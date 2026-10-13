Monaco, 25 Ekim 2026 Pazar günü Lille'i Monaco'daki Stade Louis II'de ağırlayacak.

İki takım arasında Mayıs 2026'da Stade Louis II'de oynanan son maçı LOSC Lille 1-0 kazandı. Her iki takım da düzenli olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veriyor. Bu nedenle karşılaşma, Fransa'nın en üst düzey liginde sezonun erken dönemindeki kritik maçlardan biri olacak.

Monaco-Lille maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Monaco-Lille Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Monaco-Lille maçı, 25 Ekim 2026 Pazar günü Monaco'daki Stade Louis II'de başlayacak.

1. Lig - Hafta 8 25 Eki 2026 - 10:00 Stade Louis II, Monaco

Monaco-Lille Ligue 1 maçı için bilet nasıl alınır?

Stade Louis II'de oynanacak AS Monaco-LOSC Lille Ligue 1 maçı için bilet satın alabileceğiniz doğrudan satış ve yeniden satış seçenekleri bulunuyor:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

AS Monaco'nun resmî bilet satış sitesi: En güvenilir ve doğrudan seçenek, biletleri AS Monaco'nun resmî internet sitesindeki bilet satış sayfasından almak. Biletler genellikle maçtan birkaç hafta önce genel satışa açılır.

Stade Louis II bilet gişesi: Monaco'da bulunuyorsanız Stade Louis II'deki gişeler, kalan genel giriş biletlerini maç günlerinde veya karşılaşmadan önceki günlerde satar.

2. İkinci el bilet platformları

İlk satıştaki biletler tükenirse StubHub gibi platformlarda satıcıların ikinci el biletleri listelenir. Bu platformlardaki fiyatlar, koltuğun konumuna ve talebe göre değişebilir.

Monaco-Lille Ligue 1 maçının biletleri ne kadar?

Stade Louis II'de oynanacak AS Monaco-LOSC Lille maçının bilet fiyatları, biletin doğrudan kulüpten mi yoksa ikinci el platformlardan mı alındığına ve koltuğun konumuna göre değişiyor:

1. AS Monaco gişesi / resmî satış sitesi

AS Monaco tarafından doğrudan satılan genel giriş biletlerinin resmî fiyatları genellikle 10 ila 89 avro arasında değişiyor:

Aile tribünü / kale arkaları: Yaklaşık 10 ila 15 avro

Kategori 3 ve 4 (üst / yan tribünler): Yaklaşık 22 ila 29 avro

Kategori 1 ve 2 (merkezî ana tribünler / Tribune Honneur): Yaklaşık 40 ila 89 avro

Resmî VIP ağırlama paketleri: Bilet başına yaklaşık 350 avrodan başlıyor.

2. İkinci el bilet platformları

İlk satıştaki biletler tükenirse StubHubgibi ikinci el platformlar, fiyatları talebe göre değişen biletler sunuyor:

Giriş seviyesi / kategori 2 koltuklar (Tribune Secondes): Fiyatlar 50 ila 94 avrodan başlıyor

Kategori 1 / ana tribün (Tribune Honneur / Premières): Fiyatlar 120 ila 170 avro arasında değişiyor

VIP ve ağırlama paketi yeniden satışları: Fiyatlar 350 ila 1.300 avro ve üzeri düzeyinde

Monaco-Lille Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey

Monaco ve Lille'in form durumu

Monaco, tüm kulvarlardaki son beş maçında dört galibiyet ve bir beraberlik alarak bu karşılaşmaya iyi bir form grafiğiyle çıkıyor. Son maçında Ligue 1'de Lens'i 2-1 yendi; öncesinde ise Strasbourg deplasmanında 1-1 berabere kaldı. Bu süreçte Paris Saint-Germain ve Marseille karşısında alınan galibiyetler, Luis'in takımının üstesinden geldiği rakiplerin düzeyini gösteriyor. Monaco, söz konusu beş maçta 10 gol atıp üç gol yedi. Bu istatistik, takımın hem hücum üretkenliğini hem de savunmadaki sağlamlığını yansıtıyor.

Lille, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçında Nice'e 2-1 kaybetti; öncesinde ligde Troyes'u 2-0 yendi. Bu süreçte Paris Saint-Germain ile 2-2 berabere kalıp Toulouse deplasmanında 1-0 kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde Real Betis'e karşı alınan 3-2'lik yenilgi ise bir gerileme oldu. Lille, bu beş karşılaşmada sekiz gol atıp sekiz gol yedi.

Monaco-Lille: Son karşılaşmalar

İki kulüp arasında Mayıs 2026'da Stade Louis II'de oynanan son maçı Lille 1-0 kazandı. Bu sonuç, aynı stada yapılacak yeni deplasman öncesinde Ancelotti'nin takımına moral verecek. İki takım arasındaki son beş maçın üçünü Lille, birini Monaco kazandı; bir maç ise berabere bitti. Lille, kazananın çıktığı son dört karşılaşmanın üçünü kazanarak yakın dönemde bu eşleşmede üstünlük kurdu.