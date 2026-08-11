Al-Fayha, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde köklü bir üst düzey kulüple ligin en yeni ve en iddialı ekiplerinden birini karşı karşıya getiren mücadelede Al Majmaah Sports City'de NEOM SC'yi ağırlıyor. NEOM, geçen sezon Birinci Lig şampiyonluğunu açık ara kazanarak doğrudan yükseldi ve elitler arasındaki ilk sezonu, Tabuk Province kulübünün tecrübeli Suudi Arabistan Pro Ligi rakiplerine karşı nasıl bir performans göstereceğini merak eden tarafsız taraftarların da büyük ilgisini çekmiş durumda.

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Neom SC - Al-Fayha Suudi Arabistan Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Premier Lig - Hafta 1 14 Ağu 2026 - 12:50 King Khalid Sport City Stadium

Neom SC - Al-Fayha Suudi Arabistan Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Al-Fayha - NEOM SC maçı için bilet almanın en pratik yolu, bu karşılaşma için anında çevrim içi rezervasyon ve güvenli ödeme imkanıyla koltukları listeleyen Ticombo üzerinden işlem yapmaktır. Ticombo üzerinden satın almak, önceden stadyuma gitmenize gerek kalmadan mevcut oturma seçeneklerine göz atıp satın alma işleminizi tamamlamanız anlamına gelir.

NEOM'un bu sezon ligin en çok konuşulan yeni ekiplerinden biri olması ve deplasman performansına yönelik ilginin giderek artması nedeniyle, resmi kanalların açılmasını beklemek yerine Ticombo üzerinden erken rezervasyon yapmak, yerinizi garanti altına almanın en güvenli yoludur.

Neom SC - Al-Fayha Suudi Arabistan Pro Ligi biletleri ne kadar?

Suudi Arabistan Pro Ligi biletleri dünya futbolundaki en uygun fiyatlı seçenekler arasında yer almaya devam ediyor ve Al-Fayha'nın iç saha maçları da bunun dışında değil.

Standart Suudi Arabistan Pro Ligi maçları için genel giriş biletleri resmi kanallarda genellikle yaklaşık 30 SAR ile 90 SAR arasında başlar.

Premium ve kenar çizgisine yakın oturma kategorileri genel olarak 250 SAR ile 600 SAR arasında değişir.

Lounge erişimi ve yiyecek-içecek hizmeti dahil VIP ve hospitality seçenekleri 1.500 SAR'ı aşabilir.

Ticombo 'da bu maç için mevcut en ucuz biletler, premium oturma kategorilerine kıyasla oldukça iyi bir fiyat-performans sunuyor ve bu da bütçesini düşünen taraftarlar için en iyi başlangıç noktası haline getiriyor.

İkincil piyasadaki fiyatlar talebe bağlı olarak değişebileceği için, en düşük başlangıç fiyatlarıyla en geniş koltuk seçeneklerini istiyorsanız Ticombo üzerinden erken rezervasyon yapmanız tavsiye edilir.

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