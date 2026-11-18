Mjällby, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Helsingborg'daki Olympia Stadion'da Pafos FC'yi ağırlayacak.

Mjällby AIF ile Pafos FC, Avrupa'nın resmî turnuvalarında daha önce karşılaşmadı. Bu nedenle lig aşamasındaki bu maç, iki kulübün ilk buluşması olacak. Kıta sahnesinde heyecan verici yeni sayfalar açan iki kulüpten Mjällby, İsveç kökleriyle, Pafos ise Kıbrıs'ta yükselen varlığıyla önemli dönüm noktaları yaşıyor.

Mjällby-Pafos FC maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Mjällby-Pafos FC Konferans Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Mjällby-Pafos FC maçı, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Helsingborg'daki Olympia Stadion'da oynanacak.

Konferans Ligi - Hafta 5 10 Ara 2026 - 15:00 Olympia Stadion

Mjällby-Pafos FC Konferans Ligi biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Mjällby-Pafos FC Konferans Ligi maçı için mevcut bilet alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Mjällby AIF'nin resmî bilet satış sitesi: Biletleri doğrudan Mjällby AIF'nin resmî çevrim içi bilet satış platformundan (maif.ebiljett.nu) alabilirsiniz. Avrupa maçlarının biletleri genellikle maç tarihi yaklaşırken satışa çıkar ve kulüp üyelerine çoğunlukla öncelikli erişim tanınır.

Biletleri doğrudan Mjällby AIF'nin resmî çevrim içi bilet satış platformundan (maif.ebiljett.nu) alabilirsiniz. Avrupa maçlarının biletleri genellikle maç tarihi yaklaşırken satışa çıkar ve kulüp üyelerine çoğunlukla öncelikli erişim tanınır. Pafos FC'nin resmî bilet satış sistemi: Pafos FC'yi desteklemek için deplasmana gidecekseniz konuk takım tribününün biletleri, doğrudan Pafos FC'nin resmî bilet satış kanalları ve kulüp organizasyonu aracılığıyla dağıtılır.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satışa sunulan biletler çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Konferans Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Mjällby-Pafos FC Konferans Ligi biletleri ne kadar?

Mjällby-Pafos FC Konferans Ligi maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Ev sahibi tribünü / ayakta seyir alanı (Hammock / Hhemmastå): 15-25 €

15-25 € 2. kategori koltuklar (uzun kenar / köşe koltukları): 25-40 €

25-40 € 1. kategori / ana tribündeki premium koltuklar: 40-60 €

40-60 € Deplasman taraftarlarına ayrılan biletler (Pafos FC deplasman tribünü): 15-30 €

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil platformlar biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeler:

Giriş seviyesi / mevcut en düşük fiyat: 50-70 €

50-70 € Standart uzun kenar koltukları: 95-120 €

95-120 € Avantajlı uzun kenar / orta bölüm koltukları: 100-145 €

Mjällby-Pafos FC Konferans Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Mjällby ile Pafos FC'nin form durumu

Mjällby, son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet alarak bu karşılaşmaya geliyor. Son maçında Allsvenskan'da Brommapojkarna ile 0-0 berabere kaldı. Bundan üç gün önce Konferans Ligi'nde Borac Banja Luka'yı 2-0 yenmesi ise Avrupa'da galibiyet alabileceğini gösterdi. Bu süreçte Hammarby'ye de 2-0 yenildi. Beş maçta üç gol atıp dört gol yedi.

Pafos FC, son beş maçında bir galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Kıbrıs Ligi'nde Omonia 29 Maiou'yu 4-2 yendi; bir önceki Konferans Ligi maçında ise FC Twente'ye 3-1 mağlup oldu. Bu beş maçın üçü beraberlikle sonuçlandı. Pafos FC bu dönemde sekiz gol atıp altı gol yedi.

Mjällby-Pafos FC: Önceki karşılaşmalar

Mevcut verilerde Mjällby ile Pafos FC arasında daha önce oynanmış bir maç bulunmuyor. Bu karşılaşma, iki kulübün ilk buluşması olacak.