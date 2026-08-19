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Manchester United - Ipswich Town maçının biletleri nasıl alınır: ağırlama paketleri, 2026/27 Premier League fiyatları, fikstür bilgileri ve daha fazlası

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Tickets
Premier Lig
M. United
Ipswich Town

Manchester United için dev bir sezon olması bekleniyor ve Premier League'deki iç sahadaki açılış maçında Old Trafford'da siz de yer alabilirsiniz

Zorlu geçen birkaç sezonun ardından Manchester United taraftarları, takımlarının sonunda doğru yola girdiğini umut ediyor. Kırmızı Şeytanlar'ın 30 Ağustos Pazar günü Ipswich Town'a karşı oynayacağı Premier League'deki iç saha açılışı öncesinde Old Trafford'da olumlu hava hakim olacak ve siz de biletinizi bugün ayırtarak bu atmosferi yerinde yaşayabilirsiniz.

Michael Carrick'in teknik adam olarak geçici dönemi öylesine büyük bir sürpriz oldu ki, eski Manchester United efsanesine sezon finalinden iki gün önce Brighton karşılaşması öncesinde görev kalıcı olarak verildi. Kırmızı Şeytanlar bu maçı net bir şekilde 3-0 kazandı. Sezonu 3. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi futbolunu garantileyen Carrick, önümüzdeki aylarda her kulvarda zafere ulaşmak isteyecektir.

Manchester United'ın gelecekte başarı yakalamasının anahtarlarından biri, Old Trafford'u yeniden eski günlerdeki gibi bir kaleye dönüştürmek. Jose Mourinho yönetimindeki Kırmızı Şeytanlar, 2016 ve 2017'de 'Rüyalar Tiyatrosu'nda tarihe geçen 40 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı. United, yeni yükselen Ipswich'i bu simge statta farklı geçecek mi?

GOAL, Manchester United ile Ipswich Town arasındaki maçın biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Manchester United - Ipswich Town Premier League maçı ne zaman?

Manchester United, 30 Ağustos Pazar günü Old Trafford'da (Manchester) Ipswich Town'ı ağırlıyor. Karşılaşmanın başlama saati BST ile 16.30 olarak planlandı.

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Premier Lig - Hafta 2
Old Trafford

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Manchester United - Ipswich Town Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk kombinelere ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Küresel çapta çok yüksek talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve tamamen dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreçle dağıtıyor:

  • Kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları yeniden satış için kulübe iade eder.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığındaki çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura sistemi aldı. Örneğin Red Memberships, One Hotspur ve Official Membership. Üyeler, kura çekilişine katılmak için maçtan haftalar önce belirlenmiş zaman aralığında kayıt yaptırır.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maç tükendiğinde, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatıyla satın alabilir.
  • Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yapılmaz.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Manchester United - Ipswich Town Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine göre büyük ölçüde değişiklik gösterir:

  • Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp; yetişkin, genç, genellikle 18 veya 21 yaş altı, öğrenci ve yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma uygular. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.
  • Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kategorilere ayırır. Örneğin A, B veya C Kategorisi. İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar A Kategorisi'ne girer ve en yüksek nominal fiyatlara sahip olur.
  • Koltuk konumu: Orta uzun tribün ve alt kat koltukları daha yüksek fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltukları daha bütçe dostu seçenekler sunar.
  • Resmi üyelik gerekliliği: Ev sahibi takım biletlerini nominal fiyatla satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına girebilmesi adına aktif ücretli resmi kulüp üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu boyunca resmi olarak uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar süreceğini doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, dünya sporundaki ulaşılması en zor biletler arasında yer alırlar. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey kombine sahiplerine satılır. Genel satışa ya da temel üyelik kuralarına neredeyse hiç çıkmazlar.

Form durumu

MUN

MUN - Form

ATM
K2-1
PSG
B1-1
LEE
K1-1
MIL
K2-4
HUL
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
4/5
IPS

IPS - Form

LEH
K1-0
RAY
K3-0
FCU
K2-4
SUN
K2-1
LEI
K3-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Son karşılaşmalardaki rekabet kaydı

Kafa Kafaya

M. UnitedÇizimIpswich Town
4
1
0
Premier Lig
M. United badge
M. United
MUN
3
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
2
MS
Premier Lig
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
1
M. United badge
M. United
MUN
1
MS
Lig Kupası
M. United badge
M. United
MUN
3
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
MS
Premier Lig
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
M. United badge
M. United
MUN
1
MS
Premier Lig
M. United badge
M. United
MUN
4
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
MS
12Attığı Gol3
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı2/5

Takım haberleri ve kadrolar

M. United vs Ipswich Town kadroları

4-2-3-1
M. United crest
M. United
MUN
Diziliş
Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS
4-2-3-1
S. LammensS. LammensL. ShawL. ShawL. MartinezL. MartinezD. DalotD. DalotH. MaguireH. MaguireM. RashfordM. RashfordY. TielemansY. TielemansB. MbeumoB. MbeumoK. MainooK. MainooB. FernandesB. FernandesM. CunhaM. CunhaK. ScherpenK. ScherpenJ. GreavesJ. GreavesI. DiopI. DiopL. DavisL. DavisD. O'SheaD. O'SheaS. LukicS. LukicD. MaedaD. MaedaJ. EncisoJ. EncisoA. FatawuA. FatawuM. NunezM. NunezEmersonnEmersonn
Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS
4-2-3-1
M. United

İlk 11

Ipswich Town

Yedekler

Teknik direktör

  • M. Carrick
  • G. O'Neil
M. United

Sakatlıklar ve Cezalar

Ipswich Town

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
5500135+815
K
K
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
K
K
B
K
K
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
K
B
B
B
K
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
B
K
B
B
K
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
K
B
K
B
B
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
K
B
B
B
K
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
B
B
K
K
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
K
K
B
K
B
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
B
K
K
K
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
K
K
K
K
12
M. UnitedM. UnitedMUN
51228805
B
K
B
K
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
K
B
B
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
B
K
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
B
K
K
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
K
K
B
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
B
B
B
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
K
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
B
B
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
B
B
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme


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