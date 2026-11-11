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Manchester United-Coventry City maçına bilet nasıl alınır? Premier League fiyatları, maç bilgileri, son dakika bilet satışları ve daha fazlası

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Tickets
M. United
Coventry City
Premier Lig

Manchester United, Premier League'de Coventry City ile karşı karşıya geliyor. İşte bu maç için biletlerinizi nasıl alabileceğiniz.

Manchester United, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Coventry City'yi Manchester'daki Old Trafford'da ağırlayacak.

Manchester United ile Coventry City, Manchester United'ın Old Trafford'da 4-2 kazandığı Nisan 2001'den bu yana bir Premier League maçında karşılaşmadı. İki takımın son resmî karşılaşması, Nisan 2024'te Wembley'de oynanan olaylı FA Cup yarı finaliydi. Coventry üç gollük farkı kapatarak geri dönmüş, ancak Manchester United penaltı atışları sonucunda turu kıl payı geçmişti.

Manchester United-Coventry City maçının biletlerini nereden alabileceğinizi ve fiyatlarını öğrenmek için ihtiyacınız olan tüm bilgileri GOAL sizin için derledi.

Manchester United-Coventry City Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Manchester United-Coventry City maçı, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Manchester'daki Old Trafford'da oynanacak.

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Premier Lig - Hafta 14
Old Trafford

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  • Deluxe
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Manchester United-Coventry City Town Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Manchester United-Coventry City Premier League maçı için bilet almak isteyenler şu seçenekleri değerlendirebilir:

1. Kulübün resmî satış kanalları

  • Kulübün resmî bilet satışı: Biletleri doğrudan Manchester United'ın resmî internet sitesinden veya bilet gişesinden satın alabilirsiniz. Üyelik kategorilerine ve biletlerin mevcut olmasına bağlı olarak, nominal fiyatlı biletler için başlıca ve en güvenli kaynak budur.

2. İkincil bilet satış platformları

  • İkincil bilet platformları: Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satışa ayrılan biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Manchester United-Coventry City Premier League maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Manchester United-Coventry City Premier League maçının bilet fiyatlarına ilişkin ayrıntılar şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

  • Standart yetişkin bileti: Fiyatlar genellikle yaklaşık 80 sterlinden başlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılıyor:

  • Genel giriş biletlerinin yeniden satışı: Fiyatlar genellikle yaklaşık 104 ila 105 sterlinden başlıyor.
  • Yoğun talep gören / premium koltuklar: Fiyatlar 242 ila 360 sterlin arasında değişiyor.

Manchester United-Coventry City Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Manchester United ve Coventry City'nin form durumu

Manchester United, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Roma'yı 3-2 yendi. Bu galibiyetle, Premier League'de Chelsea'ye 2-0 ve Bournemouth deplasmanında 3-0 kaybettiği dönemi geride bıraktı. United, aynı süreçte Şampiyonlar Ligi'nde Como'ya da 4-1 mağlup oldu. Bu beş maçta yedi gol atıp dokuz gol yedi.

Coventry City, Premier League'deki son beş maçının üçünü kazandı, ikisini kaybetti. Son maçında Sunderland deplasmanında 3-1 galip geldi; Newcastle United'ı da 4-1 yendi. Aynı dönemde Fulham'a 1-0, Tottenham Hotspur'a ise 3-1 mağlup oldu. Bu beş karşılaşmada sekiz gol atıp altı gol yedi.

MUN

MUN - Form

COM
K4-1
BOU
K0-3
CHE
K2-0
ROM
K3-2
AVL
B4-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/15
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
COV

COV - Form

NEW
K4-1
TOT
K3-1
FUL
K0-1
SUN
K3-1
EVE
K3-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Manchester United-Coventry City: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Nisan 2024'te FA Cup'ta karşılaştı ve Coventry City ile Manchester United 3-3 berabere kaldı. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada Manchester United üç, Coventry ise bir galibiyet aldı; bir maç berabere bitti. İki takım, United'ın Old Trafford'da 4-2 kazandığı Nisan 2001'den bu yana Premier League'de karşılaşmadı.

Kafa Kafaya

M. UnitedÇizimCoventry City
4
0
1
FA Kupası
Coventry City badge
Coventry City
COV
3
M. United badge
M. United
MUN
3
MS
Lig Kupası
M. United badge
M. United
MUN
0
Coventry City badge
Coventry City
COV
2
MS
Premier Lig
M. United badge
M. United
MUN
4
Coventry City badge
Coventry City
COV
2
MS
Premier Lig
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
M. United badge
M. United
MUN
2
MS
Premier Lig
M. United badge
M. United
MUN
3
Coventry City badge
Coventry City
COV
2
MS
9Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5

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