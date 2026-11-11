Monza, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Como'yu Monza'daki Stadio Brianteo'da ağırlayacak.

İki takımın 5 Nisan 2025'teki son lig karşılaşmasında Como, Stadio Brianteo'da Monza'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti. 2024-25 sezonunda Como'da oynanan daha önceki Serie A karşılaşması ise çekişmeli geçen mücadelenin ardından 1-1 sona erdi.

Monza-Como maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Monza-Como Serie A maçı ne zaman başlayacak?

Monza-Como maçı, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Monza'daki Stadio Brianteo'da oynanacak.

Serie A - Hafta 14 5 Ara 2026 - 09:00 Stadio Brianteo

Monza-Como Serie A maçı için bilet nasıl alınır?

Monza-Como Serie A maçı için bilet satın almak üzere şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulübün resmî kanalları

Kulübün resmî bilet satış kanalı: Biletlerinizi ev sahibi AC Monza'nın resmî internet sitesindeki bilet satış portalından doğrudan satın alabilirsiniz. Bu, biletleri ilk satış fiyatından edinmenin en güvenli ve doğrudan yoludur.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Serie A maçlarının biletlerini alıp satmasına olanak tanır.

Monza-Como Serie A maçı biletleri ne kadar?

Monza-Como Serie A maçı için bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları

Curva / Kale arkası: 25–35 €

25–35 € Distinti / Uzun kenar tribünleri: 45–65 €

45–65 € Tribuna / Ana tribün: 80–150 € ve üzeri

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarındaki fiyatlar piyasa talebine göre belirlenir:

Genel giriş / Standart koltuklar: 60–95 €

60–95 € Premium / Uzun kenar koltukları: 120–250 € ve üzeri

120–250 € ve üzeri VIP / Ağırlama seçenekleri: 300 € ve üzeri

Monza-Como Serie A maçı: Bilmeniz gereken her şey

Monza ve Como'nun form durumu

Monza, son beş maçında bir galibiyet, sıfır beraberlik ve dört mağlubiyet aldı. Bu süreçteki tek galibiyetini evinde Cagliari'yi rahat bir oyunla 4-0 yenerek elde etti ancak o zamandan bu yana üst üste üç maç kaybetti. Bu mağlubiyetleri Lazio (3-1), Torino (3-2), Napoli (1-4) ve son olarak Bologna (2-1) karşısında aldı. Monza, söz konusu beş maçta dokuz gol atıp 13 gol yedi.

Como, tüm kulvarlardaki son beş maçının tamamını kazandı. Bu seride Fiorentina, Sassuolo ve Torino'ya karşı Serie A galibiyetlerinin yanı sıra Manchester United'a karşı 4-1'lik bir Şampiyonlar Ligi galibiyeti de bulunuyor. Son maçında Venezia'yı Serie A'da 1-0 yendi. Como, bu beş maçlık süreçte toplam 11 gol atarken yalnızca iki gol yedi.

Monza-Como: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 5 Nisan 2025'te karşılaştı. Como, Stadio Brianteo'daki Serie A maçını 1-3 kazandı. Kasım 2024'te Como'da oynanan bir önceki karşılaşma ise 1-1 sona erdi. Tüm kulvarlardaki son beş karşılaşmada Como iki, Monza bir galibiyet alırken iki maç berabere bitti.