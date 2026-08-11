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Premier Lig
team-logoNeom SC
King Khalid Sport City Stadium
team-logoAl-Fayha
Book Neom SC vs Al-Fayha Tickets
Çeviri:

Neom SC - Al-Fayha maçının biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Al-Fayha
Neom SC

Neom SC, Suudi Pro Ligi'nde Al-Fayha ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Al-Fayha, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde köklü bir üst düzey kulüple ligin en yeni ve en iddialı ekiplerinden birini karşı karşıya getiren mücadelede Al Majmaah Sports City'de NEOM SC'yi ağırlıyor. NEOM, geçen sezon Birinci Lig şampiyonluğunu açık ara kazanarak doğrudan yükseldi ve elitler arasındaki ilk sezonu, Tabuk Province kulübünün tecrübeli Suudi Arabistan Pro Ligi rakiplerine karşı nasıl bir performans göstereceğini merak eden tarafsız taraftarların da büyük ilgisini çekmiş durumda.

GOAL, stat bilgileri, bilet fiyatları ve internetten satın alabileceğiniz en iyi yer dahil olmak üzere Al-Fayha - NEOM SC biletlerini hemen almanız için gereken tüm bilgilere sahip.

Neom SC - Al-Fayha Suudi Arabistan Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

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Premier Lig - Hafta 1
King Khalid Sport City Stadium

Neom SC - Al-Fayha Suudi Arabistan Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Al-Fayha - NEOM SC maçı için bilet almanın en pratik yolu, bu karşılaşma için anında çevrim içi rezervasyon ve güvenli ödeme imkanıyla koltukları listeleyen Ticombo üzerinden işlem yapmaktır. Ticombo üzerinden satın almak, önceden stadyuma gitmenize gerek kalmadan mevcut oturma seçeneklerine göz atıp satın alma işleminizi tamamlamanız anlamına gelir.

NEOM'un bu sezon ligin en çok konuşulan yeni ekiplerinden biri olması ve deplasman performansına yönelik ilginin giderek artması nedeniyle, resmi kanalların açılmasını beklemek yerine Ticombo üzerinden erken rezervasyon yapmak, yerinizi garanti altına almanın en güvenli yoludur.

Neom SC - Al-Fayha Suudi Arabistan Pro Ligi biletleri ne kadar?

Suudi Arabistan Pro Ligi biletleri dünya futbolundaki en uygun fiyatlı seçenekler arasında yer almaya devam ediyor ve Al-Fayha'nın iç saha maçları da bunun dışında değil.

  • Standart Suudi Arabistan Pro Ligi maçları için genel giriş biletleri resmi kanallarda genellikle yaklaşık 30 SAR ile 90 SAR arasında başlar.
  • Premium ve kenar çizgisine yakın oturma kategorileri genel olarak 250 SAR ile 600 SAR arasında değişir.
  • Lounge erişimi ve yiyecek-içecek hizmeti dahil VIP ve hospitality seçenekleri 1.500 SAR'ı aşabilir.
  • Ticombo'da bu maç için mevcut en ucuz biletler, premium oturma kategorilerine kıyasla oldukça iyi bir fiyat-performans sunuyor ve bu da bütçesini düşünen taraftarlar için en iyi başlangıç noktası haline getiriyor.

İkincil piyasadaki fiyatlar talebe bağlı olarak değişebileceği için, en düşük başlangıç fiyatlarıyla en geniş koltuk seçeneklerini istiyorsanız Ticombo üzerinden erken rezervasyon yapmanız tavsiye edilir.

Neom SC - Al-Fayha Suudi Arabistan Pro Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Neom SC - Al-Fayha form durumu

NEO

NEO - Form

ALH
B1-1
ALF
B2-2
ALS
K2-1
HIL
K2-0
ALI
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
4/5
ALF

ALF - Form

ALQ
K1-2
DHA
K3-0
HIL
K0-1
NEC
K7-0
WES
B0-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
1/13
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Neom SC - Al-Fayha: Son karşılaşmalar

Kafa Kafaya

Neom SCÇizimAl-Fayha
1
1
0
Premier Lig
Neom SC badge
Neom SC
NEO
1
Al-Fayha badge
Al-Fayha
ALF
0
MS
Premier Lig
Al-Fayha badge
Al-Fayha
ALF
1
Neom SC badge
Neom SC
NEO
1
MS
2Attığı Gol1
Maç 2.5 üstü golle bitti0/2
Her iki takım da gol attı1/2

Neom SC - Al-Fayha puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
K
K
K
K
K
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
K
K
K
B
K
3
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
7511167+916
B
K
K
K
K
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
B
K
K
K
K
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
K
K
K
K
K
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
K
K
K
K
K
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
K
K
B
K
B
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
B
K
K
K
B
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
B
B
K
K
K
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
K
K
B
B
K
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
K
B
K
K
B
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
B
K
B
K
B
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
B
B
K
K
B
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
B
K
K
B
B
15
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
7034411-73
K
K
B
B
B
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
K
B
B
K
B
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
K
K
B
K
B
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
B
K
K
K
B
AFC Champions League
Küme Düşme


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