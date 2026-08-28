24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
1. Lig
team-logoAS Monaco
Stade Louis II, Monaco
team-logoLens
Book Monaco vs Lens Tickets
GOAL-e
Yardımcı:

Monaco - Lens maç bileti nasıl alınır: Ligue 1 fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
AS Monaco
Lens
1. Lig

Monaco, Ligue 1'de Lens ile karşılaşıyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Monaco, 19 Eylül 2026 Cumartesi günü Monako'daki Stade Louis II'de Lens ile karşı karşıya gelecek.

Şubat 2026'daki önceki bol gollü ve nefes kesen karşılaşmalarında Monaco, Stade Bollaert-Delelis'te Lens'i deplasmanda 3-2'lik dramatik bir galibiyetle geçmişti. Her iki kadro da çok sayıda hücum yeteneğine sahip ve bu da, Lens'in deplasmanda rövanşı almak istemesiyle birlikte, sert bir mücadele vaat ediyor.  

GOAL, Monaco - Lens maçı için biletleri nasıl alabileceğinize, nereden satın alabileceğinize ve ne kadar tuttuklarına dair bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Monaco - Lens Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Monaco - Lens maçı, Monako'daki Stade Louis II'de oynanacak ve bu Ligue 1 karşılaşmasının başlama saati şöyle:

crest
1. Lig - Hafta 5
Stade Louis II, Monaco

Monaco - Lens Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

Stade Louis II'deki AS Monaco - RC Lens Ligue 1 maçı için biletler, kulüplerin resmi kanalları veya yetkili ikincil bilet pazarları üzerinden satın alınabilir:

  • AS Monaco Resmi Bilet Satış Sitesi: Bilet satın almak için ilk ve en güvenli yer, doğrudan AS Monaco'nun resmi çevrim içi bilet satış mağazasıdır.
  • Stade Louis II Gişesi: Biletler genellikle maç günlerinde, müsaitlik durumuna bağlı olarak, Monako'daki stat gişesinde satışta olur.
  • İkincil Pazar Yerleri ve Toplayıcı Platformlar: Resmi kontenjan tükenirse, StubHub gibi bilet yeniden satış platformlarında bilet bulunabilir.

Monaco - Lens Ligue 1 biletleri ne kadar?

Stade Louis II'deki AS Monaco - RC Lens Ligue 1 maçı için bilet fiyatları, tribün seçimine ve satın alma platformuna göre değişiklik gösterir:

  • Resmi kulüp biletleri (liste fiyatı): Resmi AS Monaco bilet platformundan veya stat gişesinden doğrudan alınan standart maç biletleri, kale arkası koltuklar (Populaires/Secondes) için genellikle 15 € ile 25 € civarından başlar ve orta yan tribün koltuklarında (Premières/Honneur) 35 € ile 80 €+ arasında değişir.
  • İkincil yeniden satış pazarları: StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar şu anda giriş seviyesi kategori koltuklar için yaklaşık 48 € ile 50 € seviyesinden başlıyor; ortalama oturma seçenekleri ise yaklaşık 110 € ile 115 € civarında satılıyor.
  • VIP ve hospitality paketleri: Premium ve hospitality deneyimleri kişi başı yaklaşık 110 € ile 130 € seviyesinden başlıyor.

Monaco - Lens Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Monaco - Lens form durumu

Monaco, tüm kulvarlardaki son beş maçının üçünü kazandı. Son olarak 27 Ağustos'ta Konferans Ligi elemelerinde Gornik Zabrze'yi 4-1 mağlup ettiler ve 23 Ağustos'ta da Ligue 1'de Le Havre'ı 1-0 yendiler. Bu süreçteki tek yenilgileri, sezon öncesi hazırlık maçında Coventry City karşısında 2-0'lık skorla geldi. Monaco bu beş maçta 10 gol atarken 7 gol yedi.

Lens de son beş maçının üçünü kazandı, iki kez mağlup oldu. Son sonuçları, 22 Ağustos'ta Ligue 1'de Auxerre karşısında alınan 5-2'lik galibiyetti; 16 Ağustos'ta da Süper Kupa'da Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup ettiler. Daha önce sezon öncesi dönemde Lens, Villarreal'i 3-1 yendi, ancak Sunderland'e karşı alınan yenilgiler ve Famalicao ile golsüz berabere kalmaları hazırlık sürecini sekteye uğrattı. Lens bu beş maçta 9 gol attı ve 5 gol yedi.

ASM

ASM - Form

LEH
K0-1
GOR
K4-1
OM
K2-0
PSG
K1-2
STR
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5
RCL

RCL - Form

AJA
K5-2
STR
K2-1
FCL
K0-1
SLP
K2-3
LEM
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Monaco - Lens: Yakın dönemli ikili rekabet karnesi

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, 21 Şubat 2026'da Ligue 1'de oynandı ve Monaco, Lens deplasmanında 3-2 kazandı. Ondan önce Monaco, Kasım 2025'te Lens'i ağırladı ve Stade Louis II'de 4-1 kaybetti. Kulüpler arasındaki son beş Ligue 1 maçına bakıldığında, iki galibiyet alan Lens daha güçlü bir tabloya sahip; Monaco da iki kez kazandı ve bir maç berabere bitti.

Kafa Kafaya

AS MonacoÇizimLens
2
1
2
1. Lig
Lens badge
Lens
RCL
2
AS Monaco badge
AS Monaco
ASM
3
MS
1. Lig
AS Monaco badge
AS Monaco
ASM
1
Lens badge
Lens
RCL
4
MS
1. Lig
Lens badge
Lens
RCL
4
AS Monaco badge
AS Monaco
ASM
0
MS
1. Lig
AS Monaco badge
AS Monaco
ASM
1
Lens badge
Lens
RCL
1
MS
1. Lig
Lens badge
Lens
RCL
2
AS Monaco badge
AS Monaco
ASM
3
MS
8Attığı Gol13
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı4/5

Monaco - Lens puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AS MonacoAS MonacoASM
541083+513
K
B
K
K
K
2
LyonLyonOL
5320102+811
K
B
K
B
K
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
K
B
K
K
B
4
LilleLilleLIL
531184+410
K
K
K
B
K
5
RennesRennesREN
531189-110
K
K
K
K
B
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
K
K
K
B
B
7
AngersAngersSCO
521265+17
K
B
K
K
K
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
K
B
K
K
K
9
Le MansLe MansLEM
51319906
K
B
B
K
B
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
K
K
K
K
K
11
BrestBrestB29
512278-15
K
K
K
B
B
12
LorientLorientFCL
512256-15
K
B
K
K
B
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
K
B
K
B
K
14
NiceNiceNCE
512236-35
K
K
B
K
B
15
LensLensRCL
51139904
K
B
K
K
K
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
K
K
K
K
B
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
K
K
K
K
K
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
K
B
K
B
K
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin