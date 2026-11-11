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Monza-Como maçına nasıl bilet alınır? Serie A bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Monza
Como
Serie A

Monza, Serie A'da Como ile karşı karşıya geliyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğiniz burada.

Monza, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Como'yu Monza'daki Stadio Brianteo'da ağırlayacak.

İki takımın 5 Nisan 2025'teki son lig karşılaşmasında Como, Stadio Brianteo'da Monza'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti. 2024-25 sezonunda Como'da oynanan daha önceki Serie A karşılaşması ise çekişmeli geçen mücadelenin ardından 1-1 sona erdi.

Monza-Como maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Monza-Como Serie A maçı ne zaman başlayacak?

Monza-Como maçı, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Monza'daki Stadio Brianteo'da oynanacak.

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Serie A - Hafta 14
Stadio Brianteo

Monza-Como Serie A maçı için bilet nasıl alınır?

Monza-Como Serie A maçı için bilet satın almak üzere şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulübün resmî kanalları

  • Kulübün resmî bilet satış kanalı: Biletlerinizi ev sahibi AC Monza'nın resmî internet sitesindeki bilet satış portalından doğrudan satın alabilirsiniz. Bu, biletleri ilk satış fiyatından edinmenin en güvenli ve doğrudan yoludur.

2. İkincil bilet satış platformları

  • İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Serie A maçlarının biletlerini alıp satmasına olanak tanır.

Monza-Como Serie A maçı biletleri ne kadar?

Monza-Como Serie A maçı için bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları

  • Curva / Kale arkası: 25–35 €
  • Distinti / Uzun kenar tribünleri: 45–65 €
  • Tribuna / Ana tribün: 80–150 € ve üzeri

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarındaki fiyatlar piyasa talebine göre belirlenir:

  • Genel giriş / Standart koltuklar: 60–95 €
  • Premium / Uzun kenar koltukları: 120–250 € ve üzeri
  • VIP / Ağırlama seçenekleri: 300 € ve üzeri

Monza-Como Serie A maçı: Bilmeniz gereken her şey

Monza ve Como'nun form durumu

Monza, son beş maçında bir galibiyet, sıfır beraberlik ve dört mağlubiyet aldı. Bu süreçteki tek galibiyetini evinde Cagliari'yi rahat bir oyunla 4-0 yenerek elde etti ancak o zamandan bu yana üst üste üç maç kaybetti. Bu mağlubiyetleri Lazio (3-1), Torino (3-2), Napoli (1-4) ve son olarak Bologna (2-1) karşısında aldı. Monza, söz konusu beş maçta dokuz gol atıp 13 gol yedi.

Como, tüm kulvarlardaki son beş maçının tamamını kazandı. Bu seride Fiorentina, Sassuolo ve Torino'ya karşı Serie A galibiyetlerinin yanı sıra Manchester United'a karşı 4-1'lik bir Şampiyonlar Ligi galibiyeti de bulunuyor. Son maçında Venezia'yı Serie A'da 1-0 yendi. Como, bu beş maçlık süreçte toplam 11 gol atarken yalnızca iki gol yedi.

MON

MON - Form

CGL
K4-0
TOR
K3-2
NAP
K1-4
BOL
K2-1
ATA
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
COM

COM - Form

SAS
K2-0
TOR
K1-3
VEN
K1-0
RCL
K1-9
INT
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
15/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Monza-Como: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 5 Nisan 2025'te karşılaştı. Como, Stadio Brianteo'daki Serie A maçını 1-3 kazandı. Kasım 2024'te Como'da oynanan bir önceki karşılaşma ise 1-1 sona erdi. Tüm kulvarlardaki son beş karşılaşmada Como iki, Monza bir galibiyet alırken iki maç berabere bitti.

Kafa Kafaya

MonzaÇizimComo
1
2
2
Serie A
Monza badge
Monza
MON
1
Como badge
Como
COM
3
MS
Serie A
Como badge
Como
COM
1
Monza badge
Monza
MON
1
MS
Serie B
Como badge
Como
COM
2
Monza badge
Monza
MON
0
MS
Serie B
Monza badge
Monza
MON
3
Como badge
Como
COM
2
MS
Serie C
Monza badge
Monza
MON
1
Como badge
Como
COM
1
MS
6Attığı Gol9
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı4/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
LazioLazioLAZ
11920259+1629
B
K
K
K
K
2
InterInterINT
119112813+1528
K
K
K
K
K
3
RomaRomaROM
118303110+2127
K
K
K
B
K
4
AC MilanAC MilanMIL
117312313+1024
K
K
K
K
K
5
ComoComoCOM
117221810+823
K
K
K
K
K
6
FrosinoneFrosinoneFRC
116232415+920
K
K
K
B
K
7
JuventusJuventusJUV
115331512+318
B
K
K
K
K
8
BolognaBolognaBOL
115241614+217
K
K
K
K
K
9
CagliariCagliariCGL
115151015-516
K
K
K
K
K
10
SSC NapoliSSC NapoliNAP
114341814+415
B
K
K
B
K
11
TorinoTorinoTOR
114251517-214
B
K
K
K
K
12
AtalantaAtalantaATA
114251720-314
K
K
B
B
K
13
GenoaGenoaGEN
114161116-513
K
K
K
K
K
14
LecceLecceLEC
113171222-1010
B
K
K
K
K
15
FiorentinaFiorentinaFIO
112361725-89
B
K
B
K
K
16
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
11227917-88
K
K
B
K
K
17
SassuoloSassuoloSAS
112271629-138
K
K
K
K
K
18
MonzaMonzaMON
112181725-87
K
K
K
K
K
19
VeneziaVeneziaVEN
11209821-136
K
K
K
K
K
20
UdineseUdineseUDI
111281225-135
K
K
B
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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