Manchester United, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Coventry City'yi Manchester'daki Old Trafford'da ağırlayacak.

Manchester United ile Coventry City, Manchester United'ın Old Trafford'da 4-2 kazandığı Nisan 2001'den bu yana bir Premier League maçında karşılaşmadı. İki takımın son resmî karşılaşması, Nisan 2024'te Wembley'de oynanan olaylı FA Cup yarı finaliydi. Coventry üç gollük farkı kapatarak geri dönmüş, ancak Manchester United penaltı atışları sonucunda turu kıl payı geçmişti.

Manchester United-Coventry City maçının biletlerini nereden alabileceğinizi ve fiyatlarını öğrenmek için ihtiyacınız olan tüm bilgileri GOAL sizin için derledi.

Manchester United-Coventry City Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Manchester United-Coventry City maçı, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Manchester'daki Old Trafford'da oynanacak.

Manchester United-Coventry City Town Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Manchester United-Coventry City Premier League maçı için bilet almak isteyenler şu seçenekleri değerlendirebilir:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Biletleri doğrudan Manchester United'ın resmî internet sitesinden veya bilet gişesinden satın alabilirsiniz. Üyelik kategorilerine ve biletlerin mevcut olmasına bağlı olarak, nominal fiyatlı biletler için başlıca ve en güvenli kaynak budur.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satışa ayrılan biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Manchester United-Coventry City Premier League maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Manchester United-Coventry City Premier League maçının bilet fiyatlarına ilişkin ayrıntılar şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Standart yetişkin bileti: Fiyatlar genellikle yaklaşık 80 sterlinden başlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılıyor:

Genel giriş biletlerinin yeniden satışı: Fiyatlar genellikle yaklaşık 104 ila 105 sterlinden başlıyor.

Fiyatlar genellikle yaklaşık ila başlıyor. Yoğun talep gören / premium koltuklar: Fiyatlar 242 ila 360 sterlin arasında değişiyor.

Manchester United-Coventry City Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Manchester United ve Coventry City'nin form durumu

Manchester United, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Roma'yı 3-2 yendi. Bu galibiyetle, Premier League'de Chelsea'ye 2-0 ve Bournemouth deplasmanında 3-0 kaybettiği dönemi geride bıraktı. United, aynı süreçte Şampiyonlar Ligi'nde Como'ya da 4-1 mağlup oldu. Bu beş maçta yedi gol atıp dokuz gol yedi.

Coventry City, Premier League'deki son beş maçının üçünü kazandı, ikisini kaybetti. Son maçında Sunderland deplasmanında 3-1 galip geldi; Newcastle United'ı da 4-1 yendi. Aynı dönemde Fulham'a 1-0, Tottenham Hotspur'a ise 3-1 mağlup oldu. Bu beş karşılaşmada sekiz gol atıp altı gol yedi.

Manchester United-Coventry City: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Nisan 2024'te FA Cup'ta karşılaştı ve Coventry City ile Manchester United 3-3 berabere kaldı. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada Manchester United üç, Coventry ise bir galibiyet aldı; bir maç berabere bitti. İki takım, United'ın Old Trafford'da 4-2 kazandığı Nisan 2001'den bu yana Premier League'de karşılaşmadı.