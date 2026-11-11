Monza, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Como'yu Monza'daki Stadio Brianteo'da ağırlayacak.
İki takımın 5 Nisan 2025'teki son lig karşılaşmasında Como, Stadio Brianteo'da Monza'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti. 2024-25 sezonunda Como'da oynanan daha önceki Serie A karşılaşması ise çekişmeli geçen mücadelenin ardından 1-1 sona erdi.
Monza-Como maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.
Monza-Como Serie A maçı ne zaman başlayacak?
Monza-Como maçı, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Monza'daki Stadio Brianteo'da oynanacak.
Monza-Como Serie A maçı için bilet nasıl alınır?
Monza-Como Serie A maçı için bilet satın almak üzere şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:
1. Kulübün resmî kanalları
- Kulübün resmî bilet satış kanalı: Biletlerinizi ev sahibi AC Monza'nın resmî internet sitesindeki bilet satış portalından doğrudan satın alabilirsiniz. Bu, biletleri ilk satış fiyatından edinmenin en güvenli ve doğrudan yoludur.
2. İkincil bilet satış platformları
- İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Serie A maçlarının biletlerini alıp satmasına olanak tanır.
Monza-Como Serie A maçı biletleri ne kadar?
Monza-Como Serie A maçı için bilet fiyatları şöyle:
1. Kulübün resmî kanalları
- Curva / Kale arkası: 25–35 €
- Distinti / Uzun kenar tribünleri: 45–65 €
- Tribuna / Ana tribün: 80–150 € ve üzeri
2. İkincil bilet satış platformları
Kulübün ilk satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarındaki fiyatlar piyasa talebine göre belirlenir:
- Genel giriş / Standart koltuklar: 60–95 €
- Premium / Uzun kenar koltukları: 120–250 € ve üzeri
- VIP / Ağırlama seçenekleri: 300 € ve üzeri
Monza-Como Serie A maçı: Bilmeniz gereken her şey
Monza ve Como'nun form durumu
Monza, son beş maçında bir galibiyet, sıfır beraberlik ve dört mağlubiyet aldı. Bu süreçteki tek galibiyetini evinde Cagliari'yi rahat bir oyunla 4-0 yenerek elde etti ancak o zamandan bu yana üst üste üç maç kaybetti. Bu mağlubiyetleri Lazio (3-1), Torino (3-2), Napoli (1-4) ve son olarak Bologna (2-1) karşısında aldı. Monza, söz konusu beş maçta dokuz gol atıp 13 gol yedi.
Como, tüm kulvarlardaki son beş maçının tamamını kazandı. Bu seride Fiorentina, Sassuolo ve Torino'ya karşı Serie A galibiyetlerinin yanı sıra Manchester United'a karşı 4-1'lik bir Şampiyonlar Ligi galibiyeti de bulunuyor. Son maçında Venezia'yı Serie A'da 1-0 yendi. Como, bu beş maçlık süreçte toplam 11 gol atarken yalnızca iki gol yedi.
Monza-Como: Son karşılaşmalar
İki takım son olarak 5 Nisan 2025'te karşılaştı. Como, Stadio Brianteo'daki Serie A maçını 1-3 kazandı. Kasım 2024'te Como'da oynanan bir önceki karşılaşma ise 1-1 sona erdi. Tüm kulvarlardaki son beş karşılaşmada Como iki, Monza bir galibiyet alırken iki maç berabere bitti.
Kafa Kafaya
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