Manchester United ile Roma, 2020-21 Avrupa Ligi yarı finalindeki çekişmeli eşleşmeleri ve 2007-08 Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları da dâhil olmak üzere unutulmaz bir Avrupa kupaları geçmişini paylaşıyor.

Manchester United, Fulham ve Everton karşısında aldığı son beraberliklerin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ndeki farklı galibiyetinin ardından bu döneme ligdeki karışık sonuçlarla giriyor.

Manchester United-Roma Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Manchester United-Roma maçı, 3 Kasım 2026 Salı günü Manchester'daki Old Trafford'da başlayacak.

Manchester United-Roma Şampiyonlar Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

Old Trafford'da oynanacak Manchester United-AS Roma Şampiyonlar Ligi maçı için bilet almak istiyorsanız resmî satışlardaki mevcut duruma ve tercihlerinize göre birkaç farklı seçeneği değerlendirebilirsiniz:

Kulübün resmî bilet satışı: İlk satışa çıkan biletler, üyelere yönelik satışlar ve genel satıştan kalan kontenjanlar için Manchester United'ın resmî bilet satış portalını kontrol edebilirsiniz.

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenmişse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir.

Manchester United-Roma Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

Old Trafford'da oynanacak Manchester United-AS Roma UEFA Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları, biletlerin kulübün resmî kanallarından nominal fiyatıyla mı yoksa ikincil satış platformlarından mı alındığına göre değişiyor.

1. Kulübün resmî kanalları

Standart yetişkin genel giriş bileti: Old Trafford'daki kategoriye ve tribün bölümüne bağlı olarak yaklaşık €60 ile €115 arasında.

Kupa maçları / üye indirimleri: Kulübün resmî kura veya üye satışları aracılığıyla sunulan çocuk ve yaşlı indirimli biletleri genellikle €30 ile €60 arasında.

Resmî ağırlama paketleri: Kulübün üst düzey ağırlama biletleri veya maç paketleri yaklaşık €250 seviyesinden başlıyor; fiyatlar yemek ve salon erişimine göre yükseliyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün ilk satışlarında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre listeleniyor:

Üst kat / kale arkası koltuklar: İkincil satıştaki en uygun fiyatlı biletler genellikle €140 ile €175 civarından başlıyor.

Yan tribün / alt kat koltukları: Orta fiyat aralığındaki koltuklar genellikle €200 ile €350 arasında.

VIP ve üst düzey yeniden satış paketleri: Yoğun talep gören üst düzey koltuklar, özel localar veya son dakika satışa çıkan VIP paketleri, tam konumlarına ve mevcut duruma bağlı olarak €400 ile €1.000'un üzerinde fiyatlara ulaşabiliyor.

Manchester United-Roma Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Manchester United ve Roma'nın form durumu

Manchester United, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Premier League'de Fulham ile 1-1 berabere kalan takım, bu süreçte Everton ile de 2-2 berabere kaldı. Tek galibiyetini Şampiyonlar Ligi'nde Sabah FK'yi 4-0 yenerek elde etti. United bu beş maçta dokuz gol atıp yedi gol yerken Brighton ve Manchester City karşısında üst üste aldığı yenilgiler bu dönemin en kötü sonuçları oldu.

Roma, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Serie A'da Inter ile 2-2 berabere kalan takım, devre arasına 2-0 önde girmişti. Bundan önce deplasmanda Torino'yu 2-0 yendi ve Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Roma, bu beş maçta sekiz gol atıp beş gol yedi.

Manchester United-Roma: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 2020-21 Avrupa Ligi yarı finalinde karşılaştı. Manchester United, Old Trafford'daki ilk maçı 6-2 kazanırken Roma, İtalya'daki rövanşı 3-2 kazandı. İki kulüp 2007-08'de Şampiyonlar Ligi'nde de iki kez karşılaştı. United, Roma'da 2-0 ve Old Trafford'da 1-0 kazanarak iki maçı da galibiyetle tamamladı. Kayıtlara geçen beş karşılaşmanın genelinde daha iyi sonuçlara sahip olan taraf United.