Bu sezon henüz Manchester City'yi canlı izleme fırsatı bulamadınız mı? Endişelenmeyin, milli ara başlamadan önce bu eylülde bir şansınız daha var. City, 19 Eylül Cumartesi günü Premier League'de Etihad Stadyumu'nda Sunderland ile karşı karşıya gelecek.

Sunderland maçının biletini almak, Ayyoub Bouaddi dahil Manchester City'nin yaz döneminde yaptığı göz alıcı yeni transferleri yakından görme fırsatı da sunuyor. City, FIFA Dünya Kupası 2026 sırasında küresel sahnede etkileyici bir performans sergileyen büyük umut vadeden Faslı genç için kısa süre önce 80 milyon £'un üzerinde ödeme yaptı.

Sunderland, geçen sezon Etihad'a geldiğinde 2025/26 sezonundaki en ağır deplasman yenilgilerinden birini yaşamıştı. 65. dakikada 3-0 geriye düşen konuk ekip karşısında City, Ruben Dias, Josko Gvardiol ve Phil Foden'ın golleriyle rahat bir galibiyete uzanmıştı.

Manchester City bir kez daha baskın bir performans ortaya koyacak mı? GOAL, Manchester City-Sunderland maçı için biletleri nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Manchester City-Sunderland Premier League maçı ne zaman?

Manchester City-Sunderland maçı, 19 Eylül Cumartesi günü Etihad Stadyumu'nda (Manchester) oynanacak ve karşılaşmanın başlama saati BST ile 15.00 olarak planlandı.

Premier Lig - Hafta 5 20 Eyl 2026 - 09:00 Etihad Stadium

Manchester City-Sunderland Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maç biletlerinden sezonluk kombinelere ve ağırlama paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Yoğun küresel talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

Sezonluk kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esasına dayalı çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (ör. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen süre içinde kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Manchester City-Sunderland Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, oturma konumuna ve maç kategorisine göre büyük farklılık gösterir:

Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma uygular, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.

Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kategorilere ayırır (ör. Kategori A, B veya C). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan karşılaşmalar Kategori A'ya girer ve en yüksek nominal fiyatlara sahip olur.

Koltuk konumu: Orta uzun kenar ve alt katman koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst katman koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gerekliliği: Nominal fiyatla ev sahibi takım biletlerini satın almak için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi için aktif, ücretli Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bilet fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu 30 £ tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu sonuna kadar resmi olarak uzattı ve bunun en az 2027/28 sezonuna kadar geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri 30 £ ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda elde edilmesi en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca maksimum sadakat puanına sahip en üst düzey kombine sahiplerine satılır. Bu biletler neredeyse hiçbir zaman genel satışa veya temel üyelik kuralarına çıkmaz.

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