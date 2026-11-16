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Manchester United-RB Leipzig biletleri nasıl alınır? Şampiyonlar Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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M. United
RB Leipzig
Şampiyonlar Ligi

Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig ile karşılaşıyor. İşte bilet almanın yolları

Manchester United, 8 Aralık 2026 Salı günü RB Leipzig'i Manchester'daki Old Trafford'da ağırlayacak.

İki takımın 28 Ekim 2020'de Old Trafford'da oynadığı ilk maç, Marcus Rashford'ın etkileyici hat-trick'iyle Manchester United'ın 5-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bir ayı aşkın süre sonra, 8 Aralık 2020'de Almanya'da oynanan rövanş maçında RB Leipzig, çekişmeli geçen karşılaşmayı 3-2 kazanarak rövanşı aldı. Bu sonuç, İngiliz ekibini grup aşamasının dışında bıraktı.

Manchester United-RB Leipzig maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Manchester United-RB Leipzig Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Manchester United-RB Leipzig maçı, 8 Aralık 2026 Salı günü Manchester'daki Old Trafford'da oynanacak.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 6
Old Trafford

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Manchester United-RB Leipzig Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Manchester United-RB Leipzig Şampiyonlar Ligi maçı için bilet alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

  • Resmî kulüp biletleri: Old Trafford'daki geçerli biletleri edinmenin en güvenli ve öncelikli yolu, Manchester United'ın resmî bilet satış sitesi veya üyelik platformu üzerinden doğrudan satın almaktır.

2. İkincil bilet satış platformları

  • İkincil bilet satış platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Manchester United-RB Leipzig Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Manchester United-RB Leipzig Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

  • Genel giriş: Fiyatlar genellikle yaklaşık 45 ila 115 avro arasında değişiyor.
  • Resmî ağırlama ve VIP paketleri: İçeriğine göre yaklaşık 140 ila 275 avro ve üzeri fiyatlardan başlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarındaki fiyatlar piyasa talebine göre belirleniyor:

  • Genel giriş: Yaklaşık 60 ila 95 avro seviyesinden başlıyor.
  • Platformlardaki ortalama fiyatlar: Genellikle 165 ila 260 avro arasında değişiyor.
  • Piyasadaki VIP veya birleştirilmiş deneyim paketleri: Fiyatlar 200 ila 390 avro ve üzeri seviyelere çıkıyor.

Manchester United-RB Leipzig Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gerekenler

Manchester United ve RB Leipzig'in form durumu

Manchester United, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Premier League'de Aston Villa ile 4-4 berabere kalan ekip, öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde Roma'yı 3-2 yenmişti. United, daha önce Chelsea'ye 2-0 ve AFC Bournemouth'a 3-0 kaybetmiş, Şampiyonlar Ligi'nde de Como'ya 4-1 mağlup olmuştu. Bu beş maçta 10 gol atıp 13 gol yedi.

RB Leipzig, son beş maçında üç galibiyet ve bir mağlubiyet aldı; hiç berabere kalmadı. Son olarak Bundesliga'da Augsburg'u 5-2 yenen ekip, öncesinde Elversberg'i 4-0 mağlup etti. Bu serideki tek yenilgisini Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye karşı 3-2'lik skorla aldı. Leipzig, bu beş karşılaşmada 14 gol atıp yedi gol yiyerek hücumdaki istikrarını gösterdi.

MUN

MUN - Form

COM
K4-1
BOU
K0-3
CHE
K2-0
ROM
K3-2
AVL
B4-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/15
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
RBL

RBL - Form

ESN
K1-2
S04
K0-2
MCI
K2-3
FCA
K5-2
BOL
K4-5
Atılan Gol (Yenilen Gol)
15/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Manchester United-RB Leipzig: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak 8 Aralık 2020'de karşılaştı. RB Leipzig, Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki o maçı 3-2 kazandı. Önceki karşılaşma ise 28 Ekim 2020'de Old Trafford'da oynanmış ve United'ın 5-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı. İki maç sonunda her takımın birer galibiyeti bulunuyor. United yedi, Leipzig ise beş gol attı.

Kafa Kafaya

M. UnitedÇizimRB Leipzig
1
0
1
Şampiyonlar Ligi
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
3
M. United badge
M. United
MUN
2
MS
Şampiyonlar Ligi
M. United badge
M. United
MUN
5
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
MS
7Attığı Gol3
Maç 2.5 üstü golle bitti2/2
Her iki takım da gol attı1/2

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