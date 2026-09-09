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Manchester United - Manchester City Premier League maçı ne zaman?

Tarih Karşılaşma Stadyum Biletler 13 Eylül Pazar - 16.30 Manchester United - Manchester City Old Trafford Biletler



Old Trafford, 1910'dan bu yana Manchester United'ın iç saha stadı konumunda. Yaklaşık 75.000 seyirci kapasitesine sahip olan ve Reds taraftarlarının sevgiyle "The Theatre of Dreams" olarak andığı stat, Birleşik Krallık'taki en büyük kulüp futbol stadı ve Wembley Stadyumu'nun ardından genel olarak ikinci en büyük futbol stadı. İleride yeni bir genişleme yaşanması halinde, bunun kapasiteyi yaklaşık 88.000'e çıkaracak şekilde South Stand'e ikinci bir kat eklenmesini içermesi muhtemel görünüyor; ancak son yıllarda tamamen yeni bir stadyum için alternatif öneriler de dile getirildi.

Old Trafford, Manchester United maçlarına ev sahipliği yapmanın yanı sıra çok sayıda yüksek profilli futbol organizasyonunda da kullanıldı. Bunlar arasında FA Cup maçları, çok sayıda yarı final, 1915 finali ve birkaç final tekrar maçı, İngiltere maçları ile 1966 FIFA Dünya Kupası, UEFA Euro 1996 ve UEFA Kadınlar Euro 2022 karşılaşmaları yer alıyor. Stadyum ayrıca 2003'te oynanan tamamen İtalyan ekipleri arasındaki Şampiyonlar Ligi finaline de ev sahipliği yaptı; AC Milan burada Juventus'u penaltılarla mağlup etti.

Manchester United - Manchester City maçından ne beklenmeli?

Etihad Stadyumu'ndaki Manchester derbileri son dönemde Manchester United taraftarları için izlenmesi can sıkıcı karşılaşmalar olsa da Reds, son karşılaşmaların tamamında Pep'in ekibinin gölgesinde kalmış değil. İki takım 2023 FA Cup Finali'nde karşı karşıya geldiğinde kazanan City olmuştu, ancak Manchester United tam 12 ay sonra Wembley'de rövanşı aldı ve organizasyondaki 13. şampiyonluğunu kazanarak Erik ten Hag dönemindeki ikinci kupa zaferine ulaştı.

Old Trafford'da ezeli rakiplerine karşı oynanan maçlara bakıldığında, Red Devils 2023 yılının ocak ayında oynanan Premier League buluşmasını güzel hatırlayacaktır. Draması bol karşılaşmada, ki Manchester derbilerinin hangisi öyle değil ki, Jack Grealish 60. dakikada City'yi öne geçirdi ancak Reds dört dakika içinde Bruno Fernandes ve Marcus Rashford'dan gelen iki golle müthiş bir geri dönüşe imza attı.

Manchester City'ye karşı önceki iki Premier League iç saha maçında fileleri havalandıramayan Reds, yaklaşan derbi öncesinde yeniden gol yollarında etkili olmayı umuyor. O maçlardan bu yana Matheus Cunha ve Benjamin Sesko gibi isimlerin kadroya katılmış olması, United taraftarlarını takımlarının ağları bulacağı konusunda umutlandırıyor. Uluslararası görev durumuna bağlı olarak Reds'in mevcut en golcü oyuncusu Bryan Mbeumo da hücum seçeneklerini daha da güçlendirmek için geri dönebilir.

Manchester United - Manchester City Premier League biletleri nasıl alınır?

Manchester United maç biletlere olan talebin astronomik seviyede olduğunu söylemek yanlış olmaz ve bu durum satın alma süreçlerini her seviyede etkiliyor. Manchester United, çoğu hesaba göre Real Madrid ve Barcelona'nın ardından dünyada en çok desteklenen üçüncü kulüp. Sosyal medyada 200 milyondan fazla takipçileri var ve kulüp dünya genelinde 1 milyardan fazla taraftarları/destekçileri olduğunu tahmin ediyor. Buna ek olarak, her iç saha maçında çok büyük sayıda kombine sahibi, yani 50.000'den fazla taraftar bulunuyor ve bu da geriye kalan maç biletlerinin sayısını iyice azaltıyor.

Kural olarak, Manchester United biletleri neredeyse hiçbir zaman üye olmayanlara satışa çıkmıyor. Genel satışlar çok nadir oluyor ve çoğu zaman talebin düşük olduğu maçlarla sınırlı kalıyor. Kulüp üyeleri, her sezon beş büyük ve 35 küçük satış dönemi aracılığıyla iç saha biletlerini satın alabiliyor.

