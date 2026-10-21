24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Premier Lig
team-logoM. United
Old Trafford
team-logoAston Villa
Book Manchester United vs Aston Villa TicketsManchester United vs Aston Villa Premium Tickets
GOAL-e
Yardımcı:

Manchester United-Aston Villa maçı biletleri nasıl alınır? Premier League fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
M. United
Aston Villa
Premier Lig

Manchester United, Premier League'de Aston Villa ile karşılaşacak. İşte maç biletlerini nasıl alabileceğiniz.

15 Mart 2026'daki son lig karşılaşmalarında Manchester United, Old Trafford'da Aston Villa'yı 3-1 mağlup etti. Ancak Aston Villa, 2025-26 sezonundaki diğer maçta sahasında 2-1 kazanmayı başardı.

Manchester United-Aston Villa Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Manchester United-Aston Villa maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü Manchester'daki Old Trafford'da başlayacak.

crest
Premier Lig - Hafta 10
Old Trafford

Manchester United biletleri satın alın

Old Trafford'nın canlı atmosferini deneyimleyin. Manchester United biletlerinizi güvence altına alın ve bu fırsatı kaçırmayın.

E230E231E232E132W205N2406N2407N2408N3413N3414N3415N3416S226S224S223S222S221NE3418NE3423NE3426NE3425NW3435NW3436NW3428NW3433NE3424NE3422NE3421NE3419NE3417NE3420N2413N2412N1413N2402N2401N1401NW3427NW3429NW3430NW3431NW3432NW3434S128S127S126S125S124S123S122S121S229S228S227N2403N2404N2405N2409N2410N2411N1403N1404N1405N1406N1407N1408N1409N1410N1411N3406N3407N3408N3401N3402N3403N3404N3405N4401N4402N4403N4404N4405N4406N4407N4408E331E332E333E335E336E334E233E234E235E236E237E238E239E133E134E135E136E137E138W3106W3105W3104W3103W3102W3101W212W211W210W209W208W207W206W204W203W202W201W106W105W104W103W102W101WL0
  • Deluxe
  • Premium
  • Standard

We may earn a commission on purchases via affiliate links.

Manchester United-Aston Villa Premier League maçına bilet nasıl alınır?

Manchester United ile Aston Villa arasındaki Premier League maçına bilet almak isteyen taraftarların, üyelik durumuna ve biletlerin bulunabilirliğine bağlı olarak genellikle birkaç temel seçeneği var:

1. Kulüplerin resmî kanalları

  • Resmî bilet satışları ve üyelikler: Her iki kulüp de biletleri öncelikle resmî üye portalları üzerinden tahsis ediyor. Manchester United veya Aston Villa'ya resmî üye olmak; kura sistemlerine, genel bilet satış dönemlerine ve kulüplerin üyelere yönelik resmî bilet devir platformlarına erişim sağlıyor.

Manchester United-Aston Villa Premier League maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Manchester United-Aston Villa Premier League maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

  • Standart biletlerin satış fiyatı: Standart koltukların resmî satış fiyatları, tribün katına, koltuğun konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak genellikle yaklaşık 45 sterlin ile 100 sterlinin üzeri arasında değişiyor.
  • Kulüplerin resmî ağırlama ve VIP paketleri: Maç günü için sunulan özel ağırlama paketlerinin kişi başı fiyatları genellikle 175 sterlin ile 300 sterlinin üzeri düzeyinden başlıyor; seçkin yemek hizmeti, özel salonlara erişim ve VIP koltuklar gibi içeriklere göre çok daha yüksek seviyelere çıkıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışlarında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre listeleniyor:

  • Standart yeniden satış ilanları: Bu maç için standart koltukların fiyatları şu anda yaklaşık 104 sterlinden başlıyor. Piyasadaki fiyatlar ise talebe ve maç gününün ne kadar yakın olduğuna bağlı olarak ortalama 305 sterlin veya daha yüksek seviyelerde seyrediyor.
  • Özel ve uzun kenar koltuklarının yeniden satış fiyatları: Büyük ilgi gören alt kat veya sahanın uzun kenarındaki koltukların fiyatları sıklıkla 150 sterlin ile 300 sterlinin üzeri arasında değişiyor. Özel ya da nadir bilet kategorilerinde fiyatlar, piyasadaki anlık bulunabilirliğe bağlı olarak çok daha yükseğe çıkabiliyor.

Manchester United-Aston Villa Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Manchester United ve Aston Villa'nın form durumu

Manchester United, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Premier League'de Fulham ile 1-1 berabere kalan United, bundan önce Everton ile 2-2 berabere kalmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde Sabah FK'yi 4-0 yenen United, Manchester City'ye 0-1, Carabao Cup'ta ise Brighton'a 2-3 mağlup oldu. Bu beş maçta dokuz gol atıp yedi gol yedi.

Aston Villa'nın son beş maçında üç galibiyet, bir mağlubiyet ve bir hazırlık maçı sonucu bulunuyor. Son resmî maçında Premier League'de Tottenham Hotspur deplasmanında 2-3 kazandı. Villa, Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'ü 2-3, Carabao Cup'ta Coventry City'yi 1-3 yendi; ligde ise Nottingham Forest'a 1-2 mağlup oldu. Villa, bu beş maçta on gol atıp sekiz gol yedi.

MUN

MUN - Form

BHA
K2-3
FUL
B1-1
TOT
B1-1
ATM
K2-0
LEE
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
4/5
AVL

AVL - Form

TOT
K2-3
SEV
K1-3
BRE
B2-2
FB
K6-0
NEW
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
15/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Manchester United-Aston Villa: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 15 Mart 2026'da karşılaştı. Manchester United, Premier League'deki bu maçta Aston Villa'yı Old Trafford'da 3-1 yendi. Aralarındaki son beş maçta United üç, Villa bir galibiyet aldı; bir maç ise golsüz sona erdi. Aralık 2025'teki diğer maçta Villa sahasında 2-1 kazanırken United, Mayıs 2025'te Old Trafford'da 2-0 galip gelmişti.

Kafa Kafaya

M. UnitedÇizimAston Villa
3
1
1
Premier Lig
M. United badge
M. United
MUN
3
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
MS
Premier Lig
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
M. United badge
M. United
MUN
1
MS
Premier Lig
M. United badge
M. United
MUN
2
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
MS
Premier Lig
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
M. United badge
M. United
MUN
0
MS
Premier Lig
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
M. United badge
M. United
MUN
2
MS
8Attığı Gol4
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
7700197+1221
K
K
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
7511235+1816
K
K
K
K
B
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
K
K
K
B
K
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
K
K
K
B
K
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
K
B
K
B
B
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
724196+310
B
K
B
K
B
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
K
B
K
B
B
9
Hull CityHull CityHUL
723287+19
K
B
K
B
B
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
73041115-49
K
K
K
K
K
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
K
K
K
K
B
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
K
B
K
K
B
13
M. UnitedM. UnitedMUN
7142101007
B
B
B
K
B
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
K
K
B
K
K
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
7133913-46
K
K
K
B
B
16
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
7133610-46
K
B
K
B
B
17
Coventry CityCoventry CityCOV
7205614-86
K
K
K
K
K
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
K
K
B
B
K
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
K
K
K
K
B
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
K
K
K
K
B
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin