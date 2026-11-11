Monaco, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Angers'ı Monaco'daki Stade Louis II'de ağırlayacak.

Monaco ile Angers arasında Ligue 1'de rekabetçi bir geçmiş var. İki takımın ligdeki son karşılaşması Şubat 2026'da oynandı ve Monaco, Stade Louis II'de rahat bir 2-0 galibiyet aldı. Tüm kulvarlarda oynadıkları son beş maçta Monaco üç galibiyetle üstünlük kurarken Angers bir kez kazandı, bir maç da berabere bitti.

Monaco-Angers maçının biletlerini nereden ve ne kadara alabileceğiniz dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatsın.

Monaco-Angers Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Monaco-Angers maçı Monaco'daki Stade Louis II'de başlayacak. Karşılaşmanın resmî yayın bilgileri şu anda mevcut değil.

1. Lig - Hafta 13 5 Ara 2026 - 14:45 Stade Louis II, Monaco

Monaco-Angers Ligue 1 maçının biletleri nasıl alınır?

Monaco-Angers Ligue 1 maçına bilet almak için mevcut seçenekler ve yöntemler şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

AS Monaco'nun resmî internet sitesi: Standart biletleri doğrudan satın almak için başlıca ve en güvenilir kaynak, Stade Louis II'deki farklı oturma kategorilerini seçebileceğiniz AS Monaco'nun resmî bilet satış platformudur.

Standart biletleri doğrudan satın almak için başlıca ve en güvenilir kaynak, Stade Louis II'deki farklı oturma kategorilerini seçebileceğiniz AS Monaco'nun resmî bilet satış platformudur. Angers SCO'nun resmî kanalları: Deplasman tribününe gidecek taraftarların biletleri genellikle Angers SCO'nun resmî bilet satış platformu üzerinden dağıtılır veya doğrudan taraftar gruplarına tahsis edilir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satışa sunulan biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Ligue 1 maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Monaco-Angers Ligue 1 maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Monaco-Angers Ligue 1 maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Standart kategori biletleri: Yaklaşık 35 ila 50 avrodan başlayan fiyatlarla.

Yaklaşık başlayan fiyatlarla. Orta kategori ve sahanın uzun kenarındaki koltuklar: Genellikle 60 ila 100 avro arasında.

Genellikle arasında. Ağırlama ve VIP paketleri: Fiyatlar 150 avrodan başlayabilir.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk elden satışa sunduğu biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformları, biletleri piyasadaki talebe göre şu fiyatlardan listeliyor:

Kale arkası ve üst tribün seçenekleri: Yaklaşık 48 ila 58 avrodan başlayan fiyatlarla.

Yaklaşık başlayan fiyatlarla. Genel giriş ve orta kategori koltuklar: Sıklıkla 65 ila 120 avro arasında listeleniyor.

Sıklıkla arasında listeleniyor. Üst düzey yeniden satış biletleri ve VIP bölümleri: Fiyatlar 140 avrodan 400 avronun üzerine çıkabiliyor.

Monaco-Angers Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey

Monaco ve Angers'ın form durumu

Monaco, son beş Ligue 1 maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında 1 Kasım'da Paris FC'ye 3-1 yenildi. Bundan önce Lille ile 1-1 berabere kaldı. Bu süreçte ligdeki tek galibiyetini Lorient karşısında 1-0'lık sonuçla elde etti. Ayrıca Avrupa'da Freiburg'u Konferans Ligi'nde 3-0 yendi ve CSKA Sofia deplasmanında 1-2'lik galibiyet aldı.

Angers, son beş Ligue 1 maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında Lyon'a 2-0 yenildi; bu dönemde Brest karşısında 5-1, Marseille karşısında ise 2-5 mağlup oldu. Tek galibiyetini eylül ayında Troyes'ı 2-0 yenerek alırken Lorient ile golsüz berabere kaldığı maçta savunmada bir ölçüde direnç gösterdi.

Monaco-Angers: Son karşılaşmalar

İki takım en son Şubat 2026'da karşılaştı. Monaco, Stade Louis II'deki Ligue 1 maçında Angers'ı 2-0 yendi. Aralarındaki son beş maçta Monaco üç, Angers ise bir galibiyet aldı; bir karşılaşma berabere bitti. Angers'ın bu süreçteki tek galibiyeti, Kasım 2024'te Stade Louis II'de aldığı 1-0'lık sonuçtu.