Bu bilet satışları öngörülemez olduğu için taraftarlar sık sık bildirimlere kaydoluyor. Manchester derbisi gibi bazı yüksek profilli maçlarda Manchester United, karşılaşmaların başlama vuruşundan yaklaşık sekiz hafta önce üyeler için kura sistemi uyguluyor. Depozito gerekiyor ve yoğun talep nedeniyle başarı oranı yüzde 10'a kadar düşebiliyor. Sonrasında ise maçtan önceki haftalarda ve günlerde bireysel karşılaşmalar için ek bilet satışları yapılıyor.

Kulübün resmi portalı, taraftarların Manchester United biletleri satın alması için en güvenli yol olsa da Manchester derbisine gitmek isteyenler, son dakika bileti bulma konusunda kendilerine en iyi fırsatı verebilecek Viagogo gibi ikincil yeniden satış sitelerini değerlendirmek isteyebilir.

Manchester United - Manchester City Premier League biletleri ne kadar?

Bu sezon ilk kez Old Trafford'daki maç biletleri, karşılaşmanın kategorisine göre fiyatlandırılacak ve böylece Manchester United, diğer Premier League kulüplerinin büyük bölümüyle aynı çizgiye gelecek.

Premier League maçları için üç fiyat kategorisi, kategori A, B ve C, bazı kupa maçları için ise dördüncü bir kategori, kategori D bulunuyor. Bu yapı, farklı maçlara yönelik değişen talep seviyelerini yansıtıyor. Genç ve yaşlı taraftarlar için tüm indirimler yürürlükte kalacak.

Bilet kategori fiyatlandırması şu şekilde:

Kategori D: £32-£52 (yalnızca kupa maçları)

Kategori C: £37-£60 (2 Premier League maçı)

Kategori B: £57-£86 (11 Premier League maçı)

Kategori A: £59-£97 (6 Premier League maçı)

(Not: Manchester City maçı şaşırtıcı olmayacak şekilde Kategori A olarak belirlendi)

İndirimli biletlerde fiyatlar da değişiklik gösteriyor. 65 yaş üstü taraftarlar ile 18-21 yaş arasındakiler £34 ile £65 arasında ödeme yaparken, 18 yaş altındakiler Family Stand'de £14 gibi düşük bir fiyata ya da 93:20 bölümünde £47 kadar yüksek bir fiyata giriş yapabiliyor.

Manchester United - Manchester City için hangi ağırlama paketleri mevcut?

Manchester United ağırlama paketleri, üye olmayanların maç koltuğu garantilemesi için de harika bir yol. Bunlar, birincil ve ikincil pazardaki biletlerden daha yavaş tükenme eğiliminde olduğu için diğer seçeneklerin sınırlı kaldığı durumlarda iyi bir tercih olabilir.

Manchester United ağırlama paketlerinde nelerin sunulduğu, locaya göre değişiyor. Ancak Old Trafford'daki tüm VIP biletler için geçerli olan bazı avantajlar bulunuyor. Bunlar şunları içeriyor:

Lüks dolgulu koltuklar

Özel salonlara erişim

Ücretsiz ikramlar

Eski Manchester United yıldızlarıyla soru-cevap etkinlikleri

Maç günü eğlencesi

Megastore'da perakende indirimleri

Başlama vuruşundan üç saat önce başlayan uzatılmış açık kalma saatleri

Aşağıda, Old Trafford'da oynanan Manchester United maçları için mevcut ağırlama paketlerinden bir seçki yer alıyor:

Museum Experience Post-Match (£340'tan başlayan fiyatlarla)

Sir Alex Ferguson Stand'de bir koltuk, maçtan sonra 90 dakika boyunca Manchester United Museum'a erişim, rahat yemek deneyimi ve ücretsiz bar hizmetiyle birlikte sunuluyor.

The International (£425'ten başlayan fiyatlarla)

En rahat ve en gayriresmî paketlerden biri. Stretford End'in kalbindeki geleneksel bir ortamda sunuluyor. Ücretsiz içecek seçkisiyle birlikte rahat bir yemek deneyimi içeriyor.

Red Cafe (£549'dan başlayan fiyatlarla)

Sir Alex Ferguson Stand'deki koltuğunuzdan Old Trafford manzarası, içecek karşılama hizmeti, üç aşamalı menü, maç sonrası atıştırmalıklar ve ücretsiz bira, şarap ile alkolsüz içecekler sunuyor.

Trinity Club (maç öncesi £425'ten, maç sonrası £299'dan başlayan fiyatlarla)

East Stand'de, 2. katta bir koltuk, sıcak ve soğuk açık büfe ile her şey dahil bar hizmeti sunuluyor.

Warwick Suite Executive Box (£1250'den başlayan fiyatlarla)

Lüks Warwick Suite'e bağlı özel bir alan sunan bu paket; premium açık büfe menü, tamamen dahil bar hizmeti ve tam zamanın sonunda klasik paylar içeriyor.