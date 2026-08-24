Marseille - Paris FC maçının biletleri nasıl alınır: Ligue 1 fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Marseille, 6 Eylül 2026 Pazar günü Marsilya’daki Stade Orange Velodrome’da Paris FC’yi konuk edecek.

Sezonun başındaki bu karşılaşma öncesinde Marseille, lig sezonuna RC Strasbourg Alsace karşısında sahasında aldığı etkileyici 4-0’lık galibiyetle başladı. Paris FC ise ilk hafta maçında deplasmanda ES Troyes AC ile 0-0 berabere kaldıktan sonra bu mücadeleye ivme kazanma hedefiyle çıkıyor.

GOAL, Marseille ile Paris FC arasında oynanacak maçın biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttuğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Marseille - Paris FC Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Marseille ile Paris FC, Stade Orange Velodrome’da karşı karşıya gelecek. Başlama saati ise yukarıda listelenen saat olarak belirlendi.

1. Lig - Hafta 3 6 Eyl 2026 - 14:45 Stade Orange Velodrome

Marseille - Paris FC Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

Stade Orange Vélodrome’daki Marseille - Paris FC maçı için bilet almak istiyorsanız, şu seçenekleri takip edebilirsiniz:

Resmi OM Bilet Portalı: Genel satış, ağırlama paketleri veya doğrulanmış üye bilet yeniden satışları için doğrudan Olympique de Marseille’in ana bilet satış platformuna gidin ( billetterie.om.fr ).

Yetkili seyahat ve bilet satıcıları: StubHub gibi yetkili ana ortaklar veya biletleme platformları, e-biletlerin doğrudan telefonunuza teslim edildiği garantili bilet erişimi sunuyor.

Maç günü gişesi: Eğer biletler önceden tükenmezse, son dakika biletleri maç günü Stade Vélodrome gişelerinden satın alınabilir.

Marseille - Paris FC Ligue 1 biletleri ne kadar?

Stade Orange Vélodrome’daki Marseille - Paris FC maçı için bilet fiyatları, oturma alanına ve platforma göre genel olarak değişiklik gösteriyor:

Başlangıç / bütçe koltukları (Virages / üst katlar): Standart giriş biletleri genellikle £35 - £50 civarından başlıyor.

Orta seviye koltuklar (yan / orta tribünler): Ana tribün koltukları genel olarak £60 - £100 arasında değişiyor.

İkincil pazar ve yeniden satış seçenekleri: StubHub gibi ikincil bilet platformlarında şu anda giriş seviyesi biletler yaklaşık £50 ’den başlarken, premium yan görüş noktaları için £135+ seviyesine kadar çıkıyor.

Marseille - Paris FC Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Marseille - Paris FC form durumu

Marseille bu maça tüm kulvarlarda oynadığı son beş karşılaşmada aldığı üç galibiyetle geliyor. Takımın son maçı, 21 Ağustos’ta Ligue 1’de Strasbourg karşısında alınan 4-0’lık farklı galibiyetti ve bu sonuç, söz konusu süreçteki tek resmi maç sonucu oldu. Bunun öncesinde hazırlık döneminde Athletic Bilbao’yu 3-1, Al-Shahaniya’yı ise 3-0 mağlup etti, ancak Atletico Madrid’e 2-1 yenildi. Bu beş maçlık süreçte Marseille 13 gol atarken dört gol yedi.

Paris FC’nin son beş sonucu ise farklı bir tablo ortaya koyuyor. Takımın son maçı, 22 Ağustos’ta Ligue 1’de Troyes ile 0-0 berabere bitti. Bunun öncesinde hazırlık döneminde VfB Stuttgart ve Como ile oynadığı iki maç da 2-2 sona erdi, ayrıca Mainz 05’e 4-0 ve Angers’a 3-2’lik ağır yenilgiler yaşadı. Paris FC, bu beş maçlık süreçte galibiyet alamazken dört gol attı ve dokuz gol yedi.

Marseille - Paris FC: Son kafa kafaya maçlar

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma 31 Ocak 2026’da Ligue 1’de oynandı; Paris FC’nin ev sahipliğindeki maç 2-2 sona erdi. Ondan önce Marseille, Ağustos 2025’te yine Ligue 1’de Velodrome’da Paris FC’yi 5-2 mağlup etmişti. Kayıtlara geçen bu iki karşılaşmada Marseille, Paris FC’nin hiç galibiyet alamadığı eşleşmede bir galibiyetle daha üstün durumda. Toplam gol sayısında ise Marseille’in yedi golüne karşılık rakibinin dört golü bulunuyor.

Marseille - Paris FC puan durumu

Ligue 1’de Marseille şu anda ilk sırada yer alırken, Paris FC sekizinci basamakta bulunuyor.