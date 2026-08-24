Marsilya - Paris FC maçının biletleri nasıl alınır: Ligue 1 fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Marseille, 6 Eylül 2026 Pazar günü Marsilya’daki Stade Orange Velodrome’da Paris FC’yi konuk edecek.

Sezonun başındaki bu karşılaşma öncesinde Marseille, lig sezonuna RC Strasbourg Alsace karşısında sahasında aldığı etkileyici 4-0’lık galibiyetle başladı. Paris FC ise açılış haftasında deplasmanda ES Troyes AC ile 0-0 berabere kaldıktan sonra bu maça ivme yakalama hedefiyle çıkıyor.

GOAL, Marseille - Paris FC maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınabileceği ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil, sizler için derledi.

Marseille - Paris FC Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Marseille ile Paris FC, Stade Orange Velodrome’da karşı karşıya gelecek ve maçın başlama saati yukarıda listelenen saat olacak.

1. Lig - Hafta 3 6 Eyl 2026 - 14:45 Stade Orange Velodrome

Marseille - Paris FC Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

Stade Orange Vélodrome’daki Marseille - Paris FC maçı için bilet almak adına şu seçenekleri takip edebilirsiniz:

Resmi OM Bilet Portalı: Genel satış, ağırlama paketleri veya doğrulanmış üye bilet yeniden satışları için doğrudan Olympique de Marseille’in ana bilet platformuna ( billetterie.om.fr ) gidin.

Yetkili seyahat ve bilet satıcıları: StubHub gibi yetkili ana iş ortakları veya bilet platformları, biletlerin doğrudan telefonunuza e-bilet olarak teslim edildiği garantili erişim sunuyor.

Maç günü gişesi: Biletler önceden tükenmezse, son dakika biletleri maç günü Stade Vélodrome gişelerinden satın alınabilir.

Marseille - Paris FC Ligue 1 biletleri ne kadar?

Stade Orange Vélodrome’daki Marseille - Paris FC maçı için bilet fiyatları genellikle oturma alanına ve platforma göre değişiklik gösteriyor:

Başlangıç / Ekonomik koltuklar (Virages / Üst katlar): Standart giriş biletleri genellikle £35 - £50 civarından başlıyor.

Orta kategori koltuklar (Lateral / Merkezi tribünler): Ana tribün koltukları genel olarak £60 - £100 aralığında değişiyor.

İkincil pazar ve yeniden satış seçenekleri: StubHub gibi ikincil bilet platformlarında şu anda giriş seviyesi biletler yaklaşık £50 ’den başlıyor ve premium yanal görüş noktaları için £135+ seviyesine kadar çıkıyor.

Marseille - Paris FC Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Marseille - Paris FC form durumu

Marseille bu maça tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta aldığı üç galibiyetle geliyor. Takımın son karşılaşması, 21 Ağustos’ta Ligue 1’de Strasbourg’u 4-0 mağlup ettiği mücadeleydi ve bu sonuç, söz konusu süreçteki tek resmi maç sonucu oldu. Bundan önce hazırlık döneminde Athletic Bilbao’yu 3-1, Al-Shahaniya’yı ise 3-0 yendi, ancak Atletico Madrid’e 2-1 kaybetti. Bu beş maçlık periyotta Marseille 13 gol atarken kalesinde dört gol gördü.

Paris FC’nin son beş sonucu ise farklı bir tablo ortaya koyuyor. Takımın son maçı, 22 Ağustos’ta Ligue 1’de Troyes ile 0-0 berabere bitti. Bundan önce hazırlık döneminde VfB Stuttgart ve Como ile oynadığı iki maç da 2-2 sona erdi, Mainz 05’e 4-0 ve Angers’a 3-2 gibi ağır mağlubiyetler aldı. Paris FC, bu beş maçlık süreçte galibiyet alamazken dört gol attı ve dokuz gol yedi.

Marseille - Paris FC: Son karşılaşmalar

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma, 31 Ocak 2026’da Ligue 1’de oynandı. Paris FC’nin ev sahipliği yaptığı maç 2-2 sona erdi. Bundan önce Marseille, Ağustos 2025’te yine Ligue 1’de Paris FC’yi Velodrome’da 5-2 mağlup etti. Kayda geçen iki karşılaşmada Marseille, Paris FC’nin hiç galibiyeti olmamasına karşılık bir galibiyetle daha iyi istatistiğe sahip ve toplam gol sayısında rakibine karşı 7-4 üstün durumda.

Marseille - Paris FC puan durumu

Ligue 1’de Marseille şu anda ilk sırada yer alırken, Paris FC sekizinci basamakta bulunuyor.