC ile Al-Taawoun karşılaşmasının biletlerini almak için şu seçenekler mevcut:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Biletler ağırlıklı olarak ev sahibi NEOM SC'nin resmî bilet satış platformları veya fiziksel gişeleri aracılığıyla dağıtılıyor.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Suudi Arabistan Pro Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanıyor.

Neom SC ile Al-Taawoun arasındaki Suudi Arabistan Pro Ligi maçının biletleri ne kadar?

Neom SC ile Al-Taawoun arasındaki Suudi Arabistan Pro Ligi maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Standart / Genel giriş: 30 ila 100 Suudi Arabistan riyali.

30 ila 100 Suudi Arabistan riyali. Premium ve saha kenarı koltukları: 250 ila 600 Suudi Arabistan riyali.

250 ila 600 Suudi Arabistan riyali. VIP ve ağırlama paketleri: 1.200 Suudi Arabistan riyali ve üzeri.

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün ilk satışındaki resmî biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre şu fiyatlardan listeleniyor:

Kale arkası üst tribün ikinci el biletleri: Yaklaşık 1.800 ila 2.400+ Suudi Arabistan riyali .

Yaklaşık . Kale arkası alt tribün ikinci el biletleri: Yaklaşık 2.300 ila 2.800+ Suudi Arabistan riyali .

Yaklaşık . Yan tribün ve premium tribün ikinci el biletleri: 3.000+ Suudi Arabistan riyali.

Neom SC ile Al-Taawoun arasındaki Suudi Arabistan Pro Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Neom SC ve Al-Taawoun'un form durumu

Neom, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı; sekiz gol atıp beş gol yedi. Son maçında Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Abha'yı evinde 2-0 yenerek üst üste iki maçlık mağlubiyet serisine son verdi. Bundan önce Al Nassr'a 1-0 ve Al-Ettifaq'a 1-0 kaybetmişti. Buna karşılık eylül ayında Al Fateh'i 4-2 yenmesi, iyi gününde hücumda neler yapabildiğini gösterdi. Galtier'nin takımı rahatlıkla gol atabildiğini gösterse de savunmada istikrarsız bir görüntü çizdi.

Al-Taawoun'un son beş maçlık tablosu ise daha karamsar. Bu süreçte bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi alırken yedi gol yedi. Son maçında Al Riyadh'a 2-1 kaybetti; bir önceki hafta ise Al Qadsiah'a 1-0 yenilmişti. Tek olumlu sonuç, AFC Şampiyonlar Ligi 2'de Al-Rayyan karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetti. Ancak bu galibiyet, ligde yaşadığı sıkıntılar düşünüldüğünde pek teselli olmadı. Rasovic'in takımı bu beş maçta yalnızca beş gol attı ve kötü gidişatı durdurmak için ihtiyaç duyduğu savunma istikrarını henüz bulamadı.

Neom SC ile Al-Taawoun: Son karşılaşmalar

İki kulübün Mart 2026'da Kral Halid Spor Şehri Stadyumu'nda oynadığı son maç 2-2 bitti. Bu sonuç, takımlar arasındaki mevcut farka rağmen eşleşmenin ne kadar çekişmeli olabildiğini gösterdi. Ondan önce, Kasım 2025'te Al-Taawoun'un Neom'u ağırladığı maç 1-1 sona ermişti. Kayıtlardaki son iki karşılaşmada taraflardan hiçbiri galip gelemedi ve dört gol iki takım arasında eşit paylaşıldı.