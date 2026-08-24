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Marsilya - Paris FC maçının biletleri nasıl alınır: Ligue 1 fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Marseille
Paris FC
1. Lig

Marsilya, Ligue 1'de Paris FC ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Marseille, 6 Eylül 2026 Pazar günü Marsilya’daki Stade Orange Velodrome’da Paris FC’yi konuk edecek.

Sezonun başındaki bu karşılaşma öncesinde Marseille, lig sezonuna RC Strasbourg Alsace karşısında sahasında aldığı etkileyici 4-0’lık galibiyetle başladı. Paris FC ise açılış haftasında deplasmanda ES Troyes AC ile 0-0 berabere kaldıktan sonra bu maça ivme yakalama hedefiyle çıkıyor.

GOAL, Marseille - Paris FC maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınabileceği ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil, sizler için derledi.

Marseille - Paris FC Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Marseille ile Paris FC, Stade Orange Velodrome’da karşı karşıya gelecek ve maçın başlama saati yukarıda listelenen saat olacak.

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1. Lig - Hafta 3
Stade Orange Velodrome

Marseille - Paris FC Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

Stade Orange Vélodrome’daki Marseille - Paris FC maçı için bilet almak adına şu seçenekleri takip edebilirsiniz:

  • Resmi OM Bilet Portalı: Genel satış, ağırlama paketleri veya doğrulanmış üye bilet yeniden satışları için doğrudan Olympique de Marseille’in ana bilet platformuna (billetterie.om.fr) gidin.
  • Yetkili seyahat ve bilet satıcıları:StubHub gibi yetkili ana iş ortakları veya bilet platformları, biletlerin doğrudan telefonunuza e-bilet olarak teslim edildiği garantili erişim sunuyor.
  • Maç günü gişesi: Biletler önceden tükenmezse, son dakika biletleri maç günü Stade Vélodrome gişelerinden satın alınabilir.

Marseille - Paris FC Ligue 1 biletleri ne kadar?

Stade Orange Vélodrome’daki Marseille - Paris FC maçı için bilet fiyatları genellikle oturma alanına ve platforma göre değişiklik gösteriyor:

  • Başlangıç / Ekonomik koltuklar (Virages / Üst katlar): Standart giriş biletleri genellikle £35 - £50 civarından başlıyor.  
  • Orta kategori koltuklar (Lateral / Merkezi tribünler): Ana tribün koltukları genel olarak £60 - £100 aralığında değişiyor.  
  • İkincil pazar ve yeniden satış seçenekleri:StubHub gibi ikincil bilet platformlarında şu anda giriş seviyesi biletler yaklaşık £50’den başlıyor ve premium yanal görüş noktaları için £135+ seviyesine kadar çıkıyor.  

Marseille - Paris FC Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Marseille - Paris FC form durumu

Marseille bu maça tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta aldığı üç galibiyetle geliyor. Takımın son karşılaşması, 21 Ağustos’ta Ligue 1’de Strasbourg’u 4-0 mağlup ettiği mücadeleydi ve bu sonuç, söz konusu süreçteki tek resmi maç sonucu oldu. Bundan önce hazırlık döneminde Athletic Bilbao’yu 3-1, Al-Shahaniya’yı ise 3-0 yendi, ancak Atletico Madrid’e 2-1 kaybetti. Bu beş maçlık periyotta Marseille 13 gol atarken kalesinde dört gol gördü.

Paris FC’nin son beş sonucu ise farklı bir tablo ortaya koyuyor. Takımın son maçı, 22 Ağustos’ta Ligue 1’de Troyes ile 0-0 berabere bitti. Bundan önce hazırlık döneminde VfB Stuttgart ve Como ile oynadığı iki maç da 2-2 sona erdi, Mainz 05’e 4-0 ve Angers’a 3-2 gibi ağır mağlubiyetler aldı. Paris FC, bu beş maçlık süreçte galibiyet alamazken dört gol attı ve dokuz gol yedi.

OM

OM - Form

SHA
K3-0
ATH
K3-1
ATM
K1-2
STR
K4-0
ASM
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5
PAR

PAR - Form

VFB
B2-2
M05
K4-0
SCO
K3-2
TRO
B0-0
NCE
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Marseille - Paris FC: Son karşılaşmalar

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma, 31 Ocak 2026’da Ligue 1’de oynandı. Paris FC’nin ev sahipliği yaptığı maç 2-2 sona erdi. Bundan önce Marseille, Ağustos 2025’te yine Ligue 1’de Paris FC’yi Velodrome’da 5-2 mağlup etti. Kayda geçen iki karşılaşmada Marseille, Paris FC’nin hiç galibiyeti olmamasına karşılık bir galibiyetle daha iyi istatistiğe sahip ve toplam gol sayısında rakibine karşı 7-4 üstün durumda.

Kafa Kafaya

MarseilleÇizimParis FC
1
1
0
1. Lig
Paris FC badge
Paris FC
PAR
2
Marseille badge
Marseille
OM
2
MS
1. Lig
Marseille badge
Marseille
OM
5
Paris FC badge
Paris FC
PAR
2
MS
7Attığı Gol4
Maç 2.5 üstü golle bitti2/2
Her iki takım da gol attı2/2

Marseille - Paris FC puan durumu

Ligue 1’de Marseille şu anda ilk sırada yer alırken, Paris FC sekizinci basamakta bulunuyor.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AS MonacoAS MonacoASM
541083+513
K
B
K
K
K
2
LyonLyonOL
5320102+811
K
B
K
B
K
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
K
B
K
K
B
4
LilleLilleLIL
531184+410
K
K
K
B
K
5
RennesRennesREN
531189-110
K
K
K
K
B
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
K
K
K
B
B
7
AngersAngersSCO
521265+17
K
B
K
K
K
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
K
B
K
K
K
9
Le MansLe MansLEM
51319906
K
B
B
K
B
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
K
K
K
K
K
11
BrestBrestB29
512278-15
K
K
K
B
B
12
LorientLorientFCL
512256-15
K
B
K
K
B
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
K
B
K
B
K
14
NiceNiceNCE
512236-35
K
K
B
K
B
15
LensLensRCL
51139904
K
B
K
K
K
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
K
K
K
K
B
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
K
K
K
K
K
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
K
B
K
B
K
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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