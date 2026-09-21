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Premier Lig
team-logoNeom SC
King Khalid Sport City Stadium
team-logoAl-Fayha
Book Neom SC vs Al-Fayha Tickets
Çeviri:

Neom SC - Al-Fayha biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Al-Fayha
Neom SC

Neom SC, Suudi Pro Lig'de Al-Fayha ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Al-Fayha, Suudi Pro Ligi'nde köklü bir üst lig kulübü ile ligin en yeni ve en iddialı ekiplerinden birini karşı karşıya getiren maçta Al Majmaah Sports City'de NEOM SC'yi ağırlıyor. NEOM, geçen sezon Birinci Lig şampiyonluğunu açık ara kazanarak doğrudan yükselme hakkı elde etti ve elitler arasındaki ilk sezonu, Tabuk Province kulübünün tecrübeli Suudi Pro Ligi rakiplerine karşı nasıl bir performans göstereceğini merak eden tarafsız taraftarlar arasında şimdiden büyük ilgi uyandırdı.

GOAL, stat bilgileri, bilet fiyatları ve internetten satın almak için en iyi yer dahil olmak üzere Al-Fayha - NEOM SC biletlerini hemen almanız için ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgilere sahip.

Neom SC - Al-Fayha Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

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Premier Lig - Hafta 1
King Khalid Sport City Stadium

Neom SC - Al-Fayha Suudi Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Al-Fayha - NEOM SC maçı için bilet almanın en pratik yolu, bu karşılaşma için koltukları anında çevrimiçi rezervasyon ve güvenli ödeme imkanıyla listeleyen Ticombo üzerinden geçiyor. Ticombo üzerinden satın alma, önceden stada bizzat gitmenize gerek kalmadan mevcut oturma seçeneklerini incelemenizi ve satın alma işleminizi onaylamanızı sağlar.

NEOM'un bu sezon ligin en çok konuşulan yeni ekiplerinden biri olması ve deplasman performansına yönelik ilginin giderek artması nedeniyle, resmi kanalların açılmasını beklemek yerine erken davranarak Ticombo üzerinden rezervasyon yapmak, yerinizi garanti altına almanın en güvenli yoludur.

Neom SC - Al-Fayha Suudi Pro Ligi biletleri ne kadar?

Suudi Pro Ligi biletleri dünya futbolundaki en uygun fiyatlı biletler arasında yer almayı sürdürüyor ve Al-Fayha'nın iç saha maçları da bunun dışında değil.

  • Standart Suudi Pro Ligi maçları için genel giriş biletleri resmi kanallarda genellikle yaklaşık 30 SAR ile 90 SAR'dan başlar.
  • Premium ve saha kenarı koltuk kategorileri genel olarak 250 SAR ile 600 SAR arasında değişir.
  • Salon erişimi ve ikram dahil VIP ve ağırlama seçenekleri 1.500 SAR'ı aşabilir.
  • Ticombo'da bu maç için mevcut en ucuz biletler, premium oturma kategorileriyle kıyaslandığında son derece iyi bir fiyat-performans sunuyor ve bu da bütçesine dikkat eden taraftarlar için burayı en iyi başlangıç noktası haline getiriyor.

İkincil piyasadaki fiyatlar talebe bağlı olarak dalgalanabilir, bu nedenle en düşük başlangıç fiyatlarında en geniş koltuk seçeneğini istiyorsanız Ticombo üzerinden erken rezervasyon yapılması tavsiye edilir.

Neom SC - Al-Fayha Suudi Pro Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Neom SC - Al-Fayha form durumu

NEO

NEO - Form

ALH
B1-1
ALF
B2-2
ALS
K2-1
HIL
K2-0
ALI
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
4/5
ALF

ALF - Form

ALQ
K1-2
DHA
K3-0
HIL
K0-1
NEC
K7-0
WES
B0-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
1/13
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Neom SC - Al-Fayha: Son kafa kafaya maçların karnesi

Kafa Kafaya

Neom SCÇizimAl-Fayha
1
1
0
Premier Lig
Neom SC badge
Neom SC
NEO
1
Al-Fayha badge
Al-Fayha
ALF
0
MS
Premier Lig
Al-Fayha badge
Al-Fayha
ALF
1
Neom SC badge
Neom SC
NEO
1
MS
2Attığı Gol1
Maç 2.5 üstü golle bitti0/2
Her iki takım da gol attı1/2

Neom SC - Al-Fayha puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
K
K
K
K
K
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
K
K
K
B
K
3
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
7511167+916
B
K
K
K
K
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
B
K
K
K
K
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
K
K
K
K
K
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
K
K
K
K
K
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
K
K
B
K
B
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
B
K
K
K
B
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
B
B
K
K
K
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
K
K
B
B
K
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
K
B
K
K
B
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
B
K
B
K
B
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
B
B
K
K
B
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
B
K
K
B
B
15
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
7034411-73
K
K
B
B
B
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
K
B
B
K
B
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
K
K
B
K
B
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
B
K
K
K
B
AFC Champions League
Küme Düşme


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