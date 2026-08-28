Monaco, 19 Eylül 2026 Cumartesi günü Monako'daki Stade Louis II'de Lens ile karşı karşıya gelecek.

Şubat 2026'daki önceki bol gollü ve nefes kesen karşılaşmalarında Monaco, Stade Bollaert-Delelis'te Lens'i deplasmanda 3-2'lik dramatik bir galibiyetle geçmişti. Her iki kadro da çok sayıda hücum yeteneğine sahip ve bu da, Lens'in deplasmanda rövanşı almak istemesiyle birlikte, sert bir mücadele vaat ediyor.

GOAL, Monaco - Lens maçı için biletleri nasıl alabileceğinize, nereden satın alabileceğinize ve ne kadar tuttuklarına dair bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Monaco - Lens Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Monaco - Lens maçı, Monako'daki Stade Louis II'de oynanacak ve bu Ligue 1 karşılaşmasının başlama saati şöyle:

1. Lig - Hafta 5 18 Eyl 2026 - 14:45 Stade Louis II, Monaco

Monaco - Lens Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

Stade Louis II'deki AS Monaco - RC Lens Ligue 1 maçı için biletler, kulüplerin resmi kanalları veya yetkili ikincil bilet pazarları üzerinden satın alınabilir:

AS Monaco Resmi Bilet Satış Sitesi: Bilet satın almak için ilk ve en güvenli yer, doğrudan AS Monaco'nun resmi çevrim içi bilet satış mağazasıdır.

Stade Louis II Gişesi: Biletler genellikle maç günlerinde, müsaitlik durumuna bağlı olarak, Monako'daki stat gişesinde satışta olur.

İkincil Pazar Yerleri ve Toplayıcı Platformlar: Resmi kontenjan tükenirse, StubHub gibi bilet yeniden satış platformlarında bilet bulunabilir.

Monaco - Lens Ligue 1 biletleri ne kadar?

Stade Louis II'deki AS Monaco - RC Lens Ligue 1 maçı için bilet fiyatları, tribün seçimine ve satın alma platformuna göre değişiklik gösterir:

Resmi kulüp biletleri (liste fiyatı): Resmi AS Monaco bilet platformundan veya stat gişesinden doğrudan alınan standart maç biletleri, kale arkası koltuklar (Populaires/Secondes) için genellikle 15 € ile 25 € civarından başlar ve orta yan tribün koltuklarında (Premières/Honneur) 35 € ile 80 €+ arasında değişir.

İkincil yeniden satış pazarları: StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar şu anda giriş seviyesi kategori koltuklar için yaklaşık 48 € ile 50 € seviyesinden başlıyor; ortalama oturma seçenekleri ise yaklaşık 110 € ile 115 € civarında satılıyor.

VIP ve hospitality paketleri: Premium ve hospitality deneyimleri kişi başı yaklaşık 110 € ile 130 € seviyesinden başlıyor.

Monaco - Lens Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Monaco - Lens form durumu

Monaco, tüm kulvarlardaki son beş maçının üçünü kazandı. Son olarak 27 Ağustos'ta Konferans Ligi elemelerinde Gornik Zabrze'yi 4-1 mağlup ettiler ve 23 Ağustos'ta da Ligue 1'de Le Havre'ı 1-0 yendiler. Bu süreçteki tek yenilgileri, sezon öncesi hazırlık maçında Coventry City karşısında 2-0'lık skorla geldi. Monaco bu beş maçta 10 gol atarken 7 gol yedi.

Lens de son beş maçının üçünü kazandı, iki kez mağlup oldu. Son sonuçları, 22 Ağustos'ta Ligue 1'de Auxerre karşısında alınan 5-2'lik galibiyetti; 16 Ağustos'ta da Süper Kupa'da Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup ettiler. Daha önce sezon öncesi dönemde Lens, Villarreal'i 3-1 yendi, ancak Sunderland'e karşı alınan yenilgiler ve Famalicao ile golsüz berabere kalmaları hazırlık sürecini sekteye uğrattı. Lens bu beş maçta 9 gol attı ve 5 gol yedi.

Monaco - Lens: Yakın dönemli ikili rekabet karnesi

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, 21 Şubat 2026'da Ligue 1'de oynandı ve Monaco, Lens deplasmanında 3-2 kazandı. Ondan önce Monaco, Kasım 2025'te Lens'i ağırladı ve Stade Louis II'de 4-1 kaybetti. Kulüpler arasındaki son beş Ligue 1 maçına bakıldığında, iki galibiyet alan Lens daha güçlü bir tabloya sahip; Monaco da iki kez kazandı ve bir maç berabere bitti.