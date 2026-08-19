Zorlu geçen birkaç sezonun ardından Manchester United taraftarları, takımlarının sonunda doğru yola girdiğini umut ediyor. Kırmızı Şeytanlar'ın 30 Ağustos Pazar günü Ipswich Town'a karşı oynayacağı Premier League'deki iç saha açılışı öncesinde Old Trafford'da olumlu hava hakim olacak ve siz de biletinizi bugün ayırtarak bu atmosferi yerinde yaşayabilirsiniz.

Michael Carrick'in teknik adam olarak geçici dönemi öylesine büyük bir sürpriz oldu ki, eski Manchester United efsanesine sezon finalinden iki gün önce Brighton karşılaşması öncesinde görev kalıcı olarak verildi. Kırmızı Şeytanlar bu maçı net bir şekilde 3-0 kazandı. Sezonu 3. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi futbolunu garantileyen Carrick, önümüzdeki aylarda her kulvarda zafere ulaşmak isteyecektir.

Manchester United'ın gelecekte başarı yakalamasının anahtarlarından biri, Old Trafford'u yeniden eski günlerdeki gibi bir kaleye dönüştürmek. Jose Mourinho yönetimindeki Kırmızı Şeytanlar, 2016 ve 2017'de 'Rüyalar Tiyatrosu'nda tarihe geçen 40 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı. United, yeni yükselen Ipswich'i bu simge statta farklı geçecek mi?

GOAL, Manchester United ile Ipswich Town arasındaki maçın biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Manchester United - Ipswich Town Premier League maçı ne zaman?

Manchester United, 30 Ağustos Pazar günü Old Trafford'da (Manchester) Ipswich Town'ı ağırlıyor. Karşılaşmanın başlama saati BST ile 16.30 olarak planlandı.

Manchester United - Ipswich Town Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk kombinelere ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Küresel çapta çok yüksek talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve tamamen dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreçle dağıtıyor:

Kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları yeniden satış için kulübe iade eder.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığındaki çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura sistemi aldı. Örneğin Red Memberships, One Hotspur ve Official Membership. Üyeler, kura çekilişine katılmak için maçtan haftalar önce belirlenmiş zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maç tükendiğinde, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatıyla satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yapılmaz.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Manchester United - Ipswich Town Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine göre büyük ölçüde değişiklik gösterir:

Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp; yetişkin, genç, genellikle 18 veya 21 yaş altı, öğrenci ve yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma uygular. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.

Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kategorilere ayırır. Örneğin A, B veya C Kategorisi. İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar A Kategorisi'ne girer ve en yüksek nominal fiyatlara sahip olur.

Koltuk konumu: Orta uzun tribün ve alt kat koltukları daha yüksek fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltukları daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gerekliliği: Ev sahibi takım biletlerini nominal fiyatla satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına girebilmesi adına aktif ücretli resmi kulüp üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu boyunca resmi olarak uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar süreceğini doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, dünya sporundaki ulaşılması en zor biletler arasında yer alırlar. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey kombine sahiplerine satılır. Genel satışa ya da temel üyelik kuralarına neredeyse hiç çıkmazlar.

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