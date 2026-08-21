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Manchester City - Sunderland biletleri nasıl alınır: Ağırlama paketleri, 2026/27 Premier League fiyatları, fikstür bilgileri ve daha fazlası

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Tickets
Premier Lig
M.City
Sunderland
A. Bouaddi

Manchester City ile Sunderland arasındaki Premier League maçı için biletler nasıl alınır, maç bilgileri dahil

Bu sezon henüz Manchester City'yi canlı izleme fırsatı bulamadınız mı? Endişelenmeyin, milli ara başlamadan önce bu eylülde bir şansınız daha var. City, 19 Eylül Cumartesi günü Premier League'de Etihad Stadyumu'nda Sunderland ile karşı karşıya gelecek.

Sunderland maçının biletini almak, Ayyoub Bouaddi dahil Manchester City'nin yaz döneminde yaptığı göz alıcı yeni transferleri yakından görme fırsatı da sunuyor. City, FIFA Dünya Kupası 2026 sırasında küresel sahnede etkileyici bir performans sergileyen büyük umut vadeden Faslı genç için kısa süre önce 80 milyon £'un üzerinde ödeme yaptı.

Sunderland, geçen sezon Etihad'a geldiğinde 2025/26 sezonundaki en ağır deplasman yenilgilerinden birini yaşamıştı. 65. dakikada 3-0 geriye düşen konuk ekip karşısında City, Ruben Dias, Josko Gvardiol ve Phil Foden'ın golleriyle rahat bir galibiyete uzanmıştı.

Manchester City bir kez daha baskın bir performans ortaya koyacak mı? GOAL, Manchester City-Sunderland maçı için biletleri nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Manchester City-Sunderland Premier League maçı ne zaman?

Manchester City-Sunderland maçı, 19 Eylül Cumartesi günü Etihad Stadyumu'nda (Manchester) oynanacak ve karşılaşmanın başlama saati BST ile 15.00 olarak planlandı.

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Premier Lig - Hafta 5
Etihad Stadium

Manchester City-Sunderland Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maç biletlerinden sezonluk kombinelere ve ağırlama paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Yoğun küresel talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

  • Sezonluk kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esasına dayalı çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (ör. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen süre içinde kayıt yaptırır.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.
  • Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Manchester City-Sunderland Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, oturma konumuna ve maç kategorisine göre büyük farklılık gösterir:

  • Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma uygular, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.
  • Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kategorilere ayırır (ör. Kategori A, B veya C). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan karşılaşmalar Kategori A'ya girer ve en yüksek nominal fiyatlara sahip olur.
  • Koltuk konumu: Orta uzun kenar ve alt katman koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst katman koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.
  • Resmi üyelik gerekliliği: Nominal fiyatla ev sahibi takım biletlerini satın almak için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi için aktif, ücretli Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bilet fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu 30 £ tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu sonuna kadar resmi olarak uzattı ve bunun en az 2027/28 sezonuna kadar geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri 30 £ ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda elde edilmesi en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca maksimum sadakat puanına sahip en üst düzey kombine sahiplerine satılır. Bu biletler neredeyse hiçbir zaman genel satışa veya temel üyelik kuralarına çıkmaz.

Form durumu

MCI

MCI - Form

CRY
K1-4
COV
K1-0
POR
K0-2
MUN
K0-1
NOR
K5-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/1
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
1/5
SUN

SUN - Form

FUL
K1-0
BRE
B1-1
HUL
K1-0
ARS
K0-2
AZ
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
4/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
0/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Son karşılaşmalardaki rekabet kaydı

Kafa Kafaya

M.CityÇizimSunderland
4
1
0
Premier Lig
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
M.City badge
M.City
MCI
0
MS
Premier Lig
M.City badge
M.City
MCI
3
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
MS
Premier Lig
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
M.City badge
M.City
MCI
2
MS
Premier Lig
M.City badge
M.City
MCI
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
MS
Premier Lig
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
M.City badge
M.City
MCI
1
MS
8Attığı Gol1
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı1/5

Takım haberleri ve kadrolar

M.City vs Sunderland kadroları

4-2-3-1
M.City crest
M.City
MCI
Diziliş
Sunderland crest
Sunderland
SUN
4-2-3-1
G. DonnarummaG. DonnarummaM. GuehiM. GuehiM. NunesM. NunesJ. GvardiolJ. GvardiolR. DiasR. DiasI. NdiayeI. NdiayeA. SemenyoA. SemenyoE. AndersonE. AndersonE. FernandezE. FernandezR. CherkiR. CherkiE. HaalandE. HaalandR. RoefsR. RoefsN. MukieleN. MukieleD. BallardD. Ballardteam-logoD. MethalieK. DansoK. DansoN. AnguloN. AnguloT. MeunierT. MeunierN. SadikiN. SadikiG. XhakaG. XhakaE. Le FeeE. Le FeeB. BrobbeyB. Brobbey
Sunderland crest
Sunderland
SUN
4-2-3-1
M.City

İlk 11

Sunderland

Yedekler

Teknik direktör

  • E. Maresca
  • R. Le Bris
M.City

Sakatlıklar ve Cezalar

Sunderland

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
5500135+815
K
K
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
K
K
B
K
K
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
K
B
B
B
K
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
B
K
B
B
K
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
K
B
K
B
B
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
K
B
B
B
K
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
B
B
K
K
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
K
K
B
K
B
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
B
K
K
K
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
K
K
K
K
12
M. UnitedM. UnitedMUN
51228805
B
K
B
K
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
K
B
B
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
B
K
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
B
K
K
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
K
K
B
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
B
B
B
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
K
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
B
B
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
B
B
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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