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Manchester United-Brentford maçı biletleri nasıl alınır? Premier League bilet fiyatları, fikstür bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Manchester United, Premier League'de Brentford ile karşılaşacak. Biletlerinizi nasıl alabileceğinizi öğrenin.

Manchester United, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü Brentford'ı Manchester'daki Old Trafford'da ağırlayacak.

İki takımın 27 Nisan 2026'daki son karşılaşmasında Manchester United, Casemiro ve Benjamin Šeško'nun golleriyle Old Trafford'da 2-1'lik galibiyet elde etti. Brentford, Manchester United karşısında büyük sürprizlere imza atabileceğini daha önce de gösterdi. 2022-23 sezonunun başlarında rakibini 4-0 yenmişti.

GOAL, Manchester United ile Brentford arasındaki maçın biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi açıklıyor.

Manchester United-Brentford Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Manchester United ile Brentford arasındaki maç, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü Manchester'daki Old Trafford'da başlayacak.

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Premier Lig - Hafta 12
Old Trafford

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  • Deluxe
  • Premium
  • Standard

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Manchester United-Brentford Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

Manchester United ile Brentford arasında oynanacak Premier League maçının biletlerini almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî kanalları

  • Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Doğrudan kulüpten bilet almak için genellikle resmî kulüp üyeliği gerekir. Üyeler, biletlerin bulunabilirliğine ve satış aşamalarına bağlı olarak bilet kuralarına veya resmî yeniden satış platformlarına erişebilir.

2. İkincil bilet satış platformları

  • İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satışa açık biletler çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçlarının biletlerini alıp satmasına olanak tanır.

Manchester United-Brentford Premier League maçının biletleri ne kadar?

Manchester United ile Brentford arasında oynanacak Premier League maçının bilet fiyatı seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

  • Nominal değer / standart fiyatlar: Genellikle yaklaşık 45 ila 86 sterlin arasında değişiyor.
  • Resmî ağırlama paketleri: Kişi başı yaklaşık 200 ila 250 sterlin ve üzeri fiyatlardan başlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırıyor:

  • Standart yeniden satış fiyatları: Üst tribündeki koltuklar için genellikle yaklaşık 105 ila 120 sterlinden başlıyor.

Manchester United-Brentford Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Manchester United ve Brentford'ın form durumu

Manchester United, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta galibiyet alamadı; bu süreçte bir beraberlik ve dört yenilgi yaşadı. Son maçında Premier League'de Bournemouth'a evinde 3-0 kaybetti. Şampiyonlar Ligi'nde ise Como'ya 4-1 mağlup oldu. United, bu dönemde Leeds United ve Tottenham Hotspur ile 1-1 berabere kaldı, Avrupa'da Atletico Madrid'e de 2-0 yenildi. United, söz konusu beş maçta dört gol atıp on gol yedi.

Brentford, son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi alarak bu karşılaşmaya daha dengeli bir form grafiğiyle geliyor. Bu dönemdeki en dikkat çekici sonucu, Premier League'de Chelsea karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetti. Son maçında ise Hull City deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Brentford, bu süreçte sekiz gol atıp altı gol yedi.

MUN

MUN - Form

COM
K4-1
BOU
K0-3
CHE
K2-0
ROM
K3-2
AVL
B4-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/15
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
BRE

BRE - Form

LIV
K1-2
HUL
B1-1
SUN
K3-2
NFO
K2-0
BHA
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Manchester United-Brentford: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Nisan 2026'da karşılaştı. Manchester United, Old Trafford'da oynanan Premier League maçını 2-1 kazandı. Takımlar arasındaki son beş karşılaşmada Brentford iki, United iki galibiyet aldı; bir maç ise berabere bitti. Brentford'ın bu süreçteki galibiyetleri arasında Eylül 2025'te kendi sahasında aldığı 3-1'lik ve Mayıs 2025'te yine evinde elde ettiği 4-3'lük galibiyetler bulunuyor.

Kafa Kafaya

M. UnitedÇizimBrentford
2
1
2
Premier Lig
M. United badge
M. United
MUN
2
Brentford badge
Brentford
BRE
1
MS
Premier Lig
Brentford badge
Brentford
BRE
3
M. United badge
M. United
MUN
1
MS
Premier Lig
Brentford badge
Brentford
BRE
4
M. United badge
M. United
MUN
3
MS
Premier Lig
M. United badge
M. United
MUN
2
Brentford badge
Brentford
BRE
1
MS
Premier Lig
Brentford badge
Brentford
BRE
1
M. United badge
M. United
MUN
1
MS
9Attığı Gol10
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı5/5

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