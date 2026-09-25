Neom SC, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü Tabuk'taki King Khalid Sport City Stadium'da Abha ile karşı karşıya gelecek.

Ocak 2025'te oynanan son karşılaşmada NEOM SC ile Abha 2-2 berabere kalmıştı. NEOM SC adına Alexandre Lacazette ve Abha Club adına Michy Batshuayi gibi dikkat çeken takviyeler, bu maça ekstra yıldız gücü katıyor.

Biletlerin nereden alınacağı ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil, Neom SC - Abha maçının biletleri hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizler için derledi.

Neom SC - Abha Suudi Arabistan Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Neom SC - Abha maçı, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü Tabuk'taki King Khalid Sport City Stadium'da başlayacak.

Premier Lig - Hafta 11 24 Eki 2026 - 10:00 King Khalid Sport City Stadium

Neom SC - Abha Suudi Arabistan Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Neom SC - Abha Suudi Arabistan Pro Ligi maçı için bilet satın alabileceğiniz başlıca seçenekler şunlardır:

1. Resmi birincil platformlar

Webook: Suudi Arabistan'daki büyük etkinlikler ve maçlar, buna Suudi Arabistan Pro Ligi iç saha maçları da dahil, için resmi dijital biletleme platformudur. Doğrudan kulüp veya lig tarafından satışa çıkarılan biletler ilk olarak burada yayımlanır.

2. İkincil bilet pazar yerleri

GrintaHub: Resmi biletler tükenirse, taraftarların ellerindeki fazla biletleri listelediği GrintaHub gibi ikincil bilet platformlarına göz atabilir, kategorinizi seçip satın alma işlemini tamamlayabilirsiniz.

Neom SC - Abha Suudi Arabistan Pro Ligi biletleri ne kadar?

Neom SC - Abha Suudi Arabistan Pro Ligi maçı için bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve resmi platformlardan mı yoksa GrintaHub gibi ikincil bilet platformlarından mı satın aldığınıza göre değişiklik gösterir:

Genel giriş / fiyatı sınırlandırılmış koltuklar: 10 SAR ile 90 SAR arası (lig düzenlemelerine göre stat koltuklarının en az yüzde 30'unda fiyat üst sınırı 30 SAR veya daha altındadır).

Altın ve Gümüş Kategori (kenar çizgisi koltukları): 250 SAR ile 600 SAR arası.

VIP ve ağırlama paketleri: 1.500 SAR ve üzeri.

Neom SC - Abha Suudi Arabistan Pro Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Neom SC - Abha form durumu

Neom SC, Suudi Arabistan Pro Ligi'ndeki son beş maçının üçünü kazanıp ikisini kaybetti; bu süreçte dokuz gol attı ve dört gol yedi. Son maçında Al Fateh'i 4-2 mağlup eden ekip, bunun ardından deplasmanda Al Hilal karşısında aldığı 2-0'lık galibiyet ve Al Khaleej karşısındaki 3-0'lık zafer dahil üst üste galibiyetler elde etti. Bu seride daha önce Al Riyadh ve Al Qadsiah karşısında alınan iki yenilgi, tek olumsuz sonuçlar oldu.

Abha ise istikrar yakalamakta zorlandı; son beş maçında üç yenilgi ve bir beraberliğin yanı sıra bir beraberlik daha alarak bir puan topladı. Son maçları Al Diriyah karşısında golsüz sona erdi. Öncesindeki maçlarda Al Nassr, Al-Ettifaq ve Al-Fayha'ya kaybettiler; bu beş karşılaşmalık süreçte altı gol yiyip üç gol attılar.

Neom SC - Abha: Son karşılaşmalar

Neom SC ile Abha arasında oynanan son beş maça ilişkin karşılıklı rekabet verisi bulunmuyor. Kayıtlar erişilebilir olduğunda daha fazla tarihsel bağlam eklenecek.