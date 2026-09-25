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Monaco - Toulouse biletleri nasıl alınır: Ligue 1 fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
AS Monaco
Toulouse
1. Lig

Monaco, Ligue 1'de Toulouse ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz.

Monaco ile Toulouse, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Monaco'daki Stade Louis II'de karşı karşıya gelecek.

İki takım en son 25 Nisan 2026'daki lig maçında rekabetçi bir 2-2 beraberliğe imza attı. Bundan önce ise Monaco, Ekim 2025'te Stade Louis II'de Toulouse'u sahasında 1-0'lık zorlu bir skorla mağlup etti.

GOAL, Monaco-Toulouse maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınabileceği ve ne kadar olduğu dahil, sizler için derledi.

Monaco-Toulouse Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Monaco-Toulouse maçı, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Monaco'daki Stade Louis II'de başlayacak.

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1. Lig - Hafta 6
Stade Louis II, Monaco

Monaco-Toulouse Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

AS Monaco ile Toulouse arasındaki Ligue 1 maçının biletlerini almak için şu temel seçenekleri takip edebilirsiniz:

  • Resmî AS Monaco Bilet Gişesi: Bilet satın almanın en güvenli ve en doğrudan yolu, AS Monaco'nun resmî bilet satış internet sitesi üzerinden ya da maç gününden önce doğrudan Stade Louis II gişelerinden işlem yapmaktır.
  • Resmî Toulouse FC Bilet Gişesi: Deplasman takımını destekliyorsanız, deplasman tribünü biletleri genellikle Toulouse FC'nin resmî bilet satış portalı üzerinden dağıtılır.
  • İkincil bilet platformları: Biletleri doğrudan kulüp üzerinden alamazsanız, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında taraftarların satışa sunduğu yeniden satış biletleri listelenir. Üçüncü taraf pazar yerlerindeki fiyatların satıcılar tarafından belirlendiğini ve resmî satış fiyatının üstünde ya da altında olabileceğini unutmayın.
  • Ağırlama paketleri: Premium koltuklar, VIP lounge erişimi ve ikram seçenekleri için ağırlama biletleri doğrudan AS Monaco'nun kurumsal bilet satış ekibi aracılığıyla rezerve edilebilir.

Monaco-Toulouse Ligue 1 biletleri ne kadar?

Stade Louis II'deki Monaco-Toulouse Ligue 1 maçının bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve satın alma platformuna göre genel olarak şu aralıklarda değişiyor:

  • Standart / Genel giriş (Seconde & Pesage): 15 € - 30 €
  • Kategori 2 (Orta seviye koltuklar): 35 € - 50 €
  • Kategori 1 (Alt kat / merkezi görüş): 55 € - 85 €
  • Kategori 1 Premium / Gold: 88 € - 120 €
  • VIP ve ağırlama paketleri: 250 €+

Monaco-Toulouse Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Monaco-Toulouse form durumu

Monaco bu maça müthiş bir form grafiğiyle geliyor; takım, tüm kulvarlardaki son beş maçının tamamını kazandı. Son sonuçları Ligue 1'de Paris Saint-Germain'e karşı alınan 2-1'lik galibiyet olurken, bunun öncesinde Marsilya'yı da 2-0 mağlup etmişti. Monaco bu beş maçta toplam 10 gol attı ve 4 gol yedi; hem iç hem de Avrupa maçlarında üst üste galibiyet serisini sürdürdü.

Toulouse ise istikrar yakalamakta zorlandı ve son beş maçının yalnızca birini kazandı. Takımın son karşılaşması Ligue 1'de Lille'e karşı 1-0'lık yenilgiyle sonuçlandı, ayrıca sezonun daha önceki bölümünde Lyon'a da 2-0 kaybetti. Toulouse, bu yenilgilerin arasında Brest ile 2-2 berabere kaldı ve bu süreçteki tek galibiyetini sezon öncesi hazırlık maçında Al-Ain'e karşı aldı.

ASM

ASM - Form

GOR
K4-1
OM
K2-0
PSG
K1-2
STR
B1-1
RCL
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5
TFC

TFC - Form

OL
K0-2
B29
B2-2
LIL
K0-1
FCL
B2-2
LEH
K3-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Monaco-Toulouse: Son kafa kafaya maçlar

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma 2-2 sona erdi; Toulouse, 25 Nisan 2026'da Ligue 1'de Monaco'yu konuk etti. Bundan önce Monaco, Ekim 2025'te Stade Louis II'de Toulouse'u 1-0 mağlup etti. İki takım arasındaki son beş maçta Monaco iki galibiyet aldı, Toulouse bir kez kazandı ve iki karşılaşma beraberlikle tamamlandı.

Kafa Kafaya

AS MonacoÇizimToulouse
2
2
1
1. Lig
Toulouse badge
Toulouse
TFC
2
AS Monaco badge
AS Monaco
ASM
2
MS
1. Lig
AS Monaco badge
AS Monaco
ASM
1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
0
MS
1. Lig
Toulouse badge
Toulouse
TFC
1
AS Monaco badge
AS Monaco
ASM
1
MS
1. Lig
AS Monaco badge
AS Monaco
ASM
2
Toulouse badge
Toulouse
TFC
0
MS
1. Lig
AS Monaco badge
AS Monaco
ASM
1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
2
MS
7Attığı Gol5
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı3/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
AS MonacoAS MonacoASM
541083+513
K
B
K
K
K
2
LyonLyonOL
5320102+811
K
B
K
B
K
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
K
B
K
K
B
4
LilleLilleLIL
531184+410
K
K
K
B
K
5
RennesRennesREN
531189-110
K
K
K
K
B
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
K
K
K
B
B
7
AngersAngersSCO
521265+17
K
B
K
K
K
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
K
B
K
K
K
9
Le MansLe MansLEM
51319906
K
B
B
K
B
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
K
K
K
K
K
11
BrestBrestB29
512278-15
K
K
K
B
B
12
LorientLorientFCL
512256-15
K
B
K
K
B
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
K
B
K
B
K
14
NiceNiceNCE
512236-35
K
K
B
K
B
15
LensLensRCL
51139904
K
B
K
K
K
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
K
K
K
K
B
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
K
K
K
K
K
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
K
B
K
B
K
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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