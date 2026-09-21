Al-Fayha, Suudi Pro Ligi'nde köklü bir üst lig kulübü ile ligin en yeni ve en iddialı ekiplerinden birini karşı karşıya getiren maçta Al Majmaah Sports City'de NEOM SC'yi ağırlıyor. NEOM, geçen sezon Birinci Lig şampiyonluğunu açık ara kazanarak doğrudan yükselme hakkı elde etti ve elitler arasındaki ilk sezonu, Tabuk Province kulübünün tecrübeli Suudi Pro Ligi rakiplerine karşı nasıl bir performans göstereceğini merak eden tarafsız taraftarlar arasında şimdiden büyük ilgi uyandırdı.

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Neom SC - Al-Fayha Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Premier Lig - Hafta 1 14 Ağu 2026 - 12:50 King Khalid Sport City Stadium

Neom SC - Al-Fayha Suudi Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Al-Fayha - NEOM SC maçı için bilet almanın en pratik yolu, bu karşılaşma için koltukları anında çevrimiçi rezervasyon ve güvenli ödeme imkanıyla listeleyen Ticombo üzerinden geçiyor. Ticombo üzerinden satın alma, önceden stada bizzat gitmenize gerek kalmadan mevcut oturma seçeneklerini incelemenizi ve satın alma işleminizi onaylamanızı sağlar.

NEOM'un bu sezon ligin en çok konuşulan yeni ekiplerinden biri olması ve deplasman performansına yönelik ilginin giderek artması nedeniyle, resmi kanalların açılmasını beklemek yerine erken davranarak Ticombo üzerinden rezervasyon yapmak, yerinizi garanti altına almanın en güvenli yoludur.

Neom SC - Al-Fayha Suudi Pro Ligi biletleri ne kadar?

Suudi Pro Ligi biletleri dünya futbolundaki en uygun fiyatlı biletler arasında yer almayı sürdürüyor ve Al-Fayha'nın iç saha maçları da bunun dışında değil.

Standart Suudi Pro Ligi maçları için genel giriş biletleri resmi kanallarda genellikle yaklaşık 30 SAR ile 90 SAR'dan başlar.

Premium ve saha kenarı koltuk kategorileri genel olarak 250 SAR ile 600 SAR arasında değişir.

Salon erişimi ve ikram dahil VIP ve ağırlama seçenekleri 1.500 SAR'ı aşabilir.

Ticombo 'da bu maç için mevcut en ucuz biletler, premium oturma kategorileriyle kıyaslandığında son derece iyi bir fiyat-performans sunuyor ve bu da bütçesine dikkat eden taraftarlar için burayı en iyi başlangıç noktası haline getiriyor.

İkincil piyasadaki fiyatlar talebe bağlı olarak dalgalanabilir, bu nedenle en düşük başlangıç fiyatlarında en geniş koltuk seçeneğini istiyorsanız Ticombo üzerinden erken rezervasyon yapılması tavsiye edilir.

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