Monaco ile Toulouse, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Monaco'daki Stade Louis II'de karşı karşıya gelecek.

İki takım en son 25 Nisan 2026'daki lig maçında rekabetçi bir 2-2 beraberliğe imza attı. Bundan önce ise Monaco, Ekim 2025'te Stade Louis II'de Toulouse'u sahasında 1-0'lık zorlu bir skorla mağlup etti.

GOAL, Monaco-Toulouse maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınabileceği ve ne kadar olduğu dahil, sizler için derledi.

Monaco-Toulouse Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Monaco-Toulouse maçı, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Monaco'daki Stade Louis II'de başlayacak.

1. Lig - Hafta 6 10 Eki 2026 - 14:45 Stade Louis II, Monaco

Monaco-Toulouse Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

AS Monaco ile Toulouse arasındaki Ligue 1 maçının biletlerini almak için şu temel seçenekleri takip edebilirsiniz:

Resmî AS Monaco Bilet Gişesi: Bilet satın almanın en güvenli ve en doğrudan yolu, AS Monaco'nun resmî bilet satış internet sitesi üzerinden ya da maç gününden önce doğrudan Stade Louis II gişelerinden işlem yapmaktır.

Resmî Toulouse FC Bilet Gişesi: Deplasman takımını destekliyorsanız, deplasman tribünü biletleri genellikle Toulouse FC'nin resmî bilet satış portalı üzerinden dağıtılır.

İkincil bilet platformları: Biletleri doğrudan kulüp üzerinden alamazsanız, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında taraftarların satışa sunduğu yeniden satış biletleri listelenir. Üçüncü taraf pazar yerlerindeki fiyatların satıcılar tarafından belirlendiğini ve resmî satış fiyatının üstünde ya da altında olabileceğini unutmayın.

Ağırlama paketleri: Premium koltuklar, VIP lounge erişimi ve ikram seçenekleri için ağırlama biletleri doğrudan AS Monaco'nun kurumsal bilet satış ekibi aracılığıyla rezerve edilebilir.

Monaco-Toulouse Ligue 1 biletleri ne kadar?

Stade Louis II'deki Monaco-Toulouse Ligue 1 maçının bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve satın alma platformuna göre genel olarak şu aralıklarda değişiyor:

Standart / Genel giriş (Seconde & Pesage): 15 € - 30 €

Kategori 2 (Orta seviye koltuklar): 35 € - 50 €

Kategori 1 (Alt kat / merkezi görüş): 55 € - 85 €

Kategori 1 Premium / Gold: 88 € - 120 €

VIP ve ağırlama paketleri: 250 €+

Monaco-Toulouse Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Monaco-Toulouse form durumu

Monaco bu maça müthiş bir form grafiğiyle geliyor; takım, tüm kulvarlardaki son beş maçının tamamını kazandı. Son sonuçları Ligue 1'de Paris Saint-Germain'e karşı alınan 2-1'lik galibiyet olurken, bunun öncesinde Marsilya'yı da 2-0 mağlup etmişti. Monaco bu beş maçta toplam 10 gol attı ve 4 gol yedi; hem iç hem de Avrupa maçlarında üst üste galibiyet serisini sürdürdü.

Toulouse ise istikrar yakalamakta zorlandı ve son beş maçının yalnızca birini kazandı. Takımın son karşılaşması Ligue 1'de Lille'e karşı 1-0'lık yenilgiyle sonuçlandı, ayrıca sezonun daha önceki bölümünde Lyon'a da 2-0 kaybetti. Toulouse, bu yenilgilerin arasında Brest ile 2-2 berabere kaldı ve bu süreçteki tek galibiyetini sezon öncesi hazırlık maçında Al-Ain'e karşı aldı.

Monaco-Toulouse: Son kafa kafaya maçlar

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma 2-2 sona erdi; Toulouse, 25 Nisan 2026'da Ligue 1'de Monaco'yu konuk etti. Bundan önce Monaco, Ekim 2025'te Stade Louis II'de Toulouse'u 1-0 mağlup etti. İki takım arasındaki son beş maçta Monaco iki galibiyet aldı, Toulouse bir kez kazandı ve iki karşılaşma beraberlikle tamamlandı.