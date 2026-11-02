Monaco, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Auxerre’i Monaco’daki Stade Louis II’de ağırlayacak.

İki takımın Nisan 2026’da Stade Louis II’de oynadığı son karşılaşma, çekişmeli bir mücadelenin ardından 2-2 berabere bitmişti. Monaco, 2025-26 sezonunun daha önceki bölümünde Fransa Kupası’nda Auxerre’i deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.

Monaco-Auxerre maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Monaco-Auxerre Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Monaco-Auxerre maçı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Monaco’daki Stade Louis II’de başlayacak.

1. Lig - Hafta 11 21 Kas 2026 - 14:45 Stade Louis II, Monaco

Monaco-Auxerre Ligue 1 maçı için bilet nasıl alınır?

Monaco-Auxerre Ligue 1 maçı için bilet alabileceğiniz başlıca seçenekler şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satış kanalı: Özellikle genel giriş veya ev sahibi taraftar tribünleri için bilet arıyorsanız en doğrudan ve güvenilir seçenek, AS Monaco’nun resmî bilet satış portalından satın almaktır.

Özellikle genel giriş veya ev sahibi taraftar tribünleri için bilet arıyorsanız en doğrudan ve güvenilir seçenek, AS Monaco’nun resmî bilet satış portalından satın almaktır. Stadyum gişesi: Biletler, stok durumuna bağlı olarak zaman zaman maç gününden önce Stade Louis II gişelerinden de satın alınabilir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Ligue 1 maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Monaco-Auxerre Ligue 1 maçının biletleri ne kadar?

AS Monaco ile AJ Auxerre arasında Stade Louis II’de oynanacak Ligue 1 maçının bilet fiyatları, satış kanalına ve koltuk kategorisine göre değişiyor.

1. Kulübün resmî satış kanalları

Standart genel giriş / kale arkası koltukları: Temel taraftar tribünlerinde fiyatlar genellikle yaklaşık 40 ila 45 avrodan başlıyor.

Temel taraftar tribünlerinde fiyatlar genellikle yaklaşık başlıyor. Yan tribün / Seconde Tiers: Sahaya daha geniş bir açıdan bakma imkânı sunan orta kategorideki koltukların fiyatları genellikle 60 ila 90 avro arasında değişiyor.

Sahaya daha geniş bir açıdan bakma imkânı sunan orta kategorideki koltukların fiyatları genellikle arasında değişiyor. Premieres ve premium kategoriler: Alt ve üst tribünlerdeki premium koltukların fiyatları 100 ila 130 avro arasında değişiyor.

Alt ve üst tribünlerdeki premium koltukların fiyatları arasında değişiyor. VIP ve Honneurs ağırlama seçenekleri: Lüks ağırlama paketleri ve üst kategorideki kapalı tribün koltuklarının fiyatları genellikle 500 avro ve üzerindeki tutarlardan başlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil platformlarda bilet fiyatları piyasa talebine göre belirleniyor:

Kale arkası / üst kat yeniden satış biletleri: Fiyatlar yaklaşık 50 ila 55 avrodan (yaklaşık 55 ila 60 dolar) başlıyor.

Fiyatlar yaklaşık (yaklaşık 55 ila 60 dolar) başlıyor. Standart Seconde bölümleri: Yan tribünlerdeki standart koltukların fiyatı genellikle ortalama 80 ila 90 avro arasında.

Yan tribünlerdeki standart koltukların fiyatı genellikle ortalama arasında. Yan tribün ve Premieres yeniden satış biletleri: VIP olmayan premium koltukların ikincil piyasadaki fiyatları genellikle 105 ila 120 avro arasında değişiyor.

VIP olmayan premium koltukların ikincil piyasadaki fiyatları genellikle arasında değişiyor. VIP ağırlama paketlerinin yeniden satışı: Ağırlama paketlerinin bilet fiyatları, arz ve talebe bağlı olarak 500 avroyu aşabiliyor.

Monaco-Auxerre Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey

Monaco ve Auxerre’in form durumu

Monaco, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın ikisini kazandı, birinde berabere kaldı ve ikisini kaybetti. Son maçında Ligue 1’de Lorient’e 1-0 yenildi, ancak ardından Konferans Ligi’nde CSKA Sofia’yı deplasmanda 1-2 mağlup etti. Bu serinin önceki maçlarında Toulouse ile 2-2 berabere kaldı ve Lens’i 2-1 yendi. Monaco, bu beş maçta sekiz gol atıp dört gol yedi.

Auxerre, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta üç galibiyet aldı, bir kez kaybetti ve bir galibiyet daha elde etti. Son maçında Ligue 1’de Le Havre’ı deplasmanda 1-3 yendi. Bundan önce Rennes’e 4-1 gibi farklı bir skorla yenildi, ancak Clermont Foot, Brest ve Nice karşısında aldığı galibiyetlerle toparlandı. Auxerre, bu beş maçlık dönemde on bir gol atıp dokuz gol yedi.

Monaco-Auxerre: Son karşılaşmalar

Monaco ile Auxerre’in son karşılaşması, Nisan 2026’da Stade Louis II’de oynanan Ligue 1 maçında 2-2 sona erdi. İki takım arasındaki son beş maçta Monaco üç kez kazandı, bir maç berabere bitti ve bir sonuç Auxerre lehine oldu. Monaco, Şubat 2025’te evinde 4-2 kazandı; Aralık 2025’te Fransa Kupası’nda Auxerre’i deplasmanda 1-2, Eylül 2025’te ise Ligue 1’de deplasmanda 1-2 yendi. Auxerre’in bu serideki tek galibiyeti, Eylül 2024’te evinde aldığı ve Monaco’nun kazandığı 0-3’lük yenilgide geldi.