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Neom SC-Al-Taawoun maçı için bilet nasıl alınır? Suudi Pro Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Neom SC
Al-Taawoun
Premier Lig

Neom SC, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al-Taawoun ile karşılaşacak. İşte biletlerinizi nasıl temin edebileceğiniz.

Neom SC, 26 Kasım 2026 Perşembe günü Al-Taawoun'u Tebük'teki Kral Halid Spor Şehri Stadyumu'nda ağırlayacak.

İki takımın Mart 2026'daki son lig karşılaşması, Kral Halid Spor Şehri Stadyumu'nda 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Al-Taawoun'dan Mohammed Al Kuwaykibi'nin son bölümde attığı beraberlik golüyle tamamlanan maçta, son dakikalarda heyecan verici bir geri dönüş yaşandı ve puanlar paylaşıldı.

Neom SC ile Al-Taawoun maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL size anlatsın.

Neom SC ile Al-Taawoun arasındaki Suudi Arabistan Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Neom SC ile Al-Taawoun arasındaki maç, 26 Kasım 2026 Perşembe günü Tebük'teki Kral Halid Spor Şehri Stadyumu'nda başlayacak.

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Premier Lig - Hafta 15
King Khalid Sport City Stadium

Neom SC ile Al-Taawoun arasındaki Suudi Arabistan Pro Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan maçın bilet satış bilgilerine göre Neom SC ile Al-Taawoun karşılaşmasının biletlerini almak için şu seçenekler mevcut:

1. Kulübün resmî satış kanalları

  • Kulübün resmî bilet satışı: Biletler ağırlıklı olarak ev sahibi NEOM SC'nin resmî bilet satış platformları veya fiziksel gişeleri aracılığıyla dağıtılıyor.

2. İkincil bilet pazarları

  • İkincil bilet platformları: Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Suudi Arabistan Pro Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanıyor.

Neom SC ile Al-Taawoun arasındaki Suudi Arabistan Pro Ligi maçının biletleri ne kadar?

Neom SC ile Al-Taawoun arasındaki Suudi Arabistan Pro Ligi maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

  • Standart / Genel giriş: 30 ila 100 Suudi Arabistan riyali.
  • Premium ve saha kenarı koltukları: 250 ila 600 Suudi Arabistan riyali.
  • VIP ve ağırlama paketleri: 1.200 Suudi Arabistan riyali ve üzeri.

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün ilk satışındaki resmî biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre şu fiyatlardan listeleniyor:

  • Kale arkası üst tribün ikinci el biletleri: Yaklaşık 1.800 ila 2.400+ Suudi Arabistan riyali.
  • Kale arkası alt tribün ikinci el biletleri: Yaklaşık 2.300 ila 2.800+ Suudi Arabistan riyali.
  • Yan tribün ve premium tribün ikinci el biletleri: 3.000+ Suudi Arabistan riyali.

Neom SC ile Al-Taawoun arasındaki Suudi Arabistan Pro Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Neom SC ve Al-Taawoun'un form durumu

Neom, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı; sekiz gol atıp beş gol yedi. Son maçında Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Abha'yı evinde 2-0 yenerek üst üste iki maçlık mağlubiyet serisine son verdi. Bundan önce Al Nassr'a 1-0 ve Al-Ettifaq'a 1-0 kaybetmişti. Buna karşılık eylül ayında Al Fateh'i 4-2 yenmesi, iyi gününde hücumda neler yapabildiğini gösterdi. Galtier'nin takımı rahatlıkla gol atabildiğini gösterse de savunmada istikrarsız bir görüntü çizdi.

Al-Taawoun'un son beş maçlık tablosu ise daha karamsar. Bu süreçte bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi alırken yedi gol yedi. Son maçında Al Riyadh'a 2-1 kaybetti; bir önceki hafta ise Al Qadsiah'a 1-0 yenilmişti. Tek olumlu sonuç, AFC Şampiyonlar Ligi 2'de Al-Rayyan karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetti. Ancak bu galibiyet, ligde yaşadığı sıkıntılar düşünüldüğünde pek teselli olmadı. Rasovic'in takımı bu beş maçta yalnızca beş gol attı ve kötü gidişatı durdurmak için ihtiyaç duyduğu savunma istikrarını henüz bulamadı.

NEO

NEO - Form

ALH
B1-1
ALI
K0-1
ALN
K1-0
ABH
K2-0
DIR
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
2/5
ALT

ALT - Form

ALQ
K0-1
ALR
K2-1
ALF
K0-2
ALI
B1-1
ALF
K3-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Neom SC ile Al-Taawoun: Son karşılaşmalar

İki kulübün Mart 2026'da Kral Halid Spor Şehri Stadyumu'nda oynadığı son maç 2-2 bitti. Bu sonuç, takımlar arasındaki mevcut farka rağmen eşleşmenin ne kadar çekişmeli olabildiğini gösterdi. Ondan önce, Kasım 2025'te Al-Taawoun'un Neom'u ağırladığı maç 1-1 sona ermişti. Kayıtlardaki son iki karşılaşmada taraflardan hiçbiri galip gelemedi ve dört gol iki takım arasında eşit paylaşıldı.

Kafa Kafaya

Neom SCÇizimAl-Taawoun
0
2
0
Premier Lig
Neom SC badge
Neom SC
NEO
2
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
2
MS
Premier Lig
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
Neom SC badge
Neom SC
NEO
1
MS
3Attığı Gol3
Maç 2.5 üstü golle bitti1/2
Her iki takım da gol attı2/2

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