Millwall-Sheffield United maçına bilet nasıl alınır? Championship bilet fiyatları, maç bilgileri ve son dakika satışları

Millwall, 8 Aralık 2026 Salı günü Londra’daki The Den’de Sheffield United’ı ağırlayacak.

Millwall’ın The Den’de Sheffield United karşısında aldığı son olumlu sonuç, iki takımın Ocak 2026’da oynadığı ve büyük çekişmeye sahne olan Championship maçındaki 1-1’lik beraberlikti. Daha geriye bakıldığında Millwall, Şubat 2023’te The Den’de aldığı zorlu 3-2’lik galibiyetle South Yorkshire ekibini kendi sahasında zorlayabildiğini göstermişti.

Millwall-Sheffield United maçına nereden bilet alabileceğiniz ve biletlerin ne kadar olduğu dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Millwall-Sheffield United Championship maçı ne zaman başlayacak?

Millwall-Sheffield United maçı, 8 Desember 2026 Salı günü Londra’daki The Den’de oynanacak.

Championship - Hafta 20 8 Ara 2026 - 14:45 The Den

Millwall-Sheffield United Championship maçına bilet nasıl alınır?

Millwall-Sheffield United Championship maçına bilet almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulübün resmî kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: İç saha biletlerini doğrudan Millwall FC’nin resmî bilet gişesinden veya kulübün resmî çevrim içi bilet satış portalından almak, geçerli bilet edinmenin en güvenli ve doğrudan yoludur.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Championship maçlarının biletlerini alıp satmasına olanak tanır.

Millwall-Sheffield United Championship maçının biletleri ne kadar?

Millwall-Sheffield United Championship maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları

Standart yetişkin bileti: Genellikle 27 ila 45 sterlin arasında.

Genellikle arasında. İndirimli ve çocuk biletleri: Genellikle 15 ila 25 sterlin arasında.

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün ilk satış kanallarındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirlenir:

En düşük fiyatlı ikinci el biletler: Yaklaşık 40 sterlinden başlar.

Yaklaşık başlar. Orta ve üst fiyat grubundaki ikinci el koltuklar: Genellikle ortalama 65 ila 95 sterlin civarındadır.

Genellikle ortalama civarındadır. Premium veya VIP ağırlama paketleri: Fiyatları 249 sterlinin üzerine çıkar.

Millwall-Sheffield United Championship maçı: Bilmeniz gereken her şey

Millwall ve Sheffield United’ın form durumu

Millwall, Championship’teki son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi alarak bu karşılaşmaya çıkıyor. Son maçında West Bromwich Albion’a 3-0 yenilen ekip, daha önce de Birmingham City’ye 3-0 mağlup olmuştu. Millwall’ın bu süreçteki tek galibiyeti Derby County karşısında aldığı 4-1’lik sonuçtu. Beş maçta sekiz gol atıp on gol yemesi, takımın hem hücumda hem savunmada istikrarsız olduğunu gösteriyor.

Sheffield United ise Championship’teki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son karşılaşmasında Charlton Athletic’e 2-1 yenildi; öncesinde Preston North End’i deplasmanda 2-3, Wrexham’ı da 1-0 mağlup etmişti. Bu beş maçta beş gol atıp beş gol yiyen Sheffield United’ın Wrexham karşısında gol yememesi, Wilder’ın kurmaya çalıştığı savunma düzeninin dikkat çeken bir işaretiydi.

Millwall-Sheffield United: Son karşılaşmalar

İki takımın son karşılaşması, Ocak 2026’da The Den’de oynanan Championship maçında 1-1 sona erdi. Aralarındaki son beş maçın üçünü Sheffield United kazanırken Millwall bu dönemde bir galibiyet ve bir beraberlik aldı. Sheffield United, Millwall ile Nisan ve Ağustos 2025’te oynadığı üst üste iki maçı kazandı. Millwall ise Şubat 2023’te The Den’deki karşılaşmadan 3-2 galip ayrılmıştı.