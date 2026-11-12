Middlesbrough-Derby County maçı biletleri nasıl alınır? Championship bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Middlesbrough, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Derby County'yi Middlesbrough'daki Riverside Stadyumu'nda ağırlayacak.

İki takım arasındaki son resmi karşılaşma Ocak 2026'da oynandı. Derby County, Championship'teki bu maçı evinde 1-0 kazandı. Tüm kulvarlarda oynanan son beş karşılaşmada Derby County üç, Middlesbrough ise iki galibiyet aldı.

Middlesbrough-Derby County maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve bilet fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatsın.

Middlesbrough-Derby County Championship maçı ne zaman başlayacak?

Middlesbrough-Derby County maçı, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Middlesbrough'daki Riverside Stadyumu'nda oynanacak.

Championship - Hafta 19 5 Ara 2026 - 07:30 Riverside Stadium

Middlesbrough-Derby County Championship maçının biletleri nasıl alınır?

Middlesbrough-Derby County Championship maçı için bilet almak üzere şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmi satış kanalları

Resmi bilet satışı: Standart ev sahibi ve deplasman tribünü biletlerini Middlesbrough FC'nin resmi bilet satış portalından veya Derby County'nin bilet gişesinden doğrudan satın alabilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmi satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Championship maçlarının biletlerini alıp satmasına imkân tanır.

Middlesbrough-Derby County Championship maçının biletleri ne kadar?

Middlesbrough-Derby County Championship maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmi satış kanalları

Yetişkin biletleri: Fiyatlar 31,50 £ ile 40,50 £ arasında değişiyor.

Fiyatlar arasında değişiyor. İndirimli biletler: Fiyatlar 24,50 £ ile 33,50 £ arasında değişiyor.

Fiyatlar arasında değişiyor. Genç biletleri: Fiyatlar 13,50 £ ile 23,50 £ arasında değişiyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmi satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirleniyor:

Genel giriş: Fiyatlar genellikle yaklaşık 65 £ ile 85 £ ve üzeri seviyelerden başlıyor.

Fiyatlar genellikle yaklaşık seviyelerden başlıyor. Premium veya uzun kenar: Fiyatlar 95 £ ile 120 £ ve üzeri arasında değişiyor.

Middlesbrough-Derby County Championship maçı: Bilmeniz gereken her şey

Middlesbrough ve Derby County'nin form durumu

Middlesbrough, son beş Championship maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında Wrexham'a 2-0 kaybederek Bolton Wanderers deplasmanındaki 1-5'lik galibiyeti ve Charlton Athletic karşısındaki 3-0'lık galibiyeti de içeren güçlü serisini noktaladı. Hellberg'in ekibi, bu beş maçta 13 gol atıp beş gol yiyerek söz konusu dönemdeki hücum gücünü ortaya koydu.

Derby County, son beş Championship maçında dört yenilgi ve bir beraberlik aldı. Son maçında Norwich City'ye 0-4 kaybetti; aynı dönemde hem Millwall hem de Queens Park Rangers karşısında 4-1'lik yenilgiler yaşadı. Derby, tek puanını Sheffield United ile 1-1 berabere kalarak aldı. Bu beş maçta yalnızca iki gol atarken 11 gol yedi.

Middlesbrough-Derby County: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Ocak 2026'da karşılaştı ve Derby County, Championship'teki maçı evinde 1-0 kazandı. Son beş karşılaşmada Derby üç, Middlesbrough ise iki galibiyet aldı. Middlesbrough'un galibiyetleri kendi sahasında geldi; bunlar arasında Kasım 2025'teki 2-1'lik galibiyet ve Mart 2025'teki 1-0'lık sonuç da yer alıyor. Bu karşılaşmalar arasında farklı skorla biten tek maç ise Middlesbrough'un Şubat 2022'de evinde aldığı 4-1'lik galibiyet.