NEOM SC, 20 Kasım 2026 Cuma günü Al Kholood'u Tabuk'taki King Khalid Sport City Stadyumu'nda ağırlayacak.

İki takımın Ekim 2025'teki ilk karşılaşmasında NEOM SC, Al Kholood deplasmanında heyecan verici bir maçın ardından 3-2 kazandı. Al Kholood ise Şubat 2026'da Tabuk'ta oynanan rövanş maçını 2-1 kazanarak karşılık verdi.

NEOM SC ile Al Kholood maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

NEOM SC - Al Kholood Suudi Arabistan Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

NEOM SC ile Al Kholood arasındaki maç, 20 Kasım 2026 Cuma günü Tabuk'taki King Khalid Sport City Stadyumu'nda oynanacak.

Premier Lig - Hafta 14 20 Kas 2026 - 12:00 King Khalid Sport City Stadium

NEOM SC - Al Kholood Suudi Arabistan Pro Ligi maçı biletleri nasıl alınır?

NEOM SC ile Al Kholood arasında oynanacak Suudi Arabistan Pro Ligi maçının biletlerini satın almak için şu seçenekler mevcut:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Kulüplere ayrılan biletlerin doğrudan satışı için NEOM SC ve Al Kholood'un resmî bilet satış platformlarını veya sosyal medya hesaplarını kontrol edebilirsiniz.

2. İkinci el bilet platformları

İkinci el bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikinci el bilet platformlarında bulunabilir. İlk satışa sunulan biletler tükendiğinde taraftarlar bu platformlarda yaklaşan Suudi Arabistan Pro Ligi maçlarının biletlerini alıp satabilir.

NEOM SC - Al Kholood Suudi Arabistan Pro Ligi maçı biletleri ne kadar?

NEOM SC ile Al Kholood arasındaki Suudi Arabistan Pro Ligi maçı için beklenen bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Standart / Genel giriş: Normal koltuklar ve kale arkası tribünleri için fiyatlar genellikle 20 ila 40 SAR arasında değişiyor.

Normal koltuklar ve kale arkası tribünleri için fiyatlar genellikle arasında değişiyor. Premium / Ana tribün: Daha iyi görüş açısı sunan yan tribün ve alt katın orta bölümlerindeki yerler için fiyatlar genellikle 50 ila 100 SAR arasında değişiyor.

2. İkinci el bilet platformları

Kulüplerin ilk el satışındaki resmî biletler tükenirse Ticombo gibi ikinci el bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırıyor:

Standart koltuklar: Fiyatlar, arz ve talebe bağlı olarak genellikle 55 ila 150 SAR civarından başlıyor.

Fiyatlar, arz ve talebe bağlı olarak genellikle civarından başlıyor. Premium / Ağırlama hizmetli koltuklar: İkinci el bilet platformlarında fiyatlar çok daha yükseğe çıkabiliyor ve sıklıkla 220 ila 1.650 SAR ve üzeri seviyelerde görülüyor.

NEOM SC - Al Kholood Suudi Arabistan Pro Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

NEOM SC ve Al Kholood'un form durumu

NEOM SC, Suudi Arabistan Pro Ligi'ndeki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı; sekiz gol atıp altı gol yedi. Son maçında Al-Ettifaq'a 1-0 yenilen takım, bir önceki karşılaşmada Al Hazem ile 1-1 berabere kalmıştı. NEOM SC'nin en iyi dönemi, Al Hilal ve Al Khaleej'i üst üste yendiği eylül ayının başında yaşandı. Al Khaleej karşısındaki 3-0'lık galibiyette gol yemedi.

Al Kholood ise ligdeki son beş maçında yalnızca bir galibiyet alabildi; bir kez berabere kaldı ve üç kez yenildi. Son maçında Al-Faisaly'ye 3-2 mağlup olan takım, bir hafta önce de Al Qadsiah'a 5-0 yenilmişti. Al Kholood bu beş maçta 13 gol yedi. Bu tablo, Buckingham'ın çözmesi gereken savunma sorunlarını ortaya koyuyor.

NEOM SC - Al Kholood: Son karşılaşmalar

İki kulübün son karşılaşması Şubat 2026'da oynandı. Al Kholood, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde NEOM SC'nin sahasında 2-1 kazandı. Bundan önce, Ekim 2025'te Al Kholood'un ev sahipliği yaptığı maçı NEOM SC 3-2 kazanmıştı. Kayıtlara geçen iki karşılaşmada iki takım da birer galibiyet aldı. NEOM SC beş, Al Kholood ise dört gol attı.