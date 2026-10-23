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Manchester United-Roma maçına bilet nasıl alınır? Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
M. United
Roma
Şampiyonlar Ligi

Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile karşılaşacak. Biletlerinizi nasıl alabileceğinizi öğrenin.

Manchester United ile Roma, 2020-21 Avrupa Ligi yarı finalindeki çekişmeli eşleşmeleri ve 2007-08 Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları da dâhil olmak üzere unutulmaz bir Avrupa kupaları geçmişini paylaşıyor.

Manchester United, Fulham ve Everton karşısında aldığı son beraberliklerin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ndeki farklı galibiyetinin ardından bu döneme ligdeki karışık sonuçlarla giriyor.

Manchester United-Roma Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Manchester United-Roma maçı, 3 Kasım 2026 Salı günü Manchester'daki Old Trafford'da başlayacak.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 4
Old Trafford

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Manchester United-Roma Şampiyonlar Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

Old Trafford'da oynanacak Manchester United-AS Roma Şampiyonlar Ligi maçı için bilet almak istiyorsanız resmî satışlardaki mevcut duruma ve tercihlerinize göre birkaç farklı seçeneği değerlendirebilirsiniz:

  • Kulübün resmî bilet satışı: İlk satışa çıkan biletler, üyelere yönelik satışlar ve genel satıştan kalan kontenjanlar için Manchester United'ın resmî bilet satış portalını kontrol edebilirsiniz.
  • İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenmişse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir.

Manchester United-Roma Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

Old Trafford'da oynanacak Manchester United-AS Roma UEFA Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları, biletlerin kulübün resmî kanallarından nominal fiyatıyla mı yoksa ikincil satış platformlarından mı alındığına göre değişiyor.

1. Kulübün resmî kanalları

  • Standart yetişkin genel giriş bileti: Old Trafford'daki kategoriye ve tribün bölümüne bağlı olarak yaklaşık €60 ile €115 arasında.
  • Kupa maçları / üye indirimleri: Kulübün resmî kura veya üye satışları aracılığıyla sunulan çocuk ve yaşlı indirimli biletleri genellikle €30 ile €60 arasında.
  • Resmî ağırlama paketleri: Kulübün üst düzey ağırlama biletleri veya maç paketleri yaklaşık €250 seviyesinden başlıyor; fiyatlar yemek ve salon erişimine göre yükseliyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün ilk satışlarında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre listeleniyor:

  • Üst kat / kale arkası koltuklar: İkincil satıştaki en uygun fiyatlı biletler genellikle €140 ile €175 civarından başlıyor.
  • Yan tribün / alt kat koltukları: Orta fiyat aralığındaki koltuklar genellikle €200 ile €350 arasında.
  • VIP ve üst düzey yeniden satış paketleri: Yoğun talep gören üst düzey koltuklar, özel localar veya son dakika satışa çıkan VIP paketleri, tam konumlarına ve mevcut duruma bağlı olarak €400 ile €1.000'un üzerinde fiyatlara ulaşabiliyor.

Manchester United-Roma Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Manchester United ve Roma'nın form durumu

Manchester United, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Premier League'de Fulham ile 1-1 berabere kalan takım, bu süreçte Everton ile de 2-2 berabere kaldı. Tek galibiyetini Şampiyonlar Ligi'nde Sabah FK'yi 4-0 yenerek elde etti. United bu beş maçta dokuz gol atıp yedi gol yerken Brighton ve Manchester City karşısında üst üste aldığı yenilgiler bu dönemin en kötü sonuçları oldu.

Roma, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Serie A'da Inter ile 2-2 berabere kalan takım, devre arasına 2-0 önde girmişti. Bundan önce deplasmanda Torino'yu 2-0 yendi ve Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Roma, bu beş maçta sekiz gol atıp beş gol yedi.

MUN

MUN - Form

FUL
B1-1
TOT
B1-1
ATM
K2-0
LEE
B1-1
COM
K4-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
4/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
4/5
ROM

ROM - Form

INT
B2-2
COM
B0-0
RMA
K3-4
GEN
K2-0
SBR
K4-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Manchester United-Roma: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 2020-21 Avrupa Ligi yarı finalinde karşılaştı. Manchester United, Old Trafford'daki ilk maçı 6-2 kazanırken Roma, İtalya'daki rövanşı 3-2 kazandı. İki kulüp 2007-08'de Şampiyonlar Ligi'nde de iki kez karşılaştı. United, Roma'da 2-0 ve Old Trafford'da 1-0 kazanarak iki maçı da galibiyetle tamamladı. Kayıtlara geçen beş karşılaşmanın genelinde daha iyi sonuçlara sahip olan taraf United.

Kafa Kafaya

M. UnitedÇizimRoma
3
1
1
Ligi Europa
Roma badge
Roma
ROM
3
M. United badge
M. United
MUN
2
MS
Ligi Europa
M. United badge
M. United
MUN
6
Roma badge
Roma
ROM
2
MS
Şampiyonlar Ligi
M. United badge
M. United
MUN
1
Roma badge
Roma
ROM
0
MS
Şampiyonlar Ligi
Roma badge
Roma
ROM
0
M. United badge
M. United
MUN
2
MS
Şampiyonlar Ligi
Roma badge
Roma
ROM
1
M. United badge
M. United
MUN
1
MS
12Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı3/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
K
K
K
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
K
K
K
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
K
K
K
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
K
K
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
B
K
K
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
B
K
K
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
K
K
9
ComoComoCOM
3201105+56
K
K
K
10
M.CityM.CityMCI
320195+46
K
K
K
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
K
K
K
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
K
K
K
13
DortmundDortmundBVB
320154+16
K
K
K
14
Bayern MünihBayern MünihFCB
3120105+55
B
B
K
15
RomaRomaROM
311185+34
K
K
B
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
B
K
K
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
K
K
B
18
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
K
K
B
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
K
K
20
InterInterINT
310256-13
K
K
K
20
M. UnitedM. UnitedMUN
310256-13
K
K
K
22
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
K
K
K
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
K
K
K
24
LASKLASKLAS
310269-33
K
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
K
K
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
K
K
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
K
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
K
K
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
K
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
K
K
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
B
K
B
32
Slavia PragSlavia PragSLP
301247-31
B
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
B
K
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
35
LilleLilleLIL
3003410-60
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
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