Manchester United, 25 Ekim 2026 Pazar günü AFC Bournemouth'u Manchester'daki Old Trafford'da konuk edecek.

İki takım arasındaki resmî maçlarda Manchester United, Bournemouth'un 5 galibiyetine karşı 14 galibiyetle üstün durumda. United'ın genel üstünlüğüne rağmen Bournemouth, son sezonlarda Premier League'de aldığı unutulmaz galibiyetlerle rakibine zorluk çıkardı.

Manchester United-AFC Bournemouth maçının biletlerini nereden ve ne kadara alabileceğiniz dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Manchester United-AFC Bournemouth Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Manchester United, 25 Ekim 2026 Pazar günü Manchester'daki Old Trafford'da AFC Bournemouth ile karşılaşacak.

Manchester United-AFC Bournemouth Premier League maçı için bilet nasıl alınır?

Manchester United ile AFC Bournemouth arasında 25 Ekim 2026'da Old Trafford'da oynanacak Premier League maçına bilet almak için başlıca seçenekler şunlar:

1. Manchester United'ın resmî internet sitesi (ana bilet kontenjanı)

Üyelik şartı: Manchester United üzerinden doğrudan standart maç bileti almak için genellikle resmî United üyeliğinizin (örneğin Premium, Full veya Lite üyelik) bulunması gerekir.

Bilet kurası / satışa çıkış dönemleri: Standart maç biletleri, karşılaşma öncesinde resmî üyelere yönelik kura başvuruları veya belirlenen satış dönemleri aracılığıyla satılır.

2. AFC Bournemouth deplasman kontenjanı

Deplasman taraftarları için: Deplasman taraftarları biletlerini AFC Bournemouth'un resmî bilet sistemi üzerinden almalıdır. Bu biletler, kulübün sadakat puanı sistemine göre aktif Bournemouth kombine sahiplerine ve üyelerine dağıtılır.

3. İkincil bilet platformları

Resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında yeniden satışa sunulan koltuklar bulunabilir. Ancak fiyatlar, biletlerin nominal değerinden farklı olabilir.

Manchester United-AFC Bournemouth lig maçı biletleri ne kadar?

Old Trafford'daki Manchester United-AFC Bournemouth Premier League maçının bilet fiyatları, biletleri nereden ve nasıl aldığınıza bağlı:

1. Doğrudan resmî satış fiyatları (nominal değer)

Manchester United'dan doğrudan bilet almak için kulübün resmî üyesi olmanız gerekir. Tek maçlık biletlerin nominal fiyatları genellikle şöyledir:

Yetişkinler: 40-70 sterlin (tribün kategorisine ve koltuğun konumuna göre).

İndirimli biletler (16 yaş altı / 65 yaş üstü):20-40 sterlin .

2. İkincil bilet pazarları

Üst düzey rakiplere karşı oynanan ve yoğun ilgi gören maçların standart biletleri genellikle resmî üye satışları sırasında tükendiği içinStubHubgibi ikincil bilet platformlarındaki fiyatlar talebe göre değişir:

Başlangıç fiyatlı / alt kategorideki koltuklar: Bilet başına yaklaşık 78-99 sterlin .

Orta kategorideki koltuklar: Bilet başına yaklaşık 125-208 sterlin .

Premium / alt tribünde saha kenarındaki koltuklar: Bilet başına 250 sterlin ve üzeri .

Manchester United-AFC Bournemouth Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Manchester United ve AFC Bournemouth'un form durumu

Manchester United, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Fulham deplasmanında 1-1 berabere kalan United, daha önce Premier League'de Manchester City'ye, Carabao Cup'ta ise Brighton'a yenildi. Bu süreçteki tek farklı galibiyeti, Şampiyonlar Ligi'nde Sabah FK karşısında aldığı 4-0'lık sonuçtu. United, bu beş maçta yedi gol yedi.

Bournemouth ise son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet alarak daha dirençli bir görüntü sergiledi. Carabao Cup'ta Lincoln City'yi 4-0 yenmesi ve Avrupa Ligi'nde Real Sociedad deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönmesi, öne çıkan sonuçları oldu. Bu dönemdeki tek yenilgisini Premier League'de Liverpool deplasmanında 1-0'lık skorla aldı. Bournemouth, beş maçta dokuz gol atıp altı gol yedi.

Manchester United-AFC Bournemouth: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Mart 2026'da karşılaştı. Bournemouth'un Vitality Stadium'da ev sahipliği yaptığı Premier League maçı 2-2 sona erdi. Ondan önce, Aralık 2025'te Old Trafford'da oynanan karşılaşma 4-4'lük dikkat çekici bir beraberlikle sonuçlandı. Kayıtlara geçen son beş karşılaşmada iki taraf da belirgin bir üstünlük kuramadı. Beraberlikler sık görülürken her iki takım da birbirine karşı bol gol attı.