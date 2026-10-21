15 Mart 2026'daki son lig karşılaşmalarında Manchester United, Old Trafford'da Aston Villa'yı 3-1 mağlup etti. Ancak Aston Villa, 2025-26 sezonundaki diğer maçta sahasında 2-1 kazanmayı başardı.

Manchester United-Aston Villa Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Manchester United-Aston Villa maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü Manchester'daki Old Trafford'da başlayacak.

Manchester United-Aston Villa Premier League maçına bilet nasıl alınır?

Manchester United ile Aston Villa arasındaki Premier League maçına bilet almak isteyen taraftarların, üyelik durumuna ve biletlerin bulunabilirliğine bağlı olarak genellikle birkaç temel seçeneği var:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Resmî bilet satışları ve üyelikler: Her iki kulüp de biletleri öncelikle resmî üye portalları üzerinden tahsis ediyor. Manchester United veya Aston Villa'ya resmî üye olmak; kura sistemlerine, genel bilet satış dönemlerine ve kulüplerin üyelere yönelik resmî bilet devir platformlarına erişim sağlıyor.

Manchester United-Aston Villa Premier League maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Manchester United-Aston Villa Premier League maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Standart biletlerin satış fiyatı: Standart koltukların resmî satış fiyatları, tribün katına, koltuğun konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak genellikle yaklaşık 45 sterlin ile 100 sterlinin üzeri arasında değişiyor.

Kulüplerin resmî ağırlama ve VIP paketleri: Maç günü için sunulan özel ağırlama paketlerinin kişi başı fiyatları genellikle 175 sterlin ile 300 sterlinin üzeri düzeyinden başlıyor; seçkin yemek hizmeti, özel salonlara erişim ve VIP koltuklar gibi içeriklere göre çok daha yüksek seviyelere çıkıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışlarında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre listeleniyor:

Standart yeniden satış ilanları: Bu maç için standart koltukların fiyatları şu anda yaklaşık 104 sterlinden başlıyor. Piyasadaki fiyatlar ise talebe ve maç gününün ne kadar yakın olduğuna bağlı olarak ortalama 305 sterlin veya daha yüksek seviyelerde seyrediyor.

Özel ve uzun kenar koltuklarının yeniden satış fiyatları: Büyük ilgi gören alt kat veya sahanın uzun kenarındaki koltukların fiyatları sıklıkla 150 sterlin ile 300 sterlinin üzeri arasında değişiyor. Özel ya da nadir bilet kategorilerinde fiyatlar, piyasadaki anlık bulunabilirliğe bağlı olarak çok daha yükseğe çıkabiliyor.

Manchester United-Aston Villa Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Manchester United ve Aston Villa'nın form durumu

Manchester United, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Premier League'de Fulham ile 1-1 berabere kalan United, bundan önce Everton ile 2-2 berabere kalmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde Sabah FK'yi 4-0 yenen United, Manchester City'ye 0-1, Carabao Cup'ta ise Brighton'a 2-3 mağlup oldu. Bu beş maçta dokuz gol atıp yedi gol yedi.

Aston Villa'nın son beş maçında üç galibiyet, bir mağlubiyet ve bir hazırlık maçı sonucu bulunuyor. Son resmî maçında Premier League'de Tottenham Hotspur deplasmanında 2-3 kazandı. Villa, Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'ü 2-3, Carabao Cup'ta Coventry City'yi 1-3 yendi; ligde ise Nottingham Forest'a 1-2 mağlup oldu. Villa, bu beş maçta on gol atıp sekiz gol yedi.

Manchester United-Aston Villa: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 15 Mart 2026'da karşılaştı. Manchester United, Premier League'deki bu maçta Aston Villa'yı Old Trafford'da 3-1 yendi. Aralarındaki son beş maçta United üç, Villa bir galibiyet aldı; bir maç ise golsüz sona erdi. Aralık 2025'teki diğer maçta Villa sahasında 2-1 kazanırken United, Mayıs 2025'te Old Trafford'da 2-0 galip gelmişti.