24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
1. Lig
team-logoMarseille
Stade Orange Velodrome
team-logoParis FC
Book Marseille vs Paris FC Tickets
GOAL-e
Yardımcı:

Marseille - Paris FC maçının biletleri nasıl alınır: Ligue 1 fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Marseille
Paris FC
1. Lig

Marsilya, Ligue 1'de Paris FC ile karşı karşıya geliyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğiniz burada anlatılıyor

Marseille, 6 Eylül 2026 Pazar günü Marsilya’daki Stade Orange Velodrome’da Paris FC’yi konuk edecek.

Sezonun başındaki bu karşılaşma öncesinde Marseille, lig sezonuna RC Strasbourg Alsace karşısında sahasında aldığı etkileyici 4-0’lık galibiyetle başladı. Paris FC ise ilk hafta maçında deplasmanda ES Troyes AC ile 0-0 berabere kaldıktan sonra bu mücadeleye ivme kazanma hedefiyle çıkıyor.

GOAL, Marseille ile Paris FC arasında oynanacak maçın biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttuğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Marseille - Paris FC Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Marseille ile Paris FC, Stade Orange Velodrome’da karşı karşıya gelecek. Başlama saati ise yukarıda listelenen saat olarak belirlendi.

crest
1. Lig - Hafta 3
Stade Orange Velodrome

Marseille - Paris FC Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

Stade Orange Vélodrome’daki Marseille - Paris FC maçı için bilet almak istiyorsanız, şu seçenekleri takip edebilirsiniz:

  • Resmi OM Bilet Portalı: Genel satış, ağırlama paketleri veya doğrulanmış üye bilet yeniden satışları için doğrudan Olympique de Marseille’in ana bilet satış platformuna gidin (billetterie.om.fr).
  • Yetkili seyahat ve bilet satıcıları:StubHub gibi yetkili ana ortaklar veya biletleme platformları, e-biletlerin doğrudan telefonunuza teslim edildiği garantili bilet erişimi sunuyor.
  • Maç günü gişesi: Eğer biletler önceden tükenmezse, son dakika biletleri maç günü Stade Vélodrome gişelerinden satın alınabilir.

Marseille - Paris FC Ligue 1 biletleri ne kadar?

Stade Orange Vélodrome’daki Marseille - Paris FC maçı için bilet fiyatları, oturma alanına ve platforma göre genel olarak değişiklik gösteriyor:

  • Başlangıç / bütçe koltukları (Virages / üst katlar): Standart giriş biletleri genellikle £35 - £50 civarından başlıyor.
  • Orta seviye koltuklar (yan / orta tribünler): Ana tribün koltukları genel olarak £60 - £100 arasında değişiyor.
  • İkincil pazar ve yeniden satış seçenekleri:StubHub gibi ikincil bilet platformlarında şu anda giriş seviyesi biletler yaklaşık £50’den başlarken, premium yan görüş noktaları için £135+ seviyesine kadar çıkıyor.

Marseille - Paris FC Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Marseille - Paris FC form durumu

Marseille bu maça tüm kulvarlarda oynadığı son beş karşılaşmada aldığı üç galibiyetle geliyor. Takımın son maçı, 21 Ağustos’ta Ligue 1’de Strasbourg karşısında alınan 4-0’lık farklı galibiyetti ve bu sonuç, söz konusu süreçteki tek resmi maç sonucu oldu. Bunun öncesinde hazırlık döneminde Athletic Bilbao’yu 3-1, Al-Shahaniya’yı ise 3-0 mağlup etti, ancak Atletico Madrid’e 2-1 yenildi. Bu beş maçlık süreçte Marseille 13 gol atarken dört gol yedi.

Paris FC’nin son beş sonucu ise farklı bir tablo ortaya koyuyor. Takımın son maçı, 22 Ağustos’ta Ligue 1’de Troyes ile 0-0 berabere bitti. Bunun öncesinde hazırlık döneminde VfB Stuttgart ve Como ile oynadığı iki maç da 2-2 sona erdi, ayrıca Mainz 05’e 4-0 ve Angers’a 3-2’lik ağır yenilgiler yaşadı. Paris FC, bu beş maçlık süreçte galibiyet alamazken dört gol attı ve dokuz gol yedi.

OM

OM - Form

SHA
K3-0
ATH
K3-1
ATM
K1-2
STR
K4-0
ASM
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5
PAR

PAR - Form

VFB
B2-2
M05
K4-0
SCO
K3-2
TRO
B0-0
NCE
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Marseille - Paris FC: Son kafa kafaya maçlar

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma 31 Ocak 2026’da Ligue 1’de oynandı; Paris FC’nin ev sahipliğindeki maç 2-2 sona erdi. Ondan önce Marseille, Ağustos 2025’te yine Ligue 1’de Velodrome’da Paris FC’yi 5-2 mağlup etmişti. Kayıtlara geçen bu iki karşılaşmada Marseille, Paris FC’nin hiç galibiyet alamadığı eşleşmede bir galibiyetle daha üstün durumda. Toplam gol sayısında ise Marseille’in yedi golüne karşılık rakibinin dört golü bulunuyor.

Kafa Kafaya

MarseilleÇizimParis FC
1
1
0
1. Lig
Paris FC badge
Paris FC
PAR
2
Marseille badge
Marseille
OM
2
MS
1. Lig
Marseille badge
Marseille
OM
5
Paris FC badge
Paris FC
PAR
2
MS
7Attığı Gol4
Maç 2.5 üstü golle bitti2/2
Her iki takım da gol attı2/2

Marseille - Paris FC puan durumu

Ligue 1’de Marseille şu anda ilk sırada yer alırken, Paris FC sekizinci basamakta bulunuyor.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AS MonacoAS MonacoASM
541083+513
K
B
K
K
K
2
LyonLyonOL
5320102+811
K
B
K
B
K
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
K
B
K
K
B
4
LilleLilleLIL
531184+410
K
K
K
B
K
5
RennesRennesREN
531189-110
K
K
K
K
B
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
K
K
K
B
B
7
AngersAngersSCO
521265+17
K
B
K
K
K
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
K
B
K
K
K
9
Le MansLe MansLEM
51319906
K
B
B
K
B
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
K
K
K
K
K
11
BrestBrestB29
512278-15
K
K
K
B
B
12
LorientLorientFCL
512256-15
K
B
K
K
B
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
K
B
K
B
K
14
NiceNiceNCE
512236-35
K
K
B
K
B
15
LensLensRCL
51139904
K
B
K
K
K
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
K
K
K
K
B
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
K
K
K
K
K
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
K
B
K
B
K
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